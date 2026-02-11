來稿｜依法嚴懲黎智英為何對香港營商環境有利？

來稿作者：麥俊豪



2月9日，香港高等法院以兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發佈煽動刊物罪，判處黎智英20年監禁。判刑結果公佈後，一些西方媒體在報導中突出黎智英的「億萬富翁」身份，鼓吹其「白手起家創業」，企圖引起商界對香港營商環境的憂慮。事實上，依法嚴懲黎智英，對香港營商環境有利無害。



黎智英是個三心二意的商人、一心一意從事政治顛覆破壞活動的賭徒，與商界無關

正如黎智英本人在公開採訪中所說，「做商人很無聊」，「是個需要金錢之外其他人生意義的人」。事實上，黎智英絕不是純粹的商人。黎智英自上世紀90年代出售為他賺取上億美元身家的服裝公司「佐丹奴」以後，便一心一意借壹傳媒、《蘋果日報》宣揚對中國共產黨、中央政府和香港特區政府的仇恨，從事政治顛覆破壞活動。黎智英是非法「佔中」和「修例風波」的主要策劃者參與者，無恥地乞求美西方對華、對港制裁，並為反中亂港活動「不惜血本」提供巨額資金，足見其本質上是個政治「賭徒」。自香港國安法實施以來，除黎智英之外香港再無第二個富商、企業家因國家安全案件被調查、起訴、定罪，足以證明香港司法機構嚴懲黎智英與商界無關。

黎智英及旗下《蘋果日報》、「壹傳媒」以黑幫手段脅迫企業界，欺詐使用土地，是正常營商環境的破壞者

在香港傳媒界和商界，黎智英也因誹謗欺詐而臭名昭著。2010年，壹傳媒旗下《壹週刊》誣稱霸王集團兩款中草藥洗發水「致癌」，致霸王集團銷售額急轉直下；直到2016年，香港高等法院判決《壹週刊》誹謗霸王集團成立並賠償300萬元，但不足以彌補霸王蒙受的經濟損失。2013年，《蘋果日報》因對TVB長期進行不實的醜化、抹黑報導，被TVB列為不受歡迎對象。2014年，壹傳媒被曝光恐嚇某大企業負責人，威脅其若不在壹傳媒投廣告就對其大規模負面抹黑報導。2022年，黎智英為不符合將軍澳工業邨入駐條件的「力高顧問有限公司」佔用低租金的大樓，非法獲利200萬元被香港區域法院判刑5年9個月。區域法院陳廣池法官指出，黎智英利用傳媒機構保護傘行事令香港科技園投鼠忌器，是其欺詐行為持續長達21年的重要原因。可見，依法嚴懲黎智英、《蘋果日報》、壹傳媒，終結其對香港商界的黑幫式脅迫、欺詐、抹黑，是優化營商環境的必要之舉。

因黎智英案審判引發美國對香港的「極限施壓」，進而影響營商環境純屬杞人憂天

黎智英及其同黨嚴重高估了特朗普政府「營救」黎智英或對港「極限施壓」的可能。美國當前的關注焦點是伊朗與格陵蘭島及委內瑞拉問題、明尼阿波利斯示威、明尼蘇達90億美元欺詐案、愛潑斯坦醜聞等，黎智英在美國早已「過氣」。這也是美西方政要近期對黎智英態度冷淡的重要原因。其次，特朗普渴望11月中期選舉前與中國簽訂大豆、稀土等關鍵問題的協議拉搖擺州選票，甚至有意4月訪問中國，是否願為黎智英踩踏中國的紅線成疑。同時，基於美國優先和門羅主義，特朗普的《國家安全戰略》明確宣示「西半球優先」「不會強迫各國接受與其傳統和歷史大相徑庭的民主或其他社會變革”」，此前還關閉美國國際開發署大幅減少意識形態輸出。此外，美國商界在香港有龐大既得利益，遠非俄羅斯、委內瑞拉、伊朗、朝鮮可比，美國對香港「極限施壓」難免投鼠忌器。

退一步講，即使美國對港實施經濟制裁也不會動搖香港的營商環境。香港的營商環境根植於安定的社會秩序、自由市場制度、低稅率簡單稅制領先全球、完善法治保護私人財產、資金貨物自由進出政策、誠信履約意識深入人心，外加「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢提供的廣闊市場。香港國安法實施5年多來，社會重歸安寧，「黑暴」「攬炒」一去不復返。美國雖對香港種種施壓，但2025年香港的GDP仍較5年前實質增長近12%。香港在經濟自由度、營商環境、國際金融中心指數、全球競爭力排名、全球創新指數、世界人才排名等多項國際評比中名列前茅，繼續成為全球投資者的樂土。香港美國商會日前發佈的2026年度《香港商業信心調查報告》顯示，92%的受訪企業無意將總部遷出香港，94%的受訪企業對香港法治有信心。事實證明，香港的良好營商環境根基深厚，不是什麼人賜予的，也不能予取予奪，外部施壓根本無法動搖香港的發展基礎，所謂「香港玩完論」早已徹底破產。

亨利·基辛格說過，「做美國的盟友是致命的」。黎智英數年如一日「為美國而戰」，鼓吹「美國全面制裁中國」「用美國核彈轟炸中國」，但仍將落得「西貢鐵拳」「喀布爾飛人”般遭美國拋棄的下場，被徹底掃進歷史垃圾堆。在全球商界紛紛看好中國高質量發展前景，對通過香港投資中國熱情高漲的背景下，香港作為國際金融、航運、貿易中心，未來必將無限光明。

作者麥俊豪是全國港澳研究會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



