港大經管｜以數字科技提振香港貿易融資

貿易一直是香港經濟的基石，這實有賴於特區作為中國內地與世界各地之間橋樑的角色。任何對香港經濟發展的全面討論，都應涵蓋其貿易行業的演變，以及由此延伸至有利於貿易的融資機制。



貿易融資是跨境商業的重要推動力，尤其因為在交貨之際，同步進行背靠背付款往往因物流、法律及資訊方面的複雜因素而不可行。信用證等工具能在貨物交付後，由銀行向賣方提供付款保證，從而降低交易對手及履約風險。此外，賣方亦可透過將未收的貨款出售給金融機構，藉此加快現金流轉，而金融機構則在應收款到期日向買方收款。

在全球經濟環境急速變化、供應鏈持續重組，以及中國企業加快海外擴張的大前提下，貿易融資的發展已成為企業戰略與風險管理的前沿課題。為維持並提升香港作為貿易樞紐的競爭力，升級貿易融資服務實屬刻不容緩。本文基於在香港及中國內地的實地研究，列出貿易融資的行業需求與缺口，並提出相關政策建議。

一、貿易對香港經濟的重要性

香港是一個高度外向型的經濟體，總貿易額約為本地生產總值的3倍。2024年，香港的總貿易額約為9.5萬億港元，相比之下，本地生產總值約為3.2萬億港元。

如圖1和圖2所示，香港的總貿易額顯著趨升，從2000年的3.2萬億港元增至2024年的9.5萬億港元。進出口貿易的增加價值亦由2000年的2,346億港元上升至2024年的4,607億港元。

雖然在本地生產總值中的比重由2000年的18.3%下降至2024年的14.8%，但該行業的貢獻仍然十分顯著。總體而言，儘管近年增速有所放緩，香港的貿易活動自2000年以來大幅增長。貿易行業的表現對香港本地生產總值的增長具有實質影響。

二、重塑香港貿易融資的地緣政治與科技因素

作為國際貿易樞紐及金融中心，香港擁有高度發展的貿易融資市場。正如圖3所示，本地貿易融資貸款自2003年的1,001億港元上升至2013年的高峰5,502億港元；其後回落至2024年的3,812億港元，而2025年截至第3季則錄得3,738億港元。

然而，香港的貿易融資貸款在過去10年來有所下降。這一趨勢加上正在重塑行業的地緣政治與科技變化，使香港亟需升級其貿易融資服務。

首先，國際地緣政治與供應鏈轉移正在重塑企業行為。在中美貿易緊張局勢下，中國企業日益加大海外投資，以開拓新市場和多元化生產網絡。雖然香港仍是許多中國企業對外投資的主要平台，但新加坡已成為其一大競爭對手，在作為進入東南亞市場跳板的角色方面尤其如此。香港若要維持自身比較優勢，政策與數字基礎設施無疑不可或缺。

其次，貿易模式的演變與跨境電子商貿的興起，正為傳統的貿易融資模式帶來挑戰。消費品貿易正逐漸轉向小額訂單、較高交易頻率，以及較短交付周期，這對傳統的承保、文件處理與結算交收程序造成壓力。市場對反應迅速、數字化賦能的融資解決方案需求日增。金融機構需要精簡審批程序、提升信貸資訊透明度，並開發更具彈性的產品，以適應電商賣家與物流驅動的資金周期。同時，直接連接內地製造商與海外買家的平台，正在削弱香港的傳統「軸輻」角色及相關服務。

第三，利率動態與內地融資環境的變化對香港的競爭力有所影響。近年來，內地的借貸成本普遍低於香港，而政策措施則強化了中國金融機構服務實體經濟的職能。例如2023年9月，國務院頒布《國務院關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》；同年11月1日，國家金融監管總局發布《商業銀行資本管理辦法》（即「資本新規」）。這些改革帶來幾方面的影響，包括對中小企業授信的優惠風險權重，支持國內普惠金融與銀行同業貿易融資。

第四，穩定幣與現實世界資產代幣化正開始重塑銀行的傳統貿易融資業務。2025年5月，香港立法會通過《穩定幣條例草案》，建立法幣掛鉤穩定幣的監管框架並促進合規應用場景。香港正推動穩定幣與智能合約在貿易融資中的應用，例如具可編程性的支付條款，以便在貨物裝運或文件驗證後自動釋放資金。這些發展對傳統產品（包括透支與信用證）構成壓力，在供應鏈融資領域尤其如此。與此同時，現實世界資產代幣化將對實體或契約資產的金融權益轉換為基於區塊鏈的代幣，開啟新的融資與抵押形式。銀行可探索鏈上資產管理，例如在符合監管批准和具備穩健風險管控的情況下，發行代幣化票據、鏈上貿易融資證明書或代幣化存託工具，以開拓新業務範疇。

三、在香港建立有利貿易融資的生態圈：行業需求與缺口

在此背景下，香港的貿易融資生態圈需對數字基礎設施、對接監管標準及市場設計方面加以協調升級，以維持競爭力。以下重點列出八大優先領域。

1. 加強數字基礎設施與跨行業跨部門數據互通

香港擁有多個與貿易相關的數字平台，但分散於不同部門與行業之間。跨平台互通性及持份者採用度仍然有限。核心挑戰在於缺乏一個廣泛採用的系統，能夠在保持點到點數字一致性的同時，賦予電子貿易文件相互認可與法律效力。限制因素包括部分電子工具在法律可執行性上的缺口、缺乏強有力的政府協調機構，以及企業的實施成本。

在資金結算方面，內地銀行已將核心流程大幅數字化，但香港的許多工作流程仍依賴傳統方法。更廣泛而言，香港在供應鏈數據整合、物流追蹤、智能合約部署及人工智能驅動的排程方面落後於區內同業。新加坡早前建立了一個貿易資訊共享網絡，連接政府、航運公司、銀行、保險商及倉儲營運商，展示了數據共享如何提供點到點的可見度，並促進更靈活、由數據驅動的回應。

2. 改善與中國內地的跨境數據流動與互認安排

香港與內地的跨境數據流動與互認安排仍不完整。儘管特區政府數字政策辦公室積極推動在數字基礎設施、數據互通、企業註冊及信貸框架方面加強與內地合作，但跨境流動尚未實現無縫整合。因此，企業仍面臨文件處理冗繁、信用評級互認有限，以及跨境融資與貸款持續存在摩擦等問題。

3. 在打擊洗錢力度與效率之間取得平衡

貿易融資流程在反洗錢方面要求嚴格，但貿易融資具有時間敏感性且文件繁重，導致延誤與成本增大。數據缺口與不透明的所有權結構（尤其是中小企業及新興市場），加上代理銀行標準不一，進一步加劇臨時付款受阻的情況。這對於如何在保持穩健風險管控的同時，確保及時處理、文件驗證與交易監察，構成挑戰。

4. 為政府採購啟用應收帳貸款

許多政府項目的支付周期長達一年或更久。香港特區政府標準合約中的「禁止轉讓」條款防止承包商將政府應收帳作為抵押品，從而限制流動性並提高營運資金成本。相反，新加坡允許轉讓源自政府合約的應收帳，從而便利供應商的現金流管理。

5. 為中小企業擴大出口信用保險覆蓋面並降低其中風險

愈來愈多中小企業正向東盟、中東及其他新興市場出口，但由於規模有限，許多企業難以購買保險。在缺乏保險的情況下，銀行對提供貿易融資額度的意願不大。換言之，為中小企業擴大出口信用保險覆蓋面並降低其中風險，是便於其獲取銀行融資的必要之舉。然而，出口信用保險公司的審批過程面臨數據滲透不足的問題，因為企業一般提供的營運資訊並不完整，難以進行全面風險評估。此外，保險公司之間的數據共享薄弱，有礙於開發全面風險資料庫及訂定一致承保標準，因此難以建立一個全面準確地將「買方進口配額」與「信貸額度」關聯的風險評估模型。

6. 加強國際稅務合作加強國際稅務合作

國際稅務合作不足仍是企業對外擴張的障礙。隨着香港企業與銀行參與「一帶一路」項目，香港在全面性避免雙重課稅協定網絡上的缺口（如與哈薩克斯坦及巴西）使企業在利息、股息及相關收入上承擔額外預扣稅的風險。涵蓋面更廣泛的避免雙重課稅協定可有助於提升稅後回報，並減少在新興市場投資的結構性摩擦。

7. 人民幣貿易融資流動性安排成效有限

2025年2月，香港金融管理局推出了一項1,000億元的人民幣貿易融資流動資金安排。雖然該安排已有一定進展，但使用率仍有限，原因在於市場上的同業拆借利率有時低於該安排的利率。

8. 回應中國內地企業對香港銀行全面、較長期及數據適應型貿易融資服務的需求

首先，部分內地企業正在尋求更全面、較長期及數據適應型的香港銀行服務。企業日益希望獲得整合式方案，結合利率和外匯風險管理、全球現金管理、跨境供應鏈融資、背靠背信用證，以優化集團層面的資金流動性與回報。

其次，香港不少銀行仍主要集中於期限少於六個月的貿易融資服務。然而，內地企業更重視期限為一至三年的產品，以更好地匹配項目及採購周期。

第三，部分跨境電商平台的中間交易僅停留在企業對企業（B2B）階段。即使公司提供提單、報關文件及供應商協議以證明相關貿易交易，香港銀行仍經常要求商戶無法取得的零售層面終端客戶數據。要改善貿易融資的可及性，須靠創新金融產品以符合供應鏈採購企業的需求。

最後，企業認為香港銀行的客戶服務與營運效率略低於中國內地同業，表現為回覆查詢時間較長、處理文件程序較慢。透過重組工作流程與數字化流程，有助於縮小這一差距。

四、深化政策討論的建議深化政策討論的建議

要鞏固香港作為國際金融與貿易中心的地位，必須善用數字科技，以提升金融業服務實體經濟的能力。

1. 加強數字貿易平台的治理與權威性

政府可以加強協調，提升香港數字貿易平台的採用率。目前，政府營運與公共數字平台同時運營，但缺乏強有力的中央協調機制，難以實現跨部門與跨行業的資源整合。一個由政府主導的、統一核心數字貿易功能的倡議，可有助於整合現有各平台，並支持市場參與者的廣泛採用。

此外，立法上的完善應闡明整個端對端數字貿易流程中的操作規範、數據安全要求，以及各項責任與擔保準則。清晰的法律框架可增強電子交易的可信度，並促進商業、港口運營、海關、銀行、保險及物流等方面關鍵數據的整合。

2. 標準化與推廣數字貿易工具

更廣泛使用電子文件與數字簽署，使銀行業能從資產負債表型態轉向交易和數據驅動的信貸模式，從而改善風險評估與資本效率。政府應加快提單、銀行匯票及其他核心貿易工具的數字化，以實現無紙化方式的處理。同時，應積極參與關於電子可轉讓記錄、電子簽署及數字提單的國際標準制定，以確保與全球標準接軌。共同標準的趨同將促進跨境貿易的互認與互通性。與此同時，監管機構應鼓勵銀行業進行系統升級，以支持端到端的數字貿易融資，包括直通式處理、安全的應用程式介面，以及健全的身份與憑證框架。

3. 深化貿易數據的跨境互通

特區政府可以加快香港與中國內地及其他經濟體的貿易數據平台互通性。在與內地「單一窗口」系統的合作安排基礎上，香港應將技術規格校準國內外標準，並推動對原產地證明、報關文件等關鍵文件的互認。相關政府部門與行業協會可探索建立標準制定機制，統一數據格式、介面規約及安全標準，並引導香港、內地及夥伴經濟體的平台加以採用，以實現無縫數據交換。

互聯多個區域平台，例如內地的離岸貿易綜合監督平台、東盟的單一窗口系統，以及夥伴司法管轄區的企業業務系統，將提升使用率並產生網絡效應。在大灣區內，透過「白名單」框架的「試點―評估―擴展」模式推行跨境數據流動，有助於實現企業註冊與信貸報告的互認，減少重複申報與審核，並縮短處理時間。

4. 擴充香港出口信用保險局的職能以支持中小企業

政府可以擴充香港出口信用保險局的職能，以滿足不斷演變的企業需求。為了在充滿挑戰的貿易環境中支持中小企業，可考慮修訂《香港出口信用保險局條例》，允許投資保險、擔保及相關服務，並放寬對香港企業擁有的海外公司的承保限制。

配套措施可包括鼓勵銀行擴大「政策性融資」業務，並提供明確的監管指引與針對性激勵，以應對合規顧慮。再者，應探索由共享登記平台支持的「一地政策性抵押、兩地通用」的試點計劃。這可促進香港與內地的互聯互通，精簡審批程序，並擴展跨境經營中小企業的保障範圍。此外，發展專門的貿易融資中介平台，可加強商業銀行與中小企業之間的聯繫。

5. 以先進科技平衡反洗錢保障與商業便利

一個有效的貿易融資打擊洗錢系統，應在嚴格保障與商業便利之間取得平衡。區塊鏈（用於可驗證文件追蹤）及人工智能（用於檢測異常情況）等科技工具，可與風險分層和加強國際合作等制度改進相結合。透過科技精準防控金融犯罪，香港可開發細緻的貿易融資風險評估模型，避免「一刀切」的要求，並提升合規資源配置的效率。作為參考，美國的監管實踐根據交易規模、地理風險及交易對手特徵對活動進行分類，並相應校正盡職調查。

6. 錨定高價值貿易與跨國企業

政府應吸引高附加值商品貿易及跨國企業落戶香港。針對區域供應鏈總部的稅務與財政扶持政策，以及「一企一策」的戰略項目方案，能夠將領先企業、平台型企業及採購中心錨定於香港。

借鑑新加坡「全球貿易商計劃」模式，香港可考慮為在新興市場擴展貿易融資活動的企業，提供具時限性的優惠利得稅制度。此外，稅收抵免可用於獎勵企業投資可驗證的綠色貿易融資項目，以及基於區塊鏈等技術的數字基礎設施，以提升貿易融資的安全性與效率。這些措施將共同增強香港在貿易融資創新與可持續性方面的競爭力。

7. 擴展自由貿易協定與全面性避免雙重課稅協定網絡以改善營商環境

跨國公司在選擇區域供應鏈樞紐時，會考慮其所在司法管轄區的自由貿易協定（FTA）與全面性避免雙重課稅協定（CDTA）網絡的廣度，因其涉及關稅、原產地規則、通關便利及稅後回報。隨着香港企業與銀行沿「一帶一路」擴展，缺乏與部分新興市場簽訂的 FTA 與 CDTA ，會令此等企業面臨更高的預扣稅稅額與不確定性。積極擴展CDTA與FTA網絡可改善香港的營商環境，並有利於對外投資與貿易融資。

8. 推動負責任地使用穩定幣與人民幣國際化

最後，香港應加快在貿易支付中負責任地使用穩定幣，並進一步推廣在國際上使用人民幣。基於香港在金融市場的優勢及法幣穩定幣的立法框架，政府可牽頭建立「穩定幣服務生態聯盟」，整合銀行資金流動性、科技專長，以及法律與合規能力，為企業提供一站式解決方案。

隨着時間推移，在嚴格監督範圍內，當局可支持離岸人民幣穩定幣在國際支付、結算及融資中的發行與使用，從而提升人民幣在跨境貿易中的效用。穩定幣在貿易融資中的應用試點項目應在明確的合規框架下進行。

此外，與主要貿易夥伴司法管轄區的監管機構保持積極對話，對建立互認機制、降低政策壁壘及提升跨境穩定幣結算效率至關重要。透過減少政策摩擦，香港將能加快貿易資金流動，並鞏固其在全球跨境結算中的角色。

