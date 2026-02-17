來稿｜五億港元買下 AI.com 的數碼地產學

來稿作者：葉文瀚博士



如果你在剛過去的「超級碗之夜」也有打開電視，或許和數以億計的觀眾一樣，一邊在社交媒體討論Bad Bunny那場全西班牙語的中場表演是不是太前衛，一邊被那些動輒以千萬美元計的廣告洗版。但在一堆製作精良、鋪天蓋地的品牌訊息之中，有一條只有短短幾十秒、畫面甚至有點「寒酸」的廣告，卻在賽後於科技與投資界引來極大關注。它並非推銷產品，而是邀請觀眾前往「AI.com」，預留屬於自己的用戶名稱，甚至暗示某些具象徵意義的名字仍然尚未被註冊。



結果大家都知道了。網站幾乎即時因流量過大而癱瘓。而真正令市場倒抽一口涼氣的，是背後那宗傳聞中高達7,000萬美元、折合約5.4億港元的交易。「AI.com」易手，不但刷新了單一域名公開交易的歷史紀錄，更像是一場在數碼世界上演的「中環地王」爭奪戰。

表面看來，用五億港元買下兩個字母，怎樣看都近乎瘋狂。一個沒有成熟產品、沒有穩定收入、連定位仍在調整中的網站，憑甚麼值這個價？但對筆者這種多年在域名市場打滾、也不時「買個好名等運到」的人來說，這宗交易不但不癲，反而精明得令人佩服。在域名玩家眼中，這不是買一段代碼，而是買下一個位置——一個佔據用戶心智的入口。

域名圈一直有「數碼地產」的說法，而「AI.com」正正就是那種一生人未必遇到一次的核心地段。全球只有676個兩個字母的「.com」域名，早在30多年前已被註冊殆盡；而能夠同時對應一個全球共識、又正處於爆發期的產業關鍵字，幾乎只此一家。在人工智能成為主流敘事的今天，「AI」早已不只是工程師之間的術語，而是一個橫跨金融、醫療、教育、內容創作的超級概念。誰掌握「AI.com」，誰就等於在互聯網的正門口插上旗幟，向全世界宣示「這裏就是 AI」。這類「類別級」資產的稀缺性，遠遠不是豪宅或名錶可以相比。

筆者多年來買賣過不少域名，也親身體會過這門生意的殘酷與迷人。有些名字，在產業尚未起飛前低價入手，後來順勢轉手，回報可觀；也有一些，自以為看得很遠，結果趨勢沒來，只能長期沉睡。域名投資從來不是短炒，而是對人類認知習慣、產業方向與時間的耐性賭注。「AI.com」早在1990年代已被註冊，橫跨互聯網泡沫、搜尋引擎崛起、社交平台主導的年代，直到近幾年AI真正成為時代關鍵字，價值才完全釋放。撐得住的，不只是資金，而是對稀缺性的信念。

那為甚麼買家願意出到這個價？除了品牌效應，更重要的是防守。在今天的AI賽道，OpenAI、Google、xAI等巨頭角力激烈，話語權本身就是競爭優勢。若讓對手掌握 AI.com，等同把整條賽道的「門牌號碼」交出去。對動輒千億市值的公司來說，7,000萬美元與其說是市場推廣費，不如說是一筆一次性、用來封頂風險的成本。這種邏輯，香港人再熟悉不過：你不買隔壁那塊地，對手買了起樓，遮住你整片海景，代價可能更高。

這亦回應了另一個常被提起的問題：在「搜尋引擎」與「App」當道的年代，域名是否已經過時？筆者的答案很直接——完全沒有。即使「.ai」、「.io」等新域名在初創圈內十分流行，但在跨地域、跨文化、尤其涉及金融與信任的場景，「.com」依然是無可取代的標準。一個簡單、直覺、不用解釋的名字，本身就是信任捷徑。當一個普通用戶第一次接觸 AI服務時，「AI.com」所帶來的「正宗感」，往往比任何廣告更有說服力。

這宗交易對香港這個講求資產配置的城市，其實很有啟示。我們習慣投資樓市、股票、藝術品，卻往往低估了數碼入口與品牌位置的戰略價值，把域名當成技術細節。但在注意力極度稀缺的年代，誰掌握入口，誰就掌握敘事權。這亦是筆者多年來在域名市場最深的體會：在虛擬世界，真正稀缺的東西，往往比實體資產更能穿越周期。

當然，市場並非遍地黃金，掛着「AI」兩個字的域名多如繁星，九成九最終都一文不值。「AI.com」的成交價，反映的是極端稀缺資產在結構性趨勢下被重新定價。這7,000萬美元是買貴了，還是撿了便宜，或許要10年後才有答案。但可以肯定的是，這已經是數碼世界對未來投下的最直接、也最昂貴的一票。

作為域名市場的一份子，筆者除了羨慕，更由衷敬佩這種精準押注稀缺性的眼光——在這個時代，最貴的，從來不是技術，而是一個讓人一眼記住、再也忘不了的名字。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



