來稿｜走出「逢管必反」迷思：行政主導不是權力擴張而是責任回歸

近期，香港社會出現一些值得警惕的論調，每逢政府強化監管、推進改革、講求「行政主導」之時，便有人將其污名化名化為「管制加碼」或「權力擴張」，認為必然會造成「監督削弱」、「問責失靈」云云。這種說法聽起來「有道理」，實則是極具迷惑性的乖謬之說。若任其發酵，便會把公共輿論風向帶偏，更會妨礙香港把「一國兩制」下「行政主導」的制度優勢發揮好、運用好。



要知道，「行政主導」從來不是政府「想管就管」的任性選擇，而是香港憲制秩序的制度安排，是為了讓這座城市在多元利益和複雜管理之中有人負責、做好決策，最終取得行政績效。香港不少治理難題，不是缺少理念或口號，恰恰是缺少能穿透部門隔閡、打通配套鏈條、承擔最終責任的主導力量。房屋、土地、醫療、教育、青年、創科、城市更新、公共安全、專業規管……哪一項不是跨部門的綜合工程？一旦各個環節各自為政、推諉扯皮，就會導致「人人看見問題、卻沒人解決問題」的窘局。「行政主導」的關鍵價值，在於應對「牽一髮動全身」的複雜議題時，能夠有效凝聚責任、果斷決策，從而確保施政不致在部門拉扯或內部消耗中空轉，切實提升治理效能。畢竟，市民真正關心的不在於「行政主導」還是其他什麼主導，而是「政府做好」、「出事有人負責」。

更要強調的是，當有人把「行政主導」理解成「政府管死社會」，其實是對香港治理的核心矛盾缺乏基本認知。香港真正的矛盾不是「政府太強」，而是「問題太綜合、協同太困難、改革太需要統籌」。不把政府的統籌能力做強，不把跨部門協作做順，不把制度漏洞補齊，最後受苦的不是政府名聲，而是市民生活。房屋供應若卡在流程與配套，成本就由市民承受；公共安全若因監管碎片化而出現盲點，代價就由市民承擔；專業失德若缺乏有效規管與懲處，受損的就是整體社會信任。換言之，真正「接地氣」的政治，不是喊「少管」讓人聽着舒服，而是把治理做細做實，讓人住得安心、行得安全、病有所醫、業有所興。「行政主導」若能把這些做到位，社會自然會以結果回應質疑；如果結果不到位，社會的監督也就有更清晰的問責方向——這恰恰是健康政治的表現。

必須承認，社會上一部分人的「管制恐懼」並非憑空而來。香港近期接連發生多宗事件，自然有人追問：為何有些環節「出了事」卻感覺追責不夠清晰、處分不夠一致？這些疑問若得不到正面回應，就容易被別有用心之士偷換概念，把「加強行政改革」抹黑為「問責弱化」，再把「行政主導」歪曲成「行政獨大」。真正有利於建立信任的做法，不是躲避批評、也不是用口水壓口水，而是把一個簡單原則講透：行政主導必須與問責同向而行，改革越向前，責任越要落到位；權力越集中，制度越要透明；統籌越有力，監督越要精準。行政主導不是問責的替代品，而是問責的放大器——它把「最終責任」鎖定在可追溯的位置上，使社會能看見誰在統籌、誰要交代、誰該承擔。

近年來，政府推動治理改革的決心和魄力有目共睹，未來更要朝兩個方向發力：一方面要敢於動真碰硬，該拆牆就拆牆，該破藩籬就破藩籬，該補漏洞就補漏洞，讓政策不再停留在「宣講」；另一方面要把問責做實，讓領導責任不是一句口號，而是一套可檢驗的機制。市民最怕的是政府「有作為卻無交代」；最能凝聚民心的不是「少管一點」，而是「管得其所、問得其責」。當市民看見一個敢調查、敢改革、敢追責的政府，所謂的「管制恐懼」自然會消散於無形。

說到底，一個成熟社會的共識，不會建立在「逢管必反」的情緒上，而應建立在「有效治理、有效監督」的理性上。香港走到今天，靠的就是把「一國兩制」的制度優勢轉化為治理優勢、再轉化為民生紅利的能力。只要方向不偏、方法得當、責任落實，香港一定能夠在落實「行政主導」、深化各項改革的道路上，走得更遠、走得更好。

