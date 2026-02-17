來稿｜從DeepSeek到Seedance 2.0——中國震撼世界，香港如何搶先機

來稿作者：高松傑



金蛇辭歲，駿馬迎春。歲序更新之際，筆者再次見證我們中國人工智慧領域再掀全球熱潮：蛇年DeepSeek風靡海內外，以硬核技術與產業落地能力，成為中國大模型走向世界的標杆；踏入馬年，字節跳動自研多模態影片生成模型Seedance 2.0橫空出世，憑藉電影級生成效果引爆全球，筆者一用讚嘆及沉迷了，它更獲馬斯克公開讚嘆「發展速度太快」。從DeepSeek到大模型矩陣持續領跑，到Seedance 2.0引爆多模態革命，中國已迎來下一個DeepSeek時刻。筆者認為這股強勁東風，為香港帶來千載難逢的創科機遇，憑藉「一國兩制」獨特優勢，香港完全能乘勢而上，成為國家AI產業國際化的核心樞紐。



過去一年，DeepSeek以技術突破重塑全球AI格局。從高效能推理架構到低成本產業化部署，從金融、醫療到製造、教育多場景落地，DeepSeek不僅驗證了中國大模型的技術實力，更走出一條「技術自立、場景開放、全球競爭」的中國AI路徑。其快速迭代與廣泛應用，讓世界看見中國在基礎模型、算力體系、產業生態上的整體躍升。而Seedance 2.0接棒登場，將文字、圖像、音訊轉化為高質量影片，突破多模態技術瓶頸，登上春晚舞台並席捲海外，成為中國AI從文本領先邁向多模態領先的里程碑。馬斯克的點讚，正是國際科技界對中國AI發展速度與創新能力的高度認可。

筆者認為這一波AI爆發，不是偶然，而是國家戰略引領、產學研協同、市場需求驅動的必然結果。從政策支持到資金投入，從人才儲備到場景開放，中國AI已形成完整產業鏈與創新鏈，在大模型、多模態、算力基建等關鍵領域實現彎道超車。DeepSeek與Seedance 2.0的接力領跑，標誌着中國AI進入技術噴發、產業升級、全球競爭的黃金期，一個屬於中國的DeepSeek時刻已然到來。

站在時代風口，筆者認為香港擁有得天獨厚的優勢，足以把握這波東風。香港具備國際化法治環境、自由資本市場、頂尖科研實力與全球人才網絡，五所大學AI領域躋身全球前列，科研實力雄厚；特區政府相繼推出10億港元AI研發院、30億港元AI資助計劃、超算中心與新型工業加速計劃，構建全鏈條創科支持體系。數碼港、科學園匯聚數百家AI企業，河套深港科技創新合作區與北部都會區提供廣闊空間，為AI研發、成果轉化、產業落地築牢根基。

更為關鍵的是，香港作為「超級聯繫人」，可完美銜接內地技術優勢與全球市場。此前，香港基於DeepSeek打造本地化大模型HKGAI V1，在政府部門廣泛應用，開啟大灣區協同新篇章。如今面對Seedance 2.0與中國AI全球化浪潮，香港可發揮國際化優勢，協助內地頂尖AI技術與產品走向世界，同時引進全球資本、人才與技術，打造國際AI創新合作平台。「內地研發+香港國際化+全球市場」的模式，將讓香港在AI浪潮中佔據先機。

面向未來，筆者認為香港應以更開放姿態融入國家AI發展大局：強化與內地算力、算法、數據協同，共建大灣區AI產業集群；聚焦國際化商業化落地，推動AI在金融、物流、媒體、創意產業深度賦能；搶佔多模態、AI影片、智能體等新賽道，培育本土獨角獸；用好普通法優勢，完善AI治理與數據跨境機制，打造全球AI標準與規則對接平台。

駿馬迎春，奮進正當時。從DeepSeek到Seedance 2.0，中國AI開啟新時代；東風已至，機遇在握，香港正處於創科發展的黃金窗口期。緊抓中國AI崛起的歷史機遇，發揮「一國兩制」獨特優勢，香港必能乘勢而上，成為全球AI創新高地與國家走向世界的橋頭堡，在新質生產力賽道上揚鞭奮進，書寫東方之珠的科技新傳奇。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



