地球之友｜財政預算案環境政策建議：聚焦高效政策　實現具體成果

香港正面臨日益嚴峻的氣候風險，極端高溫、暴雨及風暴等災害的頻率與強度持續上升，對公眾健康、基礎設施及經濟穩定構成重大威脅。在財政資源有限的情況下，政府必須於本年度《財政預算案》中確立明確的優先事項，聚焦於高影響力且切實可行的可持續發展方案。香港地球之友呼籲政府集中資源，積極應對當前迫切的環境問題，致力於短期內取得具體而顯的成果。



推動建築節能與電力需求減碳

建築物約佔全港九成電力消耗，並產生近三分之二的本地碳排放。香港的長遠減碳策略必須包含抑制過度且低效的用電需求。隨着本港50年以上樓齡的建築物日益增加，節能改造工作刻不容緩。

政府應將此列為財政預算的優先事項，目標在2030年前將現有建築物的用電量減少至少三成。具體措施包括透過提供低息貸款、針對性補貼，以及推動公私營合作模式等誘因，促進建築物進行節能改造。同時，應擴大強制性能源審核的範圍，涵蓋更多類型的建築物，並定期更新《建築物能源效益守則》，以配合最佳適用的技術標準。

將氣候適應視為公安與公平事項

隨着氣候變化加劇極端天氣事件的頻率與強度，氣候適應已不再只是環境議題，更關乎公共健康、安全與社會公平，尤其是弱勢社群，他們正承受着不成比例的風險。

香港在應對氣候挑戰時，必須以保障市民安全為核心，而非僅限於保護基礎設施。為此，政府應為公共房屋及學校制定具強制性的防熱適應計劃，確保居民和學生免受極端高溫的威脅。其次，應優先於高風險地區設立氣候庇護中心與降溫基礎設施（如城市植樹及藍綠空間），並針對弱勢社群加強佈建。同時，應升級預警系統，完善資訊發佈機制，提升公眾對災害的防備意識。

加強責任與執法重振減廢步伐

垃圾徵費計劃無限期暫緩後，政府在減廢方面的行動停滯不前，廢物量持續高企。若缺乏強而有力的誘因，僅靠逐步改善回收，難以達致實質減廢成效。香港必須突破垃圾徵費政策暫緩後的僵局，積極推動減廢轉型。

政府應制定全面的生產者責任框架，涵蓋所有一次性飲料包裝、包裝廢物及廚餘；同時建立法律框架，禁止棄置未售出但仍可食用的食物，並推動食物捐贈活動（例如落實《好撒瑪利亞人法》）。此外，應在現有「綠在區區」網絡以外，拓展回收物的收集及物流渠道，並與大灣區城市合作推動「無廢灣區」建設，以實現2035年零廢堆填的目標。

提升可持續金融生態系統公信力

隨着新提出的可持續核證監管框架及政府綠色金融人才計劃的延伸，香港必須繼續加強對其可持續金融生態系統的支持。這需要通過擴展可持續核證至上市公司、在港交所推廣全新綠色及可持續股票類別，以及持續並擴大綠色人才發展的資金投入，從而提升香港可持續披露的整體公信力，並加強其作為區內可持續金融樞紐的領導地位。

首先，政府應強制市值達 80 億港元或以上的上市公司進行有限核證，並提供資助及技術指引，協助企業符合核證要求；首階段由 2028 年起涵蓋範圍一及範圍二排放。其次，在港交所推廣綠色及可持續股票的新類別，參照盧森堡綠色交易所的成功經驗，以推動價值重估及額外集資。此外，政府應撥款將「綠色和可持續金融培訓先導計劃」延長至 2028 年以後，並將該計劃下所有認可的可持續發展課程納入「持續進修基金」範圍，進一步支持可持續金融人才的培育。

香港必須優先推行行之有效、具規模效益且能切實保障市民的措施。《2026-27年度財政預算案》是從宏大願景轉向專注執行的契機。政府應聚焦這些具高影響力的優先事項，致力將香港建設成為零碳且具氣候韌性的城市。

作者洪藹誠博士是香港地球之友首席政策研究員。



