地球之友｜颱風後香港城市樹木的檢查、復育與養護之二

地球之友｜羅敏儀博士、黃國樑樹藝師



超強颱風過後，城市綠色網絡面臨雙重挑戰：如何在保障市民生命財產安全的前提下，盡量保留有復原潛力的樹木，並優先處理對交通、建築與公共安全構成即時威脅的樹木。香港地球之友正在編製《颱風後香港城市樹木的檢查、復育與養護》指南，並從中節錄出重點，分三篇刊出。第一篇主力探討「檢查」，這一篇將會討論「復育」，當中整理並說明判斷移除或復育的原則、現場可採取的基本處置程序，以及對不同年齡樹木和典型受損類型的具體建議，供市民、物業管理人員參考。



考慮移除結構嚴重受損的樹木

某些受損情況往往意味著樹木已失去結構完整性或錨固能力，這類樹木在短期內存在高風險，通常應優先考慮移除。樹木結構嚴重受損的症狀包括樹幹基部被嚴重破壞或整株被連根拔起；樹幹或主幹明顯斷裂、撕裂或折損；樹幹側裂、等勢莖斷裂或重大側枝撕裂；存在內夾樹皮（included bark）現象，導致枝幹與主幹結合位弱化，斷裂風險大幅提高；以及樹體嚴重傾斜，伴隨根盤隆起或土壤不穩，可能發生延遲倒塌。

根據美國ANSI A300標準與Z133安全規範，若樹木因風災導致傾斜超過15度，並伴有根盤隆起或土壤失穩，該樹通常被視為「潛在危樹」。若樹木潛在倒伏範圍內有傷及行人、破壞財產的可能，下一步就可判斷是否移除。在風險評估中的三個關鍵要素有：發生機率（樹木在未來倒塌或斷裂的可能性）、暴露程度（人流、車流或建築物靠近程度）與後果嚴重性（倒塌或斷枝造成的潛在損害）。風險水平最終由樹藝師判定。

風災後須集中關注的樹木類型

以下三類樹木在風災後應被列為高優先處理對象，若多項條件成立，宜考慮及時移除：首先是明顯受損，且被評估為無法抵禦下一次惡劣天氣的樹木；其次是擁有巨大樹冠，且明顯朝向行人道或車道傾斜的樹木；第三是生長在斜坡上，且根域受限或錨固力不足的樹木。若資源有限，應先處理這些對公共安全有直接威脅的樹木，確保緊急通道與公共空間的安全。

樹木為生命體，多數情況下會努力透過自身的生理與生長性質修復受損。評估能否進行扶正與復育，需綜合考量下列因素：（1）受損程度，若僅喪失部分側根或鬚根，主幹與大根系仍連接，則具可挽救機會；（2）樹木年齡與尺寸，較年輕或體積較小的樹木通常復原能力較高；（3）樹種特性，具旺盛重生能力特性的樹種更適合復育；（4）健康狀況，無嚴重內部腐朽、根腐或廣泛病蟲害者較可考慮復育；（5）結構穩定性，若結構損傷可透過結構修剪與支撐加固改善者，適合復育；（6）保養歷史與種植地點，近期有良好養護記錄、根域未受不可逆限制以及土壤條件尚可者復育成功機率較高；（7）若樹木具顯著文化、歷史或生態價值，應優先評估復育可能性。

簡言之，若樹木損毀較輕、尺寸與年齡合適、品種與健康條件支持再生，或其所在位置具重要價值，則應以扶正與循序復育為首選。相反地，若損毀嚴重、樹體過大或年老、復原能力低、或存在無法解決的植栽問題，移除為更實際與安全的措施。

幼樹與小徑枝的處理要點

對於傾斜的年幼樹木（胸高直徑小於 95 mm），若因風災傾斜，通常可嘗試扶正或重新栽植。關鍵步驟包括保持根部濕潤、按根系深度挖掘適當樹穴、修剪撕裂根以促進生長、儘量將樹直立回原位、填補樹穴並安裝臨時支架保持穩定，最後在恢復期間提供適度灌溉。臨時支撐在根系穩定後便可移除。

對於較幼樹枝（直徑少於 95 mm），可透過合理的修剪切除受損或死亡枝條，促進癒合，並降低病原入侵風險，但應避免過度修剪在同一時間造成樹勢衰弱。若出現樹葉剝落，需知大量落葉並非即代表樹木死亡，多數樹種會重新出葉。應以根部與主幹的活性作為生存指標，並給予時間與適當護養觀察樹葉重生情況。幼樹的復育成功率高於老樹，但依然需要規劃性的後續護理，包括固定期間的澆水、病害監測與適時修剪。

評估程序與決策流程建議

為提高判定的一致性與安全性，建議採取下列分階段流程：首先進行初步現場風險篩查，由物管或政府人員進行外觀檢視，識別高風險樹木並封鎖危險區域。接著進行優先級排序，先處理阻塞主要道路或威脅緊急救援通道的樹木，接著處理靠近高人流或關鍵設施的樹木。然後進入專業評估階段，由註冊樹藝師進行詳細檢查（含根盤檢視、主幹切面檢驗、病蟲害判讀等）。決策需要文件化，每棵樹應留存評估報告，陳述移除或復育的理由、風險評估結果與推薦的處置步驟。最後是執行與跟進，落實移除或扶正工序，並安排復育計劃的監測與定期檢視（尤其在頭兩年內），評估支撐拆除時間與長期養護需求。此程序既能兼顧公共安全，又能為有復育價值的樹木提供恰當的技術支援與資源投入。

移除、復育與補種之抉擇

決策時應考量直接成本（移除費用、扶正與支撐材料、人力）與長期成本／收益（後續養護、風險管理、景觀與生態價值）。若扶正所需成本過高且成功率低、或樹木未來仍可能頻繁造成風險，移除並補種更具成本效益與長期安全性。另一方面，具有高生態或文化價值的樹木，即使短期投入較大，長期保留可能帶來較高的不可替代社會與環境利益。評估時應納入補種樹林的可行性、補植樹種的抗風特性、長期維護計劃與社區參與等變數，從而在保障安全的前提下，平衡生態保育與公共利益。

透過上述原則與步驟，城市綠化管理者與市民可以在颱風復原期以更安全、科學與兼顧生態的方式處理受損樹木，既保護公眾安全，也盡可能保留寶貴的綠色資產。香港地球之友將持續推動知識分享與技術培訓，並在完整指南出版後提供更詳盡資訊，協助各界共同守護香港的城市樹林。

作者羅敏儀博士是香港地球之友董事兼ISA註冊樹藝師；作者黃國樑是ISA註冊樹藝師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

