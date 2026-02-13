仲點論政｜發展新質生產力非常關鍵

仲點論政｜劉仲恒醫生



國家的發展邁入新模式，不再局限於簡單、偏向低端且聚焦勞動力的「世界工廠」角色，而是將重心轉向新一代高質量生產力。自2023年末起，「新質生產力」這一表述頻現於國家官方聲明與政策文件，已然躍升為國家經濟戰略的核心概念之一。新質生產力，是一種融合快速科技創新，並能推動傳統產業升級改造的全新經濟社會發展模式。



首先，我們來瞭解一下這個概念。新質生產力指的是以創新為主導的經濟增長模式。在此模式下，嶄新且具顛覆性的技術，會催生一系列全新產業和經濟模式，進而改變社會結構。此外，新質生產力還涵蓋對傳統產業及其結構的改造，通過數字化、互聯互通及智能升級等過程，實現生產模式的現代化。

回顧歷史，眾多新的科技革新起始於技術領域，然而一旦其推廣開來，便會在整個社會引發重大變革。如今，在新技術與大數據要素的共同推動下，不僅叫車、購物、預訂運動場變得更為便捷，我們還見證了新的商業及生產模式層出不窮。傳統產業為求生存與發展，亦紛紛轉型升級。可見，源起科技的創新，其影響不會僅侷限於自然科學範疇，很快便會波及經濟發展、生產力等領域，最終對整個社會的運作、生產組織形式、社會機構及制度，皆產生革命性的影響。

國家主席習近平在2023年9月在黑龍江省考察期間，提出「中國要引領戰略性新興產業和未來產業發展，加快形成新質生產力」。自那時起，新質生產力就成為2024年國家經濟政策的重要概念之一，其主導力和影響力延續至今。

自上世紀80年代「改革開放」以來，中國經歷了迅猛的經濟變革。早期，這一變革在相當程度上受益於對基礎設施、出口導向型製造業等領域的大規模投資。這並非不好，然而在很大程度上自主性較低，畢竟難免會受制於外來訂單、原材料來源等因素。

在新質生產力主導下，重點在於將國家經濟增長模式，從投資驅動型逐步轉向創新驅動型。創新能夠自主掌控，因而相比原有生產模式，具備更大自主性。在當前全球政治環境不穩定的形勢下，這種自主性較高的經濟生產模式尤為重要，原因顯而易見。

在近期一個公開場合，政府創新科技及工業局局長表示，新的一年，香港要緊密配合國家發展戰略。既然國家「十五五」規劃已明確支持香港建設成為國際創科中心，香港就務必要緊密對接，發展新質生產力。筆者認為，這個方向極為正確，必將對香港未來經濟產生積極影響。

