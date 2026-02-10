來稿｜實體零售店逆襲網店，可能嗎？

來稿作者：于承忠博士、劉銳業博士



政府統計處最新公佈的數據顯示，2025年12月零售業網上銷售價值達31億港元，按年急增30.9%，全年網上銷售額更上升12.8%至357億港元，佔零售業總銷貨的比重已達到9.4%。相比之下，整體零售業總銷貨價值全年僅微升1.0%。這組數字清晰地勾勒出一個殘酷的現實：網購浪潮正以迅雷不及掩耳之勢席捲香港零售業，實體店的生存空間不斷受到擠壓。面對如此嚴峻的挑戰，實體零售店還有逆襲的可能嗎？



網購優勢難以撼動

近年內地電商平台如拼多多、淘寶、京東等積極開拓香港市場，其中最具殺傷力的武器莫過於「一件包郵」政策。拼多多帶頭對物流成本作出大規模補貼，即使消費者只購買一件商品，平台仍承擔跨境運費，將貨品直送到府上。這種商業模式徹底改變了消費者的傳統購物習慣，令小額購物也變得毫無負擔。

網上購物的價格優勢同樣不容忽視。由於網店營運成本較低，毋須支付昂貴的店舖租金和人力成本，加上內地供應鏈成熟完善，同一件商品在網上購買往往比香港實體店便宜三至五成，甚至更多。從服裝、電器到日用品，網購幾乎在所有品類都展現出價格競爭力。統計數據顯示，2025年電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值雖然上升14.3%，但傳統服裝零售卻下跌3.4%，反映消費者已習慣在網上尋找更便宜的替代品。

更重要的是，疫情已成為消費習慣的分水嶺。2020至2022年間，港人被迫適應網上購物，從最初的抗拒到逐漸接受，再到現在的依賴，這種行為模式的轉變已難以逆轉。年輕一代更是將網購視為理所當然，打開手機應用程式比步行到樓外商店更為便捷。網上商品選擇之多，更是實體店難以比擬一個網店的庫存單位（SKU）可能是一間實體店的數十倍甚至上百倍。

網購痛點仍然存在

然而，網購並非完美無瑕。售後退貨問題一直是消費者的最大痛點。在實體店購物，消費者可以即時檢驗商品質素，不滿意可以立即退換。但網購則需要經歷漫長的退貨流程：拍照、填表、寄回商品、等待審批、等待退款，整個過程可以很漫長。跨境退貨更為麻煩，運費誰來承擔、如何證明商品瑕疵、語言溝通障礙等問題層出不窮，令不少消費者即使收到不滿意的商品也懶得退貨，自認倒楣。

對於某些特殊商品類別，網購的風險更高。鮮活食物、藥物、保健品等涉及健康安全的產品，消費者在網上購買時往往無法確認其品質、新鮮度和真偽。近年不時有消費者投訴在網上購買的食品已過期、藥物是假貨的個案，但由於缺乏有效監管，消費者往往求助無門。相比之下，在實體店購買這些商品，至少可以親眼檢查，也有實體店舖可以追究責任。

政府角色不能缺席

面對網購對實體零售業的衝擊，政府不應袖手旁觀。首先，政府應加強監管網上銷售鮮活食物和藥物等高風險商品。現時香港對網上銷售藥物的監管仍然寬鬆，不少消費者從內地電商平台購買處方藥物卻毋須提供處方，這存在嚴重的健康風險。政府應要求所有在港銷售藥物的網上平台必須註冊，並建立快速投訴和處理機制，保障消費者權益。

更根本的問題在於稅制的不公平。香港作為自由港，一直奉行低稅率和簡單稅制，但這也意味着本地實體店在面對網上競爭時完全沒有任何保護屏障。環顧全球，不少國家和地區已開始對跨境小包裹徵稅。例如歐盟在2021年取消了22歐元以下小包裹的進口增值稅豁免，澳洲則在2018年起對所有進口商品徵收10%的商品及服務稅（GST），以縮小網購與本地零售的價格差距。

香港政府應認真考慮開徵跨境網上銷售稅。這不是要扼殺網購發展，而是為了創造一個更公平的競爭環境。目前香港實體店需要支付差餉、租金、人力等高昂成本，還要面對跨境網店的「零稅率」競爭，這種不對等的局面長遠必然導致本地零售業空心化，進而影響就業和整體經濟。一個合理設計的跨境網銷稅，既可以為庫房帶來收入，也能減輕本地零售業的壓力。

逆襲之路仍有可能

儘管形勢嚴峻，但實體零售店並非沒有還擊之力。數據顯示，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值在2025年12月上升14.3%，全年也增長1.9%。這說明高價值、需要親身體驗的商品，實體店仍有不可取代的優勢。消費者購買名貴手錶或珠寶時，希望親手觸摸、試戴、感受商品的質感和工藝，這種沉浸式體驗是網購無法提供的。

實體零售店要逆襲，必須擁抱轉型。首先要接受一個事實：純粹依靠店舖銷售的時代已經成為過去，未來必須是線上線下融合（O2O）的模式。實體店應該成為展示中心、體驗中心和服務中心，同時建立自己的網上銷售渠道。其次，要強化不可替代的體驗和服務，例如提供專業諮詢、客製化服務、即時維修等。最後，要善用香港作為國際大都會的獨特優勢，引入海外獨家品牌，提供網購難以獲得的稀缺商品。

實體零售店能否逆襲網店？答案是：困難但並非不可能。關鍵在於找到自身的不可替代性，並在政府創造更公平競爭環境的前提下，積極轉型升級。網購確實帶來便利和價格優勢，但實體店的人性化服務、即時體驗和信任感，仍是網絡世界難以完全複製的。香港零售業的未來，不應是網店完全取代實體店，而是兩者在競爭中互相促進，共同提升消費者的購物體驗，這需要零售業者的努力，也需要政府的智慧和魄力。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師；作者劉銳業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



