潘學智｜以「她力量」與「科教聯盟」重塑香港數字教育公平

在香港，數碼鴻溝未必長得像一條明顯的裂縫。它有時藏在同一個年級、不同學校之間，有的學生早早接觸AI工具、編程與科研比賽，有的學生卻仍受限於設備不足、平台不一、課堂難以試新。它也藏在同一個職系、不同老師之間，有人能把數字科技變成教學助力，有人面對新工具只剩焦慮。這些差距短期看似只是「教學方式不同」，長期卻會演變為「機會結構不同」——誰更容易進入創新與高增值產業、誰更可能被排除在未來之外。



2月11日，對於社會反思科技教育、數字教育議題而言，是一個非常關鍵的日子。這一天是國際婦女和女童參與科技日，旨在促進婦女和女童都能夠充分和平等地參與科學領域的教育、培訓、就業和決策進程。國家一直非常關注這方面的工作，習近平主席早前出席全球婦女峰會開幕式時發言強調「把握新一輪科技革命和產業變革機遇，以科技創新賦能婦女事業高質量發展」，展現了國家的大國擔當、回應了關鍵的時代使命。除了透過性別框架分析，社會上亦存在各方面的數碼鴻溝，香港有必要亦有能力融入和服務國家發展大局，並深化內地合作網絡，在科教領域共享資源、相得益彰。

國家致力支持婦女投身科研

早在2021年，國家科技部等十三個部門聯合印發《關於支持女性科技人才在科技創新中發揮更大作用的若干措施》，只在激發女性科技人才的創新活力，圍繞造就高層次女性科技人才、完善評價激勵機制、支持創新創業等各個領域工作，塑造了女性友善的成長和發展氛圍。經過數年來的努力，國家已取得驕人的成就。根據2024年的統計數字，國家女性科技人員已超過四千萬，佔整體人員的比例超過45%，趨近男女均等，而全國研究與試驗發展人員當中，女性亦從2012年的大約110萬人，大幅上升到接近290萬人，這些數字都清晰說明國家科技人才性別結構持續完善。

在香港的高等教育體系中，女性的角色亦舉足輕重，不少科學家在國際享負盛名。舉例言之，香港科技大學校長葉玉如教授是國際著名的神經生物學家，是本地第一位「歐萊雅——聯合國教科文組織女科學家獎」得獎；香港中文大學的黃秀娟教授亦是全國首位獲選為「新基石研究學者」的女性醫生科學家；香港大學則於Research.com最新公布的「全球女性科研領袖排行榜」中榮登中國榜首，頂尖的女性科研人員數目冠絕全國。在中小學的未來科研人才培育體系中，不少女性都在全港和全國舞台中嶄露頭角。由此可見，香港擁有充分資源和優良氛圍，為國家科教大局進一步貢獻力量。

國家行政學院研究員王曉莉教授曾撰文指出，國家非常重視女性科技人才的持續培養，力求「她力量」助力實現高水平科技自立自強，包括「科學有她——女生愛科學」等不少公益項目和交流平台不斷搭建，這正是香港能貢獻力量之處。筆者建議，政府應牽頭成立涵蓋大專、中小學等不同層次科教專才的「科創賦能婦女專責小組」，與國家部委和各方面社會力量合作，將香港栽培優秀女性科技人才的經驗和資源與內地進行對接，讓香港的力量惠及國家有需要的地方去，並從中深化科教專才的實戰能力，透過跨境合作持續探討更多元化、更有創意的科教方案。

克服教育資源上的數碼鴻溝

每當提及數碼鴻溝，我們或許較快聯想到世代之間的科技應用能力差距，或是地域與城鄉之間的科技設備基建水平差距，然而早前立法會會議上，黃錦良議員的質詢提及：「學校在推動數字教育上的差異甚大，前線教師在運用數字科技進行教學的信心及能力也有參差」，反映教育資源上、教師教學能力上亦存在數碼鴻溝，對於全面鋪展高質量的科教網絡造成窒礙。事實上，除卻教育局局長提到的教師專業培訓框架，或指定晉升培訓課程等，四川省已為香港提供非常先進的經驗可供仿效，示範如何透過區域之間的教育資源共享，全面提升教師教學水平，並讓學生享受平等的優質科教資源。

早在2019年，「四川雲教」直播課堂平台已開通服務，讓數十所主播學校服務數百所接收學校，同時全科、全程直播接收並遠程互動教學。近年，四川省亦持續推動「網鏈共享計劃」，讓不同學校組成網鏈教學聯盟，促導數百間學校在相同平台上開展AI輔助微課堂生成、用AI製作課堂闖關網頁、AI輔助文獻綜述生成等教學試驗，更會整理這些經驗成為AI教學資源包，讓聯盟內的所有學校得以共進共行。筆者認為，香港可以參考經驗推動不同學校組成「科教聯盟」，發揮「以點（教學資源較豐富的學校）帶面（教學資源較匱乏的學校）」作用，並探索在短期內以聯盟為載體，與四川省等不同地區的學校合作，開展跨境共享教育資源的試點，以支持香港的學校克服教育資源上的鴻溝。

讓下一代掌握上流階梯

縮窄數碼鴻溝，從來不是一個部門、一次撥款、幾件硬件就能完成的工程。它需要的是長期投入、制度設計與跨界協作。國際婦女和女童參與科技日提醒我們：科技的未來不應只屬於少數人；而教育現場提醒我們：若不及早處理學校之間、教師之間的制度性差距，所謂「數字轉型」最終只會加劇不平等。

香港若能在科教領域更主動融入國家發展大局，以「她力量」的人才培育與「科教聯盟」的資源共享雙線並進，一方面把本地優勢轉化為可擴散的公共能力，另一方面亦能在服務國家之中回應市民最關心的問題：讓不同背景的孩子，不會因為就讀哪一間學校、遇到哪一位老師，而過早被排除在未來之外。

作者潘學智是「民思政策研究所」研究總監，香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長。



