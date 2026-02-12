來稿｜急症室病人「去向不明」？增加醫療收費應避免「偏離初衷」

來稿作者：梁禮賢醫生



2026年1月1日起，香港醫療體系迎來一次重大結構性調整。回顧改革後的首月，政府以幾項數據說明收費改革初步達標，其中一項，是急症室整體求診量下降，等候時間亦有改善。不過，背後的原因必須慎思明辨，確保病人被有效分流，而非因加價卻步。



從建設性角度來看，這次改革有其必要性和正面意義。香港公營醫療長期面對人口老化、醫護人手短缺及資源緊張等挑戰，若不改革，必然難以持續。尤其是與內地和澳門對比，香港的急症室，往往只有「心急」，然後耐心地等上幾個小時。

400元篩走了誰？

細看數據，改革後的急症室整體求診量下降約15%，次緊急及非緊急個案更跌近21.1%。背後原因離不開緊急、次緊急及非緊急（III至V類）病人需付的金額由180元上升至400元。政府強調此舉旨在透過價格機制，減少輕症濫用急症室資源，讓系統更集中處理真正緊急個案。

改革同步大幅放寬醫療費用減免機制，合資格人士由以往約30萬激增至約140萬，加上約60萬自動豁免群體（如綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受惠者），首月已批出逾10.7萬宗減免申請，當中逾10萬宗獲全額豁免。對這龐大基層群體而言，加價後可能反而成為被豁免的分子，他們繼續傾向直奔急症室，尤其長者及基層家庭。如此推算，真正被400元「嚇走」的，主要是有經濟能力但未達減免門檻的「夾心」階層，他們或轉向普通科門診，或轉向私家診所，甚或轉向其他途徑，而加價對合資格低收入人士的濫用限制接近無效。

另一邊廂，即使未被「濫用」的普通科門診同樣升價，求診人數是否因此而有所下降呢？這需要政府做進一步統計，但只要用過HA GO預約的市民相信都有一個同感，每個小時守候在電話旁邊搶名額，其實並不簡單，政府長遠必須增夜診及普通科門診容量，以應對急症室分流出來一部分病人。

至於病人是否流入私營醫療市場？相信政府短時間難以掌握，卻正正暴露了過去「大市場小政府」的經濟原則下，對私營醫療監管的長期缺位，醫務衞生局局長盧寵茂日前亦提到「無數據顯示私營因公營加價而加價」。但以供求關係理解，公營醫療加價勢必促使私營市場上調價格，從而加劇整體醫療通脹，讓中產繼續「鎖死」在公營輪候隊伍。

夾心階層或選擇「不求醫」

另一個值得關注的現象，是部分輕症病人似乎選擇了「不求醫」。筆者從身邊經營藥房的朋友了解，加價以來，感冒藥、退燒藥及常見症狀的非處方藥銷售明顯上升，似乎不少市民傾向自行到藥房購買藥物應付不適，而非前往急症室或門診求診。這或許是部分「夾心」群體的務實選擇。然而，感冒發燒等症狀看似輕微，卻有可能隱藏更嚴重的潛在問題，若因延誤診治而錯過黃金治療時機，後果將難以預料。

病人選擇不看醫生，是否社會樂見其成？對醫療系統而言，求診量下降或許有助紓緩壓力，但對個別病人來說，這卻可能是無奈之下的自我犧牲。政府在設計價格機制時，固然希望透過經濟誘因引導分流，但同時必須正視，這項政策實際上把一部分醫療決策推向了「自行承擔風險」的局面。長遠而言，這種現象是否真正減輕了系統負荷，抑或只是將風險轉移至家庭與個人，值得當局進一步追蹤與深思。

再者，專科門診及專職醫療服務的覆診費用，由以往每次80元大幅調升至250元，物理治療等復康項目同樣受影響。此加幅對部分需長期跟進的病人而言，難以斷言不會構成阻礙，尤其是那些經濟狀況處於邊緣、未達全面減免資格的個案。物理治療往往涉及多次療程，若因費用考量而中斷，復康進度受阻，甚至導致功能退化，後果可大可小。

更令人憂慮的是精神科覆診，不少病人病情穩定後間隔較長才回診，本已屬不定期跟進，一旦因250元門檻而卻步，症狀復發或惡化的風險將會上升，嚴重者可能引致自傷或影響家庭及社會安全。這些後果難以單純以數字衡量，卻是醫療系統必須正視的隱憂。

自願醫保與高需求群體脫節

另一個矛盾，則在於政府多年推動的自願醫保計劃（VHIS），旨在分流市民至私營市場減輕公立壓力。雖然保單數目已逾百萬，但投保多為年輕在職中產，使用公立醫院頻率本低；公立高需求群體仍是長者（佔住院及急症入院約一半以上）。醫療通脹下，保費隨年齡急升，退休長者易因負擔不起而斷保，重新湧入公營體系，形成惡性循環，分流作用對高需求群體幫助有限。

政府預計今年內，向立法會提交草案，立法提高私營醫療機構的收費透明度。此舉雖是彌補監管缺口的重要一步，但僅聚焦透明化，恐不足以應對當前複雜的分流困局。當局必須正視，單靠價格槓桿在醫療這項特殊而必須的服務中作用有限，尤其當龐大基層群體被豁免、而替代選擇（如門診名額）不足時，改革壓力最終可能不均地轉嫁至「夾心」階層。因此，政府在推行進一步醫改前，必須以更系統的思維，同步擴大夜診及公營基層醫療容量、推動公私營醫療協作，引導私營市場提供可負擔的優勢服務，並檢視自願醫保等政策如何真正銜接高需求群體，方能讓分流政策不致淪為數字遊戲，而是實現醫療資源公平且有效的重置。

筆者十分明白政府加價的用意，急症室求診數字下降，的確是改革成效的一環。真正的考驗在於病人的「去向」是否得到更妥善的安排，以及整個醫療系統的承載力與公平性是否提升。推行價格機制之初衷，正是希望引導市民善用醫療資源，避免輕症過度佔用急症室及門診名額，讓真正需要緊急或專科跟進的病人獲得更及時的照顧。但當看病成本急升，部分病人選擇不求診、不覆診時，或許就會將風險轉移至個人與社區，當局在檢討數據時，必須深入追蹤。畢竟，醫療改革的終極目標，不僅是求診量下降，更應是確保每位有需要的市民，都能持續、可負擔地獲得適切跟進，而非因經濟壓力被迫放棄或中斷治療。

作者梁禮賢是放射科醫生。



