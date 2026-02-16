來稿｜地盤全面禁煙政策落地的挑戰與建議

來稿作者：徐小龍博士



香港政府擬修訂《建築地盤（安全）規例》，在建築地盤推行全面禁煙，並計劃將違規吸煙的罰則調整為定額罰款3,000元。勞工處處長許澤森早前指出，現行法例主要針對具明顯火災風險的地盤，最高刑罰可達15萬元；政府在構思擴展禁煙範圍時，曾考慮沿用較高刑罰，惟經諮詢業界及工友意見後，考慮到新例適用範圍更廣，為讓前線人員更易適應，當局傾向改以定額罰款處理。政府正研究修訂相關附屬法例，期望於今年上半年完成程序。



回顧過往，宏福苑大火的慘痛教訓至今歷歷在目，該事件清楚揭示了維修工程環境的火警風險何其嚴峻。維修地盤常見竹棚、圍網等大量易燃物料，一旦遇上未熄滅的煙頭，後果不堪設想。因此，筆者原則上絕對支持政府推動地盤全面禁煙——這不僅是職安健議題，更是保障公眾生命財產安全的必要之舉。

然而，全面禁煙政策的實施，無疑對承建商的管理能力提出了更高要求。特別是政策指出，若承建商未履行監管管理責任，最高可面臨40萬元罰款。這一高額罰則突顯了責任的重量，但也同時引發了業界的憂慮：若監管責任界定不清、或合規成本無法預計，承建商可能因擔心誤墮法網或面臨不公平的處罰；而對政策產生抗拒，甚至採取消極配合的態度。因此，如何消除承建商對「責任邊界模糊」的恐懼，並提供清晰指引與支持，是政策能否順利推行的關鍵。

修例是一回事，能否有效「落地」則是另一大挑戰。若制度設計脫離現實操作，最終難免流於形式。目前政府似乎已意識到執行難點，嘗試區分「新建地盤」與「大型維修／改建工程」，並豁免住戶私人物業範圍。要令地盤全面禁煙由「寫入條文」走到「真正落地」，核心不在於罰則的輕重，而在於能否妥善處理三個互相牽動的面向：場景差異的管理、持續的培訓教育，以及建立可操作的工地管理機制以釐清責任。

首先，針對場景差異，必須釐清「新建」與「維修」的管理重點。

新建地盤圍封範圍通常清晰，重點在於從源頭降低違規誘因，例如在出入口設置統一標示及範圍示意，配合入場規則說明，已能有效管控。相對之下，大型維修或改建工程才是政策成敗的試金石。這類工程的棚架、外牆及公共地方往往與住戶日常動線重疊，即使豁免單位內部，公用區仍易出現「你以為不是地盤、我以為是地盤」的爭拗。要避免各說各話，禁煙範圍必須在工程安排上清楚界定，並在現場做到一致、可視且可核證；禁煙區界線不能單靠口頭解釋，而應以圖示化方式標示出入口、臨時圍封區及公用走廊等爭議熱點。

其次，以「教育」支撐「罰款」，建立安全文化。

即使違規處理改為定額罰款，政策成效亦不應單靠金錢懲罰的「即時阻嚇」，而應回歸執行面：前線人員是否真正理解規則與風險。建築地盤人員流動頻繁，若欠缺持續宣導，禁煙規定易被視為「例行公事」，引發選擇性遵從。較可取的做法是「處罰」與「教育」並行：透過入場簡介、班前會、多語言提示及情境式案例（如強調竹棚火警風險），令工友由「怕被罰」轉化為「理解為何要禁」。若能在初期配合業界團體與工會統一口徑宣導，將更有利於將禁煙內化為工地文化。

第三，建立可操作的管理機制，協助承建商有效履責。

全面禁煙要在不同類型地盤「真正落地」，亦須確保承建商在合規上有章可循、可落實、可交代有章可循、可落實、可交代，而非因責任邊界不清或合規成本不可預計而產生不必要的憂慮。較務實的方向，是把承建商的角色定位為「管理者與促進者」：一方面在工地層面建立清晰規範（禁煙範圍示意、現場標示一致化、違規處理流程），另一方面以簡單而一致的內部機制把要求制度化（例如入場規則確認、分判商交底、前線主管勸止與紀錄、重犯的升級處理）。

當承建商按指引完成合理管理措施，亦能以紀錄或流程證明其已盡責，方能減少「因他人個別違規而承擔不成比例責任」的疑慮，從而提升配合意願，並避免引發不公平觀感。從執行邏輯而言，這種「制度化管理」亦有助減少爭拗、提升一致性，令定額罰款制度發揮其應有的規範效果。

總括而言，地盤全面禁煙要成功，關鍵不在於單一措施，而在於一套可落地的組合：新建地盤重源頭管理、維修地盤重邊界清晰；以培訓教育提升工友對規則與風險的理解；並以可操作的管理機制支援承建商落實執行。若能把上述要素在法例文本、指引與工地日常管理之間對齊，全面禁煙便較有機會由「政策倡議」轉化為「可持續的安全常規」，從而真正降低火警風險，讓香港地盤更安全、社區更安心。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



