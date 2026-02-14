來稿｜重塑建築專業路徑：AI 時代下香港職教的制度轉向

來稿作者：盧德祥



香港建造業正處於科技轉型與監管升級的交匯點：一邊是人手短缺與人口老化的結構性壓力，另一邊是人工智能（AI）、組裝合成建築（MiC）、建築信息模擬（BIM）與「智慧工地安全系統」（SSSS）等新技術、新規範加速上線。面對此局，職業專才教育提出「思考與實踐並重」、推動AI相關訓練與官產學協作，方向可取。真正的考驗卻在制度層面：我們是否仍以單一行業、線性晉升的舊圖景設計職涯，而未能回應已然多向流動、反覆重組的現實世界？



從「老師傅」到「新專才」：實務優勢需要升維

過去的核心優勢在「做得快、上手快」。不少職專畢業生更貼近現場，能迅速適應工地流程，這是香港職教長年「實用為本」的成果，亦獲學界與業界以銜接安排與聘用表現予以肯定。然而，當工地成為充滿感測器、數碼模型與即時監測的「智慧工地」，當安全風險管理與減碳／ESG 約束疊加，技能的本質已由純工藝轉向「人機協作＋數據理解＋可持續與安全倫理」。

若訓練仍停留於工具操作，而未同步強化數碼思維、跨工種協調與AI系統監管等「隱性專業素養」，畢業生難以承接高端技術崗位，更難在技術迭代中持續「升維」而不被淘汰。行業真正需要的，是既懂現場工序、亦能讀懂數據、理清系統邏輯、內化安全與可持續價值的「新專才」，而非只熟悉某代軟件介面的「操作員」。

政策與資助：從企業升級到人才升級

近年政府透過「建造業創新及科技基金」（CITF）鼓勵企業引入創科與加強安全管理，並資助相關培訓，推動了機構層面的「硬件升級」。與此同時，「創意專才進修計劃」（Vplus Subsidy Scheme）則為修讀指定兼讀制專業課程的在職人士提供學費資助，降低技術人員在職進修門檻，促成「邊做邊學」的中堅力量。

若兩者協同：企業端以CITF投資新技術與場景落地，個人端以Vplus積累可遷移的能力模組，「科技升級」才更可能沉澱為「人才升級」。然而，若課程仍以單一工種或單一工具為設計單位，這些資助終會淪為一次性的「止痛貼」，難以重塑職涯動能。

QF的潛力與盲點：把垂直梯級改造成多向流動的網絡

香港資歷架構（QF）已建立跨行業與院校的共同語言，職專機構長期據此規劃由基礎證書到高級文憑、學位乃至專業資格的銜接路徑，並在國際上具一定可比性。限制在於：其一，較積極運用 QF 的仍以職專與持續教育為主，部分大學與專業團體採納有限，致使學習途徑轉換時仍感路徑不清；其二，政策敘事仍偏向單一路線「逐級而上」的理想型。

現實卻是，宏觀與技術周期推動大量跨界：有人從會計、時裝設計、航空服務等轉入建造，也有人由工程背景轉往室內設計、餐飲管理甚至創業。真實職涯更像是一張可回流、可疊加的網，而非一條一次性走完的梯。制度改革重點，不是爭論哪條路更「優越」，而是讓年輕人得以在職專與大學、學術與實務之間低摩擦流動，按人生階段重組專業身份。

多頭監管與「非協調性競爭」：課程愈多，路徑未必更清

本地職教與專業培訓分屬不同政策局與法定機構，各自承擔既定 KPI。結果是在同一專業範疇內，常見多家院校或機構提供內容相似、定位相近的課程：一方面有大學正規學系，另一方面同一大學之專業進修部亦開辦相近課程；建造相關法定機構與職專院校在部分工種訓練也有重疊。

表面選項繁多，但在缺乏整體規劃與資歷互認下，容易演變為「非協調性競爭」：標準不一、出口不明、資源分散，學生與僱主難以辨識差異與銜接。年輕人真正需要的，是一幅清晰的「專業流動地圖」：若由建造轉向可持續，或由前線工程轉向數據分析，既有資歷如何被承認、還需補哪塊能力，應一目了然。

從「教做嘢」到「教識學」：三個改革支點

其一，課程設計要平衡技術創新與核心手藝。引入AI與自動化並非削弱實務，而是防止基層技能「空心化」。在訓練BIM、MiC、SSSS等系統操作之餘，刻意保留現場判斷、風險評估與應變的磨鍊，讓「手藝魂」成為科技應用的底盤。

其二，強化師資與業界的雙軌連結。推行「雙導師制」，系統性引入具一線科技經驗的專家參與教學與課程設計，同時讓全職教師透過專案合作與實務交流持續更新行業觸覺，將「思考與實踐並重」落實到每堂課。

其三，完善質保與認證體系，促進流動而非固化。監管需更快回應技術迭代，把BIM管理、SSSS監控、碳排計算、數據處理等能力納入資歷與職業標準，並清楚標註跨院校與課程的銜接關係。重點不在多制訂幾套標準，而在讓職專、高等教育與在職培訓之間可互認成果，支持學習軌跡的重組，而不是「一條讀完、一生算數」。

為非線性職涯設計制度

技術可以買，制度難以外判。今天踏入建造業的年輕人，往往早已預感自己會多次轉換角色——由後勤到前線、由建造走向城市科技或綠色金融，甚至離開行業後再回流。這不是意志薄弱，而是時代結構。若我們仍以單線、單一行業的「理想模型」設計教育與資歷制度，職專與高教只會困於「誰較高級／誰較實用」的虛假二元。

真正該被重塑的，不是一條唯一正確的升學梯，而是一個能自由轉換、可疊加成果、可重新定義專業身份的流動生態。香港建造業的競爭力與城市建設的安全與品質，繫於我們是否願意承認職涯世界已徹底改變，並在既有資歷架構、職教體系與資助工具之上，設計出跟得上的專業化路徑。

作者盧德祥是香港專業教育學院（摩理臣山）建造工程系副系主任。



