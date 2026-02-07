北平鋒｜「台獨」迷思正被現實世界擊碎

2026年開年一個多月，外國政要頻繁訪華的熱潮清晰地勾勒出世界格局演變的大趨勢：中國崛起不可阻擋，多極化進程不可逆轉，合作共贏共識不可違背。無論是尋求經濟合作，還是探討全球治理，抑或是協調地區熱點問題，各國都認識到，沒有中國的參與，任何重大國際議題都難以得到有效解決。這種「向東看」的戰略轉向，反映國際社會對多極化世界的適應與期待，也預示着國際力量對比已經發生歷史性變化。



在全球更加動蕩的背景下，中國依靠自身實力為世界注入強大確定性，為世界和平穩定作出了獨特貢獻。當個別大國動輒「退群」、揮舞關稅大棒、製造地區衝突時，中國始終是多邊主義的堅定維護者、全球化的積極推動者、地區和平的真誠守護者。這種負責任的大國擔當，贏得了國際社會的廣泛尊重。各國政要紛紛訪華，正是對中國發揮穩定性和確定性支柱力量的「投票」支持。中國成為了時代大變局中可信賴的合作夥伴，這種戰略信譽是任何短期利益都無法換取的「無形資產」。

面對世界秩序的歷史性變化，「台獨」分裂勢力應當放眼全球，看看美、俄和英、加、法、韓、芬等國是如何適應世界局勢變化、調整發展戰略的，是如何看待和對待中國的，而他們自己的冥頑不化又是多麽愚蠢可笑。特朗普政府在台灣問題上的一系列表態，已經清晰表明其在台灣問題上的實用主義取向——美國不願也不會為「台獨」的分裂行徑承擔與中國全面對抗的風險。

更重要的是，國際社會堅持一個中國的格局日益鞏固。各國在發展對華關係時，都恪守一個中國原則，不與台灣當局進行官方往來。世界主要國家在與中國建立更緊密關係、重申支持一個中國原則，「台獨」勢力若還幻想在「國際空間」上有所突破，無異於癡人說夢。

2026年2月3日，立陶宛新任總理魯吉尼埃內表示，當年立陶宛允許台灣當局在其首都設立所謂「台灣代表處」是一個戰略錯誤。立陶宛曾是歐盟內部最激進的「挺台」國家，其在2021年背棄中立建交公報中的政治承諾，允許台當局設立「台灣代表處」，直接觸碰中國核心利益，導致中立關係陷入冰點，甚至一度引發中歐關係劇烈震蕩。但四年來，立陶宛為自己的戰略短視和冒進投機行為付出了慘痛代價，不僅對華出口暴跌超過50%，木材、乳制品等支柱產業損失慘重，而且其在波羅的海深水港受中歐班列改道影響，吞吐量銳減。

這一案例，是「台獨」勢力幻想的致命反證：任何國家，無論大小強弱，一旦挑戰中國核心利益，都將付出無法承受的代價。從非洲到拉美，從東南亞到中東，每個國家都很珍視與中國的關係，對與台灣地區的互動保持高度審慎。全世界183個國家與中國建交，台灣的所謂「邦交國」已萎縮至12個，且多為能見度不高的小國，其「承認」幾乎沒有多少國際法效力，更無任何前途。立陶宛政府的公開「認錯」，無疑重創民進黨此前引以為傲的所謂「外交成果」。

台灣同胞必須看清，「台獨」就是一條走不通的絕路，逆流而動就是把台灣推向戰爭的深淵。統一是歷史的必然，而如何統一、以何種方式統一，已在考驗着台灣的政治智慧。是順應潮流、與大陸共創民族復興偉業，還是執迷不悟、充當歷史絆腳石？這是擺在台灣當局面前兩個命運、兩個前途的抉擇。

台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決。這是歷史的邏輯，也是時代的潮流。台灣當局如果真有為民謀福之心，就應當從世界「向東看」的趨勢中看到兩岸關係的未來，從各國與華積極合作、共謀發展的熱忱中感悟到統一的歷史大勢。

歷史留給「台獨」勢力的時間已不多了。越早認清形勢、回歸正途，對台灣同胞就越有利。執迷不悟，只會被歷史大勢和現實世界擊得粉碎。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



