來稿｜各國大選觀察：日本表面風光難掩虛弱，倒行逆施必自食惡果

來稿作者：高松傑



2025年12月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在2025年國際形勢與中國外交研討會上明確指出，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，中國與世界關係進入我們可以為人類發展進步作出更大貢獻的新階段。2026年作為「十五五」開局之年，中國特色大國外交要更有作為。外交部宣布，外長王毅將於廣州出席2026年亞太經合組織（APEC）第一次高官會開幕式並致辭。



在國際局勢風雲變幻、地緣政治動盪交織的當下，2026年開年的中國外交舞台卻呈現出一派繁榮景象。從月初韓國總統率領「最強天團」到訪，到愛爾蘭、加拿大、芬蘭等國領導人接踵而至，再到近日英國首相施紀賢時隔八年後正式訪華，以及德國總理默茨即將啟程訪華、烏拉圭總統完成國事訪華，多國政要密集赴華，掀起一場「開年訪華熱」。

這股各國政要「開年就訪華」的熱潮，無疑向世界發出了清晰信號：無論外部環境如何變幻，中國是全球經濟穩定器與機遇策源地的地位始終不可替代。這絕非偶然，而是中國經濟展現出強大韌性與廣闊前景的必然結果。在全球貿易保護主義抬頭的陰霾下，中國堅持高品質對外開放、維護多邊貿易體制的立場，才是真正的避風港。中英之間千億美元級別的貿易往來與數百億的投資存量，背後是無數互利共贏的發展機遇。各國領導人深知，錯過中國，就是錯過未來；擁抱中國，就是擁抱增長。

當前世界進入新的動盪變革期，地緣博弈加劇、治理赤字突出、經濟復甦乏力，單邊主義、保護主義與陣營對抗逆流而動。中國始終站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，以高水準對外開放擁抱世界，以全方位合作應對挑戰，以負責任姿態推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展，成為世界變局中當之無愧的穩定錨、增長源與信心所在。筆者留意到，在2026開年，日本、泰國、葡萄牙等多國大選塵埃落定，政策走向深刻影響對華關係與地區格局，呈現鮮明分化。

在東亞，泰國大選結果穩健，務實平衡、對華友好成為主流選擇。新政府延續「竹子外交」，堅持經濟優先、不選邊站隊，將深化中泰命運共同體建設，提速中老泰鐵路、區域互聯互通與經貿文旅合作，為中國—東盟關係注入穩定動力。

在歐洲，葡萄牙總統選舉平穩落幕，中葡友好合作基調不變。勝選者堅持獨立自主外交，重視同中國的戰略伙伴關係，依托澳門橋樑作用，深化「一帶一路」、綠色能源、數字經濟與葡語國家多邊合作，在歐盟內部發出務實理性聲音，為中歐關係增添正面動能。

反而在東北亞，日本眾議院選舉後政治全面右轉，對華強硬與軍事擴張路線徹底失控，所謂「大國風光」全靠政治表演與外部撐腰。2月8日，高市早苗領導的自民黨以壓倒性優勢贏得316席，單獨跨越眾議院修憲所需三分之二門檻，聯合日本維新會執政聯盟總席位達352席，掌控國會約75.7%，在野黨全面潰敗，日本戰後安全與外交體制迎來根本性轉折。

對華政策上，日本已進入全面對抗、主動挑釁、捆綁美國的激進軌道。一是修憲擴軍提速，徹底拋棄和平憲法。高市早苗政府將修改憲法第九條列為核心議程，推動自衛隊「國防軍」化，明確寫入「對敵基地攻擊能力」，實質拋棄「專守防衛」原則。2026財年防衛預算飆升至9.04萬億日元，提前完成GDP佔比2%目標，並揚言向3%邁進，將會大量採購遠程導彈、高超音速武器、F-35戰機，強化西南諸島軍事部署，打造圍堵前沿。

二是操弄台海議題，粗暴干涉中國內政。高市早苗多次妄言「台灣有事即日本有事」，將中國維護國家主權的行動污蔑為「地區威脅」，配合美方搞「聯美遏華」，在東海、南海頻繁製造摩擦，破壞地區和平穩定。

三是經濟安保泛化，推動產業鏈「去中國化」。以「經濟安全」為名收緊半導體、先進材料、高端製造對華出口管制，脅迫企業減少對華依賴，搞排他性小圈子，嚴重損害中日經貿互信與產業鏈穩定。

四是歷史認知倒退，傷害中日民意根基。內閣核心成員頻繁參拜靖國神社，美化侵略歷史，在教科書、歷史認知問題上頑固挑釁，徹底背棄中日四個政治文件精神。

這場選舉看似讓日本「政治強勢、對外強硬、風光無限」，實則是透支國力、自陷危局的虛假繁榮。日本的深層危機早已積重難返，絕非強硬外交所能掩蓋。

第一，財政徹底崩盤，債務觸頂無以為繼。日本政府債務規模超GDP的260%，為全球發達經濟體最高，每年財政收入近三分之一用於支付利息，長期國債收益率飆升，財政可持續性完全崩塌。擴軍預算節節攀升，直接擠壓民生、社保、防災投入，地方防災預算被大幅削減，公共服務持續惡化。

第二，人口崩潰，經濟長期衰退無解。少子老齡化持續加劇，出生人數連創新低，勞動人口銳減，社會陷入「低慾望」通縮陷阱，傳統汽車、電子等優勢產業轉型遲緩，新興領域創新不足，全要素生產率停滯，經濟增長長期低迷。

第三，產業被美裹挾，技術自主淪為空談。盲目追隨美國搞對華「脫鉤斷鏈」，導致日企失去中國龐大市場，供應鏈成本飆升，技術合作受阻，所謂「經濟安保」本質是犧牲日本產業利益，成全美國霸權意圖。

第四，地區孤立，安全環境持續惡化。強硬對抗路線引發周邊國家高度警惕，中韓俄關係同步趨緊，地區軍備競賽升溫，日本非但沒有獲得安全，反而成為衝突前沿，民眾生活與國家發展面臨巨大風險。

對比之下，世界各國的理性選擇，是同中國深化合作、共享機遇；而個別國家沉迷對抗、逞強好勝，最終只會自陷孤立、自食苦果。「十五五」開局之年，中國外交方向清晰而堅定：堅持維護世界和平、促進共同發展，推動構建人類命運共同體；深化周邊睦鄰友好，拉緊區域合作紐帶；鞏固中俄戰略協作，穩定大國關係框架；堅持中歐互利共贏，拓展合作空間；堅持在相互尊重基礎上管控分歧、推進中美良性互動；大力支持發展中國家團結自強，推動全球治理變革。我們將以更大力度推進高品質共建「一帶一路」，以更實舉措促進貿易投資自由化便利化，以更暖行動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，讓中國新發展為世界帶來新機遇。

大道之行，天下為公。潮流浩蕩向前，合作共贏才是人間正道。正所謂「勢不可去盡，話不可說盡，凡事太盡，緣分勢必早盡」；筆者認為，高市早苗倒行逆施，妄圖推進軍備擴張，將使日本走上極其危險的道路，終將自食惡果。日本靠強硬表演、製造對抗營造的「表面風光」，終究是虛幻泡影；人口、債務、產業、安全的四重危機，正將其拖入長期沉淪的深淵。唯有順應大勢、聚焦發展、互利共贏，才能行穩致遠。

香港必堅定配合國家的一切決定，堅定與國家並肩同行，堅決反制日本的一切錯誤行徑與挑釁舉動，堅定捍衛國家主權、安全與發展利益。2026年，中國特色大國外交必將乘風破浪、更有作為，以堅實步伐服務民族復興、促進人類進步，為變亂交織的世界注入更多確定性、穩定性與正能量。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



