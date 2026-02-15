來稿｜特朗普上台一周年　罄竹難書道不完

來稿作者：陳文坪



1月20日，是美國總統特朗普執政滿一周年。回顧過去一年，特朗普是赤裸裸的國際規則破壞者、國際秩序顛覆者。從上台時的退群、再到關稅、殺戮、威嚇、以及掠奪等無所不及，其劣性罄竹難書已不足為奇。



1月14日，加拿大總理卡尼訪問北京，特朗普公開威脅加拿大，宣稱加拿大若與中國達成貿易協議，他將對所有加拿大商品徵收100%關稅。這不但帶有恐嚇意味，更是侵犯一個主權國與他國正當展開貿易。

特朗普去年1月20日上任首日即簽署行政令，二度讓美國退出世衛組織。依條例一年後生效，美國才正式退出世界衛生組織。不過，至今年1月美國仍積欠2.6億美元會費未還清。美國退出世衛，並不會給美國帶來更加安全，甚至給全球公共衛生體系帶來風險。可說是，沒有人是贏家。

特朗普2.0後，退出世貿組織、退出巴黎氣候變化協定、退出聯合國教科文組織、退出66個聯合國附屬機構。

特朗普罔顧國際法則，看準大部分中小國家無力反擊而征收高額關稅。其所謂的對等關稅，其實是開啟貿易戰、經濟戰，是自由貿易的「麻煩制造者」，是擾亂全球經濟發展的「破壞者」。

特朗普自誇上台後阻止8場戰爭，但卻到處「殺戮」。轟炸伊朗、支持與提供軍備給以色列攻擊加沙地區平民、轟炸委內瑞拉首都加拉加斯、空襲尼日利亞索科托州等國。卻對俄羅斯普丁不斷濫炸、攻擊烏克蘭民用設施採取容忍手段。

特朗普誇誇其談美軍是世界「第一軍隊」，動輒威嚇對付那些不聽從者。如聲言使用武力奪取巴拿馬運河控制權；說丹麥、歐洲、加拿大不懂感恩，更大言不慚要用軍事手段取得格陵蘭島主權。

特朗普還到處掠奪，把數百年來稱為墨西哥灣更名為「美國灣」。利用烏克蘭需要軍援來防衛俄羅斯入侵，竟然要烏國總統澤連斯基簽署不公平的「礦產協議」，「綁架」委內瑞拉總統及夫人到美國後，還要接管委國的石油資源。

日前，特朗普利用聯合國早前授權成立和平委員會推動加沙第二階段停火協議及重建工作，竟然獅口大開，明碼標價，把主權國家變成自己的「莊園俱樂部會員」，脅迫入會。

特朗普一邊不斷退群，另一邊卻繼續邀請/拉攏其它國家加入他的「和平委員會」。在這種權力狂人的吆喝下，世界必定繼續亂想叢生，動蕩不安。

日前，特朗普公然威脅阻止連接加拿大安大略省與美國密歇根州的戈迪·豪（Gordie Howe）國際大橋的開通。這座橋建於2018年，由加拿大全額融資建設，而美國卻拒絕出資，大橋預計將在未來幾個月開放。現在，特朗普卻宣稱美國應擁有大橋至少一半的所有權。

這與無賴如出一轍。美國事前拒絕出資建設，建成後卻要挾對方，要分一半「財產」；否則，不準通車。可說是與另類「流氓式」手段的搶奪無異。

正如《紐約時報》報道，慕尼黑安全會議主辦方2月9日在德國柏林發布的《2026年慕尼黑安全報告》認為，世界已步入「破壞性政治」時代，徹底的破壞已成為主流，國際秩序正遭到摧毀。直指特朗普「破壞式政治」助長戰後國際秩序瓦解。

特朗普人格「畸形」的個性，在過去一年「鋒芒畢露」。在對外關係上總是做出損人不利己的政策。對內濫用總統行政權。還有，唯美獨尊、視美第一、以美優先、不順他就加稅的霸權、霸道、霸主的蠻橫態勢，加上強烈的民粹主義色彩思潮作祟，除「武力」外，其政府信用，已蕩然無存、消失殆盡，給世界及美國人民帶來長久的傷害。

放眼特朗普後面任期，肆意妄為的個性，將繼續破壞自由貿易的規則、國際法、聯合國憲章。即便美國高院判決其關稅「非法」，特朗普也會另出台其它關稅措施，繼續以「美國利益優先」，搜刮各國的關稅，戕害中小國家、地區經濟。

中方是今年APEC東道主、主席國，必須加速推進亞太自貿區的建設；進一步凝聚各方在貿易、投資、監管、產供鏈等領域合作共識；同時，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》、《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》對接融合，拓展亞太自貿區建設路徑。

各國須相互合作，開放市場，鞏固以規則為基礎的多邊貿易體系，從而擴大自身參與範圍，壯大亞洲區域的力量，避免任意被宰割。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



