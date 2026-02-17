自在秘笈｜善用AI過好年——數碼時代的人情溫度

自在秘笈｜周華山博士

農曆新年一向講求「到場」。昔日拜年重視親身登門、雙手奉茶、躬身祝賀；一句「恭喜發財」，連同行禮寒暄、共享糖果茶點，整個過程都是對關係的確認與鞏固。



社交媒體普及後，祝賀由「身體在場」變成「訊息在場」。按鍵群發祝福圖、短片拜年、群組貼圖，取代親身探訪；讓原本無法相見的人，有了新的聯繫方式。儀式被壓縮成數碼訊息，情感與時間成本下降。

我們節省了時間，但是否真正把這些時間，用心留給彼此？

當祝福變得輕易，「用心」反而成為最稀有的價值。

家庭透過手機團圓

從「實體拜年」到「數碼問候」，團年飯桌上，多了一部手機。視像通話讓遠方親友「入席」，科技延伸家庭邊界，重塑節日儀式，連結分散各地的家人。

拜年愈來愈多貼圖與短片，祝福被包裝成「網絡貼文」，成為流量的一部分。當按讚與曝光成為衡量標準，我們是否該反思：團聚與感恩，仍是節日的核心嗎？

AI速成賀詞夠溫度嗎？

AI普及，寫賀詞變得輕而易舉。只要輸入內容重點，幾秒便有一段工整文字，對不擅辭令的人，確是喜訊。

然而，當祝福語源自「算力」而非「心力」，那份情感還算真誠嗎？

或者，我們可以善用AI：

為長輩錄一段新年祝福語或短片故事，作珍貴紀念。

為外地的親友設計電子賀卡，並親自錄下摯誠祝福。

每次AI生成賀詞後，都加一句專屬的獨特回憶或感謝：「多謝你去年陪我捱過最難的日子」或「欣賞你幫忙照顧我的小狗」。那份具體的真實，才是祝福的重量。

電子利是的時代衝擊

電子利是方便快捷，突破地域限制，對年輕一代尤其自然。它讓遠在外地的家人即時參與新年。

然而，實體紅封包的意義，不只在金額，還在紅紙觸感與雙手遞交一刻的儀式感。紅色是幸福象徵、雙手遞交是承諾。當利是化為螢幕上的一串數字，只剩通知音「叮」的一聲，紅封包的重量與笑聲，便悄悄消失。

與其抗拒，不如行動：發出電子利是後，打一通電話；下次見面時，補上一個擁抱。關鍵不在拒絕科技，而在守住祝福與感恩的心。

至於以舊照或聲音「重現」親人，更牽涉倫理尊重。當事人是否同意自己的樣貌與聲音被使用？當科技能夠「重現」一個人，那究竟是撫慰，還是侵擾？

讓AI幫你而非取代你

AI時代，一切都能快速生成，而真正無法被複製的，是我們摯誠而脆弱的心。

科技是工具，不是主人；效率是手段，不是目的。

只要把AI當作協作者，而非替代者，便能把AI速成的文字，變成自己的心意，確保AI不會稀釋人情，反而是放大協作的關懷。

這個新年，或許我們可以：

安排一次實體相聚；

發出電子利是後打一通電話，哪怕只有三分鐘；

用AI起草祝福後，為每位家人添上一句專屬記憶；

用科技延伸聯繫的頻率，同時保留深度對話的空間；

每次看到AI生成，先問：這配合我的核心理念嗎？

學會與AI共存，而不遺失人性，才是新時代最珍貴的進步。

願每一份祝福，不只被已讀，而是真正發自內心的摯誠分享。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

