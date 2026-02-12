我的九龍城｜九龍城首辦年宵：活化社區經濟，打造新春品牌

我的九龍城｜林德成

新春將至，萬象更新。我懷着無比欣喜的心情向九龍城的街坊宣佈一個好消息：經過地區人士和本屆區議會的多年爭取，九龍城首個年宵市場將於今年農曆新年隆重舉辦！



過去，九龍城區的居民為了感受年宵氣氛、選購年花年貨，往往需要跨區奔波，十分不便。為此，我們在區議會上積極建言，並與相關部門進行了多次實地考察和商討。最終，食環署採納了我們的建議，決定在2026年新春首次於九龍城區試辦年宵市場，並選址於交通便利的土瓜灣遊樂場。市場提供濕貨、乾貨、速食等不同攤位，開放時間由2026年2月11日（年廿四）至2月17日（年初一），為期七日。

本人相信，為期七日的市集不僅能吸引本區居民前來購物、打卡，更能吸引外區市民乃至遊客走進九龍城，帶動周邊商戶、食肆及零售業的人流與消費。市場內將設有濕貨、乾貨、速食及文創攤位，除了傳統年花、賀年食品及用品外，也特意邀請本地小商戶、青年創業者及社區手作人參與，讓市集內容更加豐富多元，展現九龍城獨有的地區特色。

九龍城年宵市場不僅是一個節慶活動，更是一個推動社區經濟復甦、支持小微企業、創造就業機會的平台。短期內，它將為本地攤主、物流、佈置及管理帶來工作機會；長遠而言，希望透過這次試辦，積累經驗，未來將年宵市場打造為九龍城的年度品牌活動，持續吸引外來消費，增強社區經濟韌性。

本人誠摯邀請大家，在新春期間攜同家人朋友，一起來到土瓜灣遊樂場，行花市、辦年貨、沾喜氣，共迎新春！

作者林德成是民建聯九龍城區議員，民建聯九龍城支部副主席。



