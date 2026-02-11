楊華勇｜築牢國安根基　開創發展新篇

來稿作者：楊華勇



《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，是一部記錄過往、指引未來的綱領性文件。它不僅總結了香港回歸以來國家安全建設的曲折歷程，更為未來的發展與安全提供了制度框架和實踐指南。



由於反中亂港勢力與外部勢力的勾連，《基本法》第23條立法屢遭阻撓，導致香港在國家安全上處於「空窗期」。這一漏洞被不斷利用，最終演變為社會動盪與暴力衝擊。這表明，國家安全並非抽象議題，而是與社會穩定、市民福祉緊密相連。中央政府在關鍵時刻果斷出手，制定並實施《香港國安法》，迅速扭轉亂局，恢復社會秩序。2024年《維護國家安全條例》完成《基本法》第23條規定的本地立法責任，香港維護國家安全的法律制度已形成完整拼圖。

這一體系的建立，標誌着香港在國家安全領域實現了「撥亂反正」。法律不僅是制度保障，更是社會共識的體現。司法機構依法獨立、公正審理重大案件，彰顯了香港法治的威嚴與獨立性，對外部干預形成有力震懾。

白皮書明確指出，維護國家安全「歸根到底是為了保障香港同胞的福祉」。這意味着國家安全必須與社會實踐和民生改善緊密結合。住房、醫療、養老、青年向上流動等問題，直接關係社會穩定。只有讓發展成果公平惠及全體市民，才能壓縮亂象空間，增強社會凝聚力。社會基礎的夯實，使國家安全不再只是政府的責任，而是全社會的共同使命。

白皮書提出的「六個堅持」，為香港未來發展提供了方向：1. 統籌發展和安全，防範金融、資料、供應鏈等非傳統安全風險，健全反制裁、反干涉法律工具；2. 堅持發揮「一國兩制」優勢，積極融入國家發展大局，參與粵港澳大灣區和「一帶一路」建設，發揮橋樑與視窗作用；3. 堅持尊重和保障人權，在安全與自由之間實現辯證統一，確保市民在更安全、公正的環境中享有權利；4. 堅持法治精神，以法律為準繩，確保國家安全措施的正當性與透明性；5. 堅持社會共識，通過教育與民生改善，形成全民維護國家安全的自覺；6. 在全球化背景下，保持香港的國際競爭力與獨特地位。這些堅持不僅是戰略目標，更是實踐路徑。

「六個堅持」為香港在新階段實現「由治及興」提供了制度保障與社會動力。《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，是一部歷史總結與未來藍圖的結合體。它提醒我們：沒有國家安全，就沒有香港的繁榮穩定；沒有社會共識，就沒有制度的有效實施。 香港社會必須珍惜來之不易的穩定局面，繼續完整準確貫徹「一國兩制」方針，堅決維護國家主權、安全與發展利益。同時，集中精力拼經濟、謀發展、惠民生、促和諧。安全與發展相輔相成，法治與人權辯證統一，這正是香港在新時代實現更高水準發展的根本保障。

在中央的堅強領導和全國人民的堅定支持下，香港必能以高度的法治精神與蓬勃的發展活力，在中國式現代化的壯闊征程中續寫「一國兩制」的成功實踐，為中華民族的偉大復興作出新的貢獻。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



