自在秘笈｜爽感的代價——「微短劇」吞噬未來？

近兩年，「微短劇」迅速爆紅。2026年2月6日，中國廣電總局網絡視聽管理司司長王小亮表示，2025年有3.3萬部微短劇上線播出，國內用戶近7億人，微短劇市場規模破千億元，較2024年翻倍。



此浪潮迅速蔓延至海外。產業報告顯示，美國微短劇市場高速增長。TikTok及其母公司字節跳動積極布局「一分鐘直式連續劇」，打造以秒計的節奏，高頻互動為核心的內容模式，形成可抗衡Netflix、YouTube的新型媒體生態。

爽感時代降臨

微短劇每集不超過兩分鐘。爆紅公式極其簡單：極短時間、極高頻率、極強反轉、極快結束；拋棄邏輯鋪陳，直接提煉出「霸總」、「復仇」、「逆襲」等爽文公式，高度戲劇化、誇張、情緒濃烈，誘使觀眾持續觀看。製作成本甚低，一旦成為爆款，廣告與分賬收益可觀。

微短劇是數位新世代的創作語言，有效降低創作門檻，提供新世代表達與創業機會，讓市民低成本看影片。同時，一切由「爽感」驅動：敘事高度碎片化，邏輯鋪陳極度壓縮，充斥情緒爆點。

我們對「慢」的容忍度已降至冰點，對深度陳述的接受能力，也逐步流失。

微短劇的興起，既是時代的症狀，也是集體的逃避。我們活在一個高壓且「時間貧困」的年代。長期資訊過載，令人欠耐性品嚐深度內容。

當疲憊成為時代常態，當深度閱讀成為昂貴奢侈品，微短劇便是低成本的情緒投射、集體麻痺的捷徑。

被設計的成癮機制

微短劇成功，不只是內容形式的創新，更是一套精準計算的注意力設計，是演算法的精準餵養，進行神經系統的精準打擊，強化多巴胺迴路，刺激大腦獎賞系統，誘發「再看一集」的衝動。業內強調「三秒一爆點」的「數位餵養」，是心理學對人類弱點的極限開發。持續激情、反轉、衝突、高潮，提供密集式情緒價值，牢牢鎖定觀眾注意力，讓觀眾從「主動選擇者」變成「被餵養者」。

大腦像是一塊肌肉，當我們習慣了被動餵養，主動思考的肌肉，便會逐漸萎縮。

當真實關係需要成本（時間、耐心、承諾），大家便尋求那種「即時回饋、無需負責」的虛擬慰藉，獲取即時刺激，無須深度連結。

當速度被奉為神明，深度已成為祭品。「快」成為常態，「慢」令人不安。

深度認知的萎縮

神經科學研究警告：長期處於強刺激、高頻切換的環境，可能弱化大腦前額葉皮質的功能，影響前瞻記憶（Prospective Memory），損害長期規劃與自我調控力。心理學中的「認知吝嗇者」（Cognitive Miser）理論指出，人類傾向以最低認知成本處理資訊。微短劇的高感官刺激，正好迎合這種傾向，削弱我們處理複雜問題的能力，也難以承載情感的厚度。

家庭與公共空間，逐漸演變為「沉默的共處」，每個人都困在自己手機的數位繭房，人際共感的連結力，逐漸削弱。

一個持續由即時快感驅動的社會，將孕育怎樣的新生代？

一個缺乏深度傾聽與理解的世界，能否承載情感的厚度？

與速度競賽守住深度

技術本無善惡，浪潮勢不可擋。與其拒絕，不如學習共存，確保不被技術吞噬。

奪回時間主權：限制螢幕的時長，更需要學會延遲滿足。

重建心靈空間：開闢無手機綠洲，深度閱讀、真情對話。

製作深度敘事：鼓勵並支持有思想深度的微短劇創作人。

時代節奏飛快，刺激無處不在。未來文明的分野，不是誰掌握更快的演算法，而是誰能專注、思考、共感。

守住這份真誠的連結，便能與時並進，同時守住人類的尊嚴和愛。

