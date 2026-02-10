來稿｜自民黨壓倒性勝選：高市早苗是「鐵娘子」還是「攪屎棍」？

來稿作者：區漢宗



日本首相高市早苗領導的自民黨，在2月8日舉行的眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，分析預計高市早苗將成為強勢首相。不過，高市無論當幾年首相，都成為不了自己希望成為的英國前首相戴卓爾夫人，高市不是「鐵娘子」，而是「攪屎棍」。



高市是自民黨內右翼的頂端，她通過這次選舉鞏固自己的政治地位，將固化中日目前的對立和僵持，預計她有可能推進其各項政治議程，包括增加軍費，甚至嘗試修改日本憲法，勢將加劇東北亞地區的整體緊張。

去年11月，高市就台灣問題發表嚴重錯誤講話之後，中國實施了「高舉高打」的反擊，雖然高市一直撐着不收回錯誤言論，但她已很可能沒有力量提升對中國的直接挑釁和對抗，這種對華策略也得不到西方盟友的支持和認同。

如今，無論自民黨在眾議院中獲得多少席位，高市的政治地位獲得怎樣的鞏固，中方都不會在涉及台灣的原則問題上向日方作出任何讓步。不管日本右翼對華深懷多少敵意，始終影響不了中國的大事，中國有實力繼續維持和日本的僵局。

高市早苗與日本已故前首相安倍晉三關係密切，被視為「安倍路線」的堅定繼承者。她主張修改和平憲法、強化自衛隊並將其明確化為「國防軍」，在歷史認知上傾向淡化或否認日本侵略行為。眾議院選舉的勝利，進一步鞏固她的地位，為推進相關議程提供政治空間。

高市明確表示將提前實現防衛費達GDP 2%的目標，計劃修訂《國家安全保障戰略》，並曾暗示可能檢討「無核三原則」與研發核動力潛艇。這些舉措顯示她有意推動日本軍事實力的顯著擴張。

高市在台灣問題上的強硬表態，尤其將「台灣有事」視為可能牽涉「日本存亡」的說法，成為中日關係的最大風險點。中方多次重申一個中國原則與中日四個政治文件的要求，強調台灣屬於中國核心利益，對此不會妥協。

高市擔任首相之前，多次參拜靖國神社、質疑侵略戰爭定性並否認部分二戰暴行，這類行為嚴重損害兩國互信。中方認為，靖國神社等問題的核心在於，日本能否正確認識並深刻反省其侵略歷史，這關乎中日關係的政治基礎。

高市的政策傾向將進一步強化美日同盟，促進軍事合作與針對台海議題的協調。日本若持續擴大軍費與推進憲法修正，將使東北亞整體緊張度上升。在中美日三角關係中，韓國可能因日本的強硬路線而感到戰略焦慮，區域內的安全與外交互動將更為複雜。

儘管面臨高市挑釁，中方在原則性問題上立場堅定，具備將爭端控制在一定範圍內的能力。中國可選擇長期「晾着」日本，採取高壓但可控的策略，避免直接衝突，同時以經濟與外交手段牽制日方極端傾向。

高市早苗憑藉選舉勝利鞏固權力，短期內很可能推進右翼議程，導致中日關係在可預見時期內維持對立與僵持。儘管如此，國際壓力、經濟互依、國內理性聲音與中國的戰略克制，均會對極端路線形成牽制。未來中日關係更可能呈現「僵持但可控」的複雜局面，東北亞安全格局也將因此進入一段長期調整期。

作者區漢宗是香港媒體人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

