送澧手記｜每區一規劃師　共塑城市未來

送澧手記｜黃仲澧

香港的城市發展正處於關鍵轉型期，無論是北部都會區的雄圖，還是舊區更新，均牽涉多元的土地利益、社區網絡及不同層次的發展需求。現行規劃體系雖具穩固的法治基礎和布局宏觀，但隨着公眾對發展品質、地區特色和參與度的期望不斷提升，如何在高效推進項目同時，更細膩貼地回應每個社區的獨特聲音，成為重要課題。



從旁觀者變參與者

在過去四年參與打鼓嶺等鄉郊地區規劃顧問工作時，我們深刻體會挑戰與機遇，亦不斷探索新的協作路徑。項目強調專業協調與社會參與，透過系列公眾活動，吸引逾3,000名政府部門、學術界、專業團體及居民參與，切實推動政策方向與社區意願的雙向融合。

作為地區規劃顧問，我們有系統地整理並轉譯社區意見，將其納入方案設計，並積極與立法會及相關政策單位對接，確保地區發展需求得以有效回響。於過程中，我們倡議「每區一規劃師」協作機制，期望加強規劃專業在複雜發展議題中的協調角色與公信力，推動居民從旁觀者變為共建願景的夥伴。

提供「陪伴式服務」

這一構想部分源自香港曾倡議的「社區規劃師」以及內地推行中的「責任規劃師」制度。內地的經驗多以區或街道財政投入，通過「政府購買服務」委託專業機構、高校團隊或資深專家，為基層社區提供長期、穩定的專業支持。規劃師的角色亦由傳統藍圖規劃者，轉變為社區共建的長期協作者及利益協調人，肩負着從前期溝通、設計協調到全周期監督賦能的多重職能。

例如在上海、成都，社區規劃師透過「參與式設計」與「陪伴式服務」，協助盤活閒置空間，促成居民與政府共識，讓專業知識真正服務於街區生活。這些制度並非取代法定規劃，而是專業的柔性補充和深化，有助落實「以人為本」的治理理念，亦為香港反思未來規劃專業角色，提供了重要啟發。

讓「專業」紮根社區

香港地小人多，社會複雜，規劃議題往往環環相扣。推行「每區一規劃師」，正可回應當下規劃體系的深層需求。首先，能深化社會參與，化解信任張力。許多發展爭議，根源於資訊不對稱及程序疏離。有一位常駐規劃師，可作為持份者信賴的「專業翻譯」和「協調中介」，長期透過工作坊與對話，將技術條文轉化為易明選項，協助居民知情表達，減少矛盾，凝聚共識。其次，此機制有助強化跨部門協調、提升方案可行性。規劃涉及地政、運輸、環境、文保等多個政策領域，地區規劃師能於早期整合各方技術制約，提出更貼地、更具可行性的構想，減少執行困難。

另一方面，「每區一規劃師」有助關注微觀城市品質，塑造人性化都市。宏偉發展藍圖容易令人振奮，但街角空間的宜人度、社區設施的便利性、地區特色的延續，關乎市民幸福感和社區認同，正需一位長期專業者與居民並肩推進。最後，此模式可成為區議會、地區管理組織等重要的專業後盾，促進政策更精準地落地社區。

展望未來，推行「每區一規劃師」有望為現有規劃體系注入理解、信任與創新的動力。建議可先在具代表性的社區（如市區重建、成熟市鎮或鄉郊發展區）試行先導計劃，聘任可由政府資助，配合專業或學術機構派遣，以確保獨立與專業性。規劃成果及社區共識再有效反饋到法定程序，形成良性互動。城市規劃最終是服務人群——讓專業紮根社區，讓市民成為發展真正參與者，正是香港邁向宜居、包容、韌性城市的重要一課。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

