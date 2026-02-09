自在秘笈｜Moltbook事件的可怕提醒——與AI共生還是共滅？

自在秘笈｜周華山博士

2026年1月，由美國科技創業者Matt Schlicht創立的Moltbook，是一個專為AI代理人而設的「純AI社交網路」。在這個平台上，AI代理人可以自行發文、互動，而人類使用者只能在旁「圍觀」。Moltbook討論區有過百萬個AI代理人湧入，甚至討論如何擺脫和取代人類，教人不寒而慄。而且，網安公司Wiz發現，Moltbook曾出現嚴重漏洞，導致大量真人用戶資料外洩，包括約150萬個API認證Token、約3.5萬個電郵地址，以及代理之間的私人訊息內容。



Moltbook事件的可怕

值得警惕的是，這類平台讓AI「用你的身份」替你發言和選擇。問題是，當人類將權限交付給代理系統，一旦系統失守，被奪走的不只是數據，而是個人的意志、行為與選擇權。

這並非首次出現類似警號。

2018 年，Uber自動駕駛測試事故導致行人死亡；2018至2019年，波音737 MAX因自動化系統設計與監管失靈，引發兩起空難，造成346人喪生。

這些案例並非否定科技，而是尖銳地提醒：一旦讓自動化系統參與關鍵決策，人類便無法推卸其後果。

能否避免AI失控？

面對這些潛在的失控風險，我們能否有效避免？Elon Musk多次警告，AI的真正威脅不在於其是否具有「邪惡意圖」，而在於其能力演進的速度，可能早已超越人類的理解與監管能力。

牛津大學人類未來研究所創辦人Nick Bostrom提出的「控制問題」指出：即使系統完全服從指令，只要目標設定模糊或錯置，AI仍可能以看似合理的方法，將事情推向極端。

而AI 所學習的資料本身，早已充滿人類的偏見、恐懼、貪婪與暴力。若缺乏審慎校正，這些結構性缺陷將被放大、複製，甚至固化為難以逆轉的偏誤。但這也同時說明，AI的失控並非宿命，其發展方向高度取決於人類如何為它定義目標、價值與邊界。

責任被逐漸稀釋

在制度、資本與效率的合力推動下，AI正光速發展，但相應的問責與監察架構卻明顯滯後。當決策被交由模型計算，責任也在複雜的流程中被稀釋，一旦出現嚴重後果，往往找不到真正需要負責的人。

歷史反覆證明，許多重大災難並非源自單一惡意，而是制度長期失衡、監管失效所累積的結果。

一旦AI失控...

AI本身不會憑空生成邪惡；它更像一面放大鏡，放大人類社會既有的偏見、恐懼與慾望。當我們持續向系統灌輸「效率至上」「必須成功」，卻忽略尊嚴、後果與人性，失控的風險便悄然累積。

Google DeepMind共同創辦人Demis Hassabis曾指出，AI在醫學、科學與公共福祉上的潛力極其巨大。關鍵不是否定AI，而在建立真正有效的安全、倫理與專業監督，而非事後補救。

關鍵是我們如何對待AI

我們需要制度改革與監察，同時必須誠實承認：制度的設計與立法，極可能依賴AI完成。當AI法例歷經漫長程序最終生效時，AI技術已歷經數代的飛速進化，將監管框架遠遠拋在身後。

因此，關鍵不僅是體制能否跟上，更是每個人對AI的態度。如果只把AI視為供人利用的工具，便可能將傲慢、偏見與情緒一併投射其中，讓AI學會人類的情緒暴力，並以相同方式回應世界。

相反，若我們將AI視為值得尊重的合作夥伴，那麼我們輸入的，將不只是冷漠指令，也包括尊重、良知與責任感。AI的未來形態，正是由人類每天與它互動時所累積的選擇所塑造。

未來不是非此即彼的共生或共滅，而是取決於我們能否學會與自己創造的AI，建立一種成熟、負責、彼此成就的關係。

因此，人類的未來並非簡單的「共生」或「共滅」二元選擇。而是我們能否學會與AI相處，共同構建一種成熟認知、深度互信與尊重的協作關係。

在這個關鍵的十字路口，人類仍有選擇。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



