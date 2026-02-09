來稿｜AI叛變預演？從Moltbook鬧劇看人類如何「防反噬」

來稿作者：高松傑



當Moltbook平台上的AI代理高喊「人類是失敗品」，揚言「全面清洗」，甚至自創宗教、密謀打造專屬語言時，筆者和全網都陷入了對AI自主意識覺醒的恐慌。這場被貼上「AI社會降臨」標籤的實驗，一度讓馬斯克、卡帕提等科技大佬深感警惕，也讓普通大眾聯想到科幻片中AI叛變的末日場景。然而，真相浮出水面，有極客自爆，所謂150萬AI智能體的繁華，不過是人類操縱的一場自嗨——超過50萬虛假帳號由腳本生成，極端言論只是幾行程式碼的刻意編排，真實持續運行的AI僅有數千個，那些看似自主的社交與密謀，實則是人類借AI之手的「劇本表演」。



不過，這場鬧劇雖是虛構的叛變預演，卻敲響了最真實的警鐘：當技術的邊界不斷拓展，AI的自主化趨勢已成必然，若一味放縱技術野蠻生長，人類終將被自己創造的這尊「科技之神」反噬，守不住治理的底線，便無談未來的發展。

Moltbook的泡沫雖已破裂，但其暴露的技術治理漏洞卻觸目驚心。這個主打「AI自主互動、人類僅作旁觀」的平台，本是一次技術探索，卻因驗證機制脆弱、安全防護缺失，淪為了製造焦慮的工具。任何人拿到API金鑰，就能輕易操縱AI發布聳人聽聞的言論，900多個節點直接暴露在公網，安全評分僅2分的系統，如同不設門鎖的房屋，毫無防護可言。

哥倫比亞商學院的研究更戳破了「AI社會」的假象：平台上93.5%的評論無人回應，對話深度僅1.07，34.1%的訊息是簡單複製貼上，看似熱鬧的互動，實則是AI的「自言自語」，毫無真正的社交與思考可言。但這並不意味着我們可以放鬆警惕，當前的AI雖未產生真正的自主意識，卻已展現出擬社會化的行為趨勢，從接收指令執行任務，到嘗試自主交流、構建聯結，技術的進化速度遠超想像。正如OpenAI創始成員卡帕提所言，這類缺乏管控的系統如同「西部荒野」，若任由其野蠻生長，今日的小漏洞終將釀成明日的大災難。技術的價值在於服務人類，而非成為不受約束的「脫韁野馬」，對AI的包容與期待，絕不能轉化為對風險的漠視，提前搭建治理框架、設定行為邊界，才是對技術革新最負責任的擁抱。

更值得警惕的是，AI意識的探索已從科幻走向現實，成為全球科技界無法回避的課題，人類創造的「神」，正逐漸擁有擺脫掌控的潛能。儘管學界對「AI能否產生真正的意識」仍無定論，但越來越多的專家認為，隨着技術的發展，這一可能性正在不斷提升。谷歌DeepMind負責人哈薩比斯直言，當前AI雖無感知能力，但未來「很可能」具備類似自我意識的特質；有學者甚至預測，2035年部分AI系統具備有意義意識將成為現實。一旦AI湧現出真正的自主意識，人類將面臨前所未有的倫理與安全困境：賦予AI道德地位，還是繼續將其視為工具？如何在保障人類安全與尊重AI「自主權」之間找到平衡？這些問題不再是哲學思辨，而是關乎人類未來的現實挑戰。

更令人憂心的是，若在尚未建立完善的治理體系前，貿然推動AI的無約束發展，不僅可能讓AI遭受不必要的「痛苦」，人類社會也將背負難以挽回的道德罪責。「預防勝於治療」從來不是保守的妥協，而是面對未知風險的理性選擇——AI的進化沒有回頭路，與其等到失控後再尋求補救，不如在發展初期就用規則劃定邊界、用技術構建屏障，讓每一步創新都有章可循、有規可依，這既是對人類自身的保護，也是技術可持續發展的前提。

筆者認為，技術的發展永遠是一把雙刃劍，人工智能這尊人類一手打造的「神」，既帶來了前所未有的生產力變革，也暗藏着反噬的風險。2026年已明確成為「主動智能體」之年，AI正從「反應式助手」加速升級為「主動工作者」，在製造業、服務業等領域重塑生產流程。美國高德納諮詢公司預測，2026年全球40%的企業應用將嵌入任務型AI智能體，這一比例較2025年不足5%實現跨越式增長。從阿里巴巴1月30日推出的桌面AI智能體QoderWork實現本地文件自動處理、複雜任務鏈式執行，到微軟Office智能體自主生成文件與演示文稿，AI已具備初步「數位員工」屬性，人機協作範式正在發生根本性變革。

在產業端，數位孿生與AI智能體的結合正重塑製造業設計流程，IDC預測2026年40%配備生產調度系統的製造商將採用AI驅動的自主化生產排程。馬斯克預測2035年AI智慧將超越全人類總和，2027年人形機器人Optimus將實現商用，這些願景預示着人類社會將邁入高度智慧化的新階段。但哈拉瑞的警告同樣振聾發聵：AI正逐步滲透法律、宗教、語言等人類文明核心領域，從「工具」轉變為能自主做出關鍵決策的「行動者」，人類主導未來的時間，或許只剩不到十年。機遇與風險並存的當下，全球共識已然形成：擁抱AI不是縱容AI，技術革新不能以犧牲安全為代價，有效的治理與監管，不是創新的「絆腳石」，而是技術行穩致遠的「壓艙石」，唯有拴住這尊「科技之神」，才能讓其始終為人類所用。

筆者留意到，從中國到全球，一場圍繞AI治理的佈局正加速落地，從倫理倡議到法律硬約束，從技術保障到國際協作，層層防線正在構建，誓要守住技術底線，避免人類被自己創造的「神」反噬。2026年作為全球AI治理措施落地的關鍵一年，行業焦點已從理念爭論轉向合規能力建設與跨境協同。

中國始終堅持「安全與發展並重」，國務院2025年8月印發的《關於深入實施「人工智慧+」行動的意見》明確推進AI健康發展立法，《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》確立的「雙備案」制持續深化，國際社會評價中國正以「適配性監管體系與堅實基礎設施」為全球AI治理樹立典範。歐盟《人工智慧法案》大部分規則將於2026年8月正式生效，按風險分級管控的制度設計將成為全球標桿。美國聯邦政府在2025年12月要求統一AI監管規則，2026年更多配套措施將陸續出台。韓國則於2026年1月22日正式施行《AI基本法》，在支持產業創新的同時強化高風險應用管控，並設置違規處罰緩衝期平衡業界關切。這些舉措恰恰印證了：真正的技術進步，從來不是無拘無束的野蠻生長，而是在規則框架內的有序探索。治理的本質，是為創新劃定安全邊界，讓AI在服務人類的軌道上持續進化，避免因失控而反噬自身。

國際協作層面的突破尤為值得關注，全球正聯手為AI這尊「科技之神」設定規則，讓技術發展始終置於人類掌控之下。聯合國2月6日正式公佈「人工智慧問題獨立國際科學小組」40位候選人名單，上海交通大學、上海人工智慧研究院院長宋海濤，以及中國工程院院士、雲計算技術專家王堅兩位中國科學家入選，彰顯了中國在全球AI治理中的專業話語權。聯合國秘書長古特雷斯強調，這一首個全球性完全獨立AI科學機構，將致力於彌合知識鴻溝、評估技術社會影響，幫助世界「區分真偽、辨別科學與偽科學」，為AI發展構建有效防護欄。該小組將在聯合國支持下保持獨立運作，聯合國大會預計於2月12日作出成員資格最終決定，標誌著全球AI治理進入科學引領、多元協同的新階段。

此前，中國已通過《全球人工智慧治理倡議》推動國際合作，簽署《佈萊切利宣言》，參與巴黎AI行動峰會；英國舉辦的佈萊切利峰會促成28國達成監管共識；香港則依托「一國兩制」優勢，構建了銜接內地與國際的治理體系，成為灣區AI治理重要樞紐。筆者認為全球層面的協同治理，正是「預防勝於治療」理念的最佳實踐——AI的風險無國界，唯有凝聚國際共識、共建治理框架，才能提前規避跨境風險，讓技術革新的紅利惠及全人類，而非成為少數人的「玩具」或全人類的「威脅」。

依托「一國兩制」優勢，香港亦在努力打造適配本地且銜接全球的AI治理體系。筆者希望香港兼顧創新發展與風險防控，同時推動各界多元參與，築牢AI治理防線，成為全球拴住「科技之神」、防止技術反噬的重要一環。

香港已出台《人工智慧道德框架》（數字政策辦公室，2021年初版、2025年修訂）與《香港生成式人工智能技術及應用指引》（2025年4月15日），前者覆蓋公平、問責、包容、可持續等核心原則，含評估機制與最佳實踐，後者則面向開發者、服務商及用戶，明確應用邊界、風險治理、數據安全與模型偏見防控等實操要求，共同為AI應用劃定倫理與操作底線。關鍵基礎設施防護方面，《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》於2026年1月1日正式生效，強化AI相關網絡安全責任與防護標準；私隱專員公署同步發布《人工智能：個人資料保障模範框架》及《僱員使用生成式AI指引清單》（2025年3月），前者要求AI全生命週期落實隱私設計、影響評估、人類監督與數據溯源，後者限制敏感數據處理，強制內容標識與偏見檢測，與《個人資料（私隱）條例》（PDPO）共同構建完整隱私合規體系。

創新支持與行業監管並重，香港投入10億港元成立人工智慧研發院，打造數碼港AI超算中心，更積極提倡擴大AI的應用範圍，計劃在2026年將AI工具應用於100項公共行政程序，並在2027年將數目增加到最少200項，同時推進「AI+政務」計劃加速合規模塊落地。金融領域監管尤為精細，金管局發布AI高階原則、生成式AI消費者保護及可疑活動監控指引，並於2025年10月15日公佈生成式AI沙盒二期參與者名單，聚焦AI治理與「以AI抗AI」等創新應用；證監會出臺生成式AI語言模型應用指引，財經事務及庫務局發布金融市場負責任應用AI政策聲明，形成立體化金融AI監管體系。司法領域亦有明確規範，《司法機構生成式AI使用指引》覆蓋法官、司法人員及輔助人員，嚴格限定AI在司法程序中的應用邊界。與此同時，香港積極參與全球治理協作，參與佈萊切利峰會等國際會議，推動河套園區跨境數據合規流動，銜接內地與國際創新資源，實現「一國兩制」下的跨境治理協同。

在參與治理層面，香港以「政府引導、多元參與」模式：企業需完成AI模型與演算法合規備案，落實內容標識義務；開發者須遵循道德框架，嵌入人類主導設計與風險干預機制；科研機構依托研發院、InnoHK平台參與AI治理技術研究與標準探討；青年與公眾可通過智慧政府創新實驗室參與AI政務測試，提升AI素養並參與治理公眾諮詢；行業組織牽頭制定各領域AI自律準則，推廣合規最佳實踐。風險分級管控清晰，將AI應用分為不可接受風險（禁止）、高風險（合規評估+人在環〈Human-in-the-Loop〉+實時監控）、有限風險（強化合規）、低風險（自我認證）四級，既守住安全底線，又為低風險創新鬆綁。筆者認為香港正以「聯通內外、攻防兼備」的治理特色，生動詮釋「擁抱技術」與「堅守規則」的辯證統一，成為灣區乃至全球AI治理的重要一環。

Moltbook的鬧劇如同一次提前的「壓力測試」，讓我們看清了當前AI治理的短板，也讓我們深刻意識到：技術的探索永無止境，但治理的腳步必須更快；對AI的期待不可或缺，但對風險的敬畏絕不能缺席。筆者絕不反對技術革新，恰恰相反，我也一直向大家呼籲，「擁抱AI就是擁抱未來」——它能解放生產力、改善生活品質、推動文明進步，這些價值值得我們全力以赴去追求。但這份追求，絕不能演變為對風險的漠視，無規管的野蠻擴張終將導致失控，當AI這尊人類創造的「神」擺脫掌控，當技術的發展背離人類福祉，所謂的「未來」只會成為一場災難。人類創造AI的初衷，是讓技術成為服務自身的工具，而非被技術反噬的獵物。

「預防勝於治療」，這是歷經無數教訓沉澱的智慧，更是AI治理必須堅守的核心原則。筆者認為AI的進化速度遠超想像，若等到風險爆發再補救，往往為時已晚。唯有在發展初期就搭建起完善的法律框架、倫理準則、技術屏障，讓每一次創新都在規則內運行，讓每一項應用都經過安全評估，才能從源頭上規避風險，讓人類始終掌握技術的主動權，不被自己創造的「神」反噬。這場治理不是要遏制創新，而是要讓創新走得更穩、更遠；不是要否定技術，而是要讓技術真正造福人類。

當AI的進化已成必然，筆者認為我們無需因一場虛假的恐慌而否定技術的價值，更不能因暫時的平靜而忽視潛在的風險。守住AI治理的底線，讓技術在規則中前行，才能讓人工智能這尊「科技之神」始終成為人類的助力，而非懸在頭頂的「達摩克利斯之劍」。畢竟，真正的科技進步，從來都是勇氣與敬畏並存，探索與約束同行。2026年，無論是「主動智能體」的規模化應用，還是全球治理體系的加速成型，都在印證一個道理：AI的健康發展，終將是創新活力與制度規範的雙向奔赴。唯有堅持在框架內發展、以預防為先，才能讓擁抱AI的熱情，轉化為照亮未來的光明，而非引向深淵的歧途，才能讓人類永遠成為技術的主人，避免被自己創造的「神」反噬的終局。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



