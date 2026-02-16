來稿｜杜絕保險欺詐　嚴懲福利濫用

來稿作者：譚麗時



香港營商環境競爭激烈，對特別是中小微企來說，在現在這個經濟前景不明朗的大環境下，若想存活甚至持續發展，就必須「輕裝上陣」，也就是把成本降到最低。那如果有像員工濫用福利和欺騙保險這樣的「毒瘤」，當然必須馬上割除，否則必然影響存活機會。



千萬不要把濫用員工福利看成「小事一樁」。以英國為例，2025年因欺詐和錯誤多付的員工福利便高達到95億英鎊，佔去企業支出的3.3%。這樣的情況導致其他基本服務的資金被迫減少，加重了納稅人的負擔，更削弱了公眾人士對社會保障體系的信任。所以，把員工濫用福利形容為公司的「毒瘤」，絕不為過。

政府方面的數字顯示，本港聘用少於100名員工的製造業和少於50名員工的非製造業中小企，在去年6月便有超過35萬家，佔本港商業單位總數的98%以上，為大約120萬人提供了就業機會，佔香港除公務員以外的總就業人數約44%。中小企的架構很精簡，每位員工都必須為公司的業務作出貢獻。但實際上，本港濫用員工福利和欺騙保險的情況相當普遍，有員工動不動就請病假，騙取醫療證明「醫生紙」。當醫生紙成為「護身符」後，那些騙取福利的人便可大模廝樣地不上班而繼續賺取五分之四的薪水，在財政方面對中小企造成的傷害可以想像。

從早前大埔宏福苑的世紀大火來看，本港的保險系統確實存在不少漏洞，所以造成了今日的情況。筆者認為，本港特别是公營醫療系統的醫生可以在「把關」方面做得更好、更嚴謹，從而杜絕員工濫用福利和騙取保險的情況持續發生。例如，我們可以在醫院、保險公司和相關機構之間建立起一個自動通報機制和審查制度，特別是要針對那些遊走不同醫院，頻繁跨院騙取病假的惡劣行為。另外，我們還需要設立一個恒常運作的「醫療委員會」，每當遇有懷疑詐騙的個案時，警方或這個「醫療委員會」便有權主動介入，翻查病歷紀錄，揪出不法之徒。

除了基本薪水，傭主提供的員工福利是公司留任和吸引人才的重要因素。可是，這些寶貴的財政資源應該成為對公司做出實際貢獻員工的獎勵，而不應成為濫用福利員工的「獵物」。眾多的中小企是香港經濟的根基，保障他們的根本利益對維持香港經濟的健康關係非常重大，絕對需要營商者、醫療系統從業員和政府其他相關部門緊密合作，才能完全杜絕員工濫用福利和欺騙保險的情況。

作者譚麗時是大灣區青年發展促進會主席。



