來稿｜春晚武BOT機器人燃爆世界——中國AI科技一年實現跨越式突破

來稿作者：高松傑



從去年春晚機器人登場帶給觀眾驚喜，到今年《武BOT》節目徹底引爆全球輿論，短短一年時間，中國科技實現了從「量變積累」到「質變飛躍」的驚人突破，以硬核技術實力、產業化能力與體系化優勢，徹底刷新世界對中國科技的認知，書寫了一段震驚全球的科技發展奇蹟。



除夕之夜，央視春晚《武BOT》毫無疑問成為全球焦點，20餘台宇樹科技人形機器人以「武術高手」之姿亮相舞台，集體完成後空翻、跳馬、高速穿插變陣等高難度動作，動行雲流水、節奏精準，更與現場小朋友展開棍術對練、雙節棍表演、醉拳演繹等「人機對決」，連老外也大驚，高呼「太跨張」了吧。的而且確，它們每一個招式、每一次轉身、每一輪協同都堪稱完美。

尤其值得世界矚目的是，本屆春晚機器人實現在快速奔跑狀態下完成高動態、高協同集群變陣與武術動作，這項技術為全球首次公開亮相與落地展示，不僅僅是一場美輪美奐的舞台表演，更是中國在高端人形機器人運動控制、硬件集成、集群算法領域，徹底打破西方長期技術壟斷與壁壘的里程碑時刻，是中國科技一年內從跟隨、並跑到全面領跑的最直觀寫照。

硬體機器人展現「中國筋骨」，人工智能則鑄就「中國大腦」，過去一年，中國AI領域同樣迎來井噴式突破。繼DeepSeek大模型以極致性價比優勢，徹底重塑全球大模型產業格局，打破國外模型長期壟斷局面之後，字節跳動自研的Seedance 2.0多模態影片生成模型再度橫空出世，以席捲之勢風靡全球科技圈。該模型具備電影級影片生成能力，對真實物理世界的規律理解極為精準，可實現文字、圖像、音訊多模態輸入，直接輸出高品質、高還原度的專業級影片，一舉突破長期以來困擾全球行業的多模態技術瓶頸。就連一向以嚴苛、高標準著稱的馬斯克，都公開對這一中國技術表示驚嘆，直言其「發展速度太快」。

從底層算法架構的原創突破，到多模態技術的產業革命，再到實體機器人的場景賦能，中國在短短一年內，已然構建起「軟件+硬件」「虛擬+現實」「算法+場景」的完整科技創新閉環。面對外部芯片封鎖、技術限制、產業圍堵等多重壓力，中國科技不僅沒有停滯不前，反而將壓力轉化為自主創新的最強動力，實現關鍵核心技術不斷突破，新質生產力加速噴湧，產業升級全面提速。

這一場舉世矚目的科技大躍進，絕非偶然，而是與國家頂層戰略佈局同頻共振、高度契合的歷史必然。在「十五五」時期經濟社會發展規劃中，國家明確將「科技自立自強水平大幅提高」列為核心主要目標，全方位聚焦高水平科技自立自強，以科技創新引領新質生產力發展，不斷提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新特別是原始創新能力，堅定搶佔全球科技發展制高點，推動科技創新與產業創新深度融合、一體發展。

對比五年前十九屆五中全會的相關部署，科技創新的戰略地位實現歷史性躍升，從高質量發展的「戰略支撐」，全面升級為引領國家發展的核心驅動力。領導人多次強調，高水平科技自立自強是高質量發展的戰略支撐，必須充分發揮新型舉國體制顯著優勢，緊緊瞄準世界科技前沿與未來產業方向，統籌推進教育、科技、人才一體化高質量發展，持續加強基礎研究投入，著力提升原始創新能力，堅決啃下關鍵核心技術攻堅的「硬骨頭」。同時堅持因地制宜、因產業施策發展新質生產力，全面推進傳統產業轉型升級，積極培育壯大新興產業，超前布局一批未來產業，加快建設具有國際競爭力的現代化產業體系。筆者認為這正是在國家戰略科學引領、海量數據資源支撐、超大規模市場驅動、全產業鏈高效協同的共同作用下，中國科技才實現一年內集中爆發、全面領先的輝煌局面。

與國家戰略緊密對接，香港也正迎來歷史性發展新機遇。行政長官李家超早前提出制定香港的「五年規劃」，主動對接國家「十五五」規劃建議框架，這是回歸以來首次。他親自主持融入國家發展大局督導組會議，領導全體司局長全面啟動對接「十五五」規劃的各項準備工作，並指示各政策局成立預備小組及早部署；待國家「十五五」規劃內容與細節正式公布後，預備小組即轉為對接「十五五」規劃編制小組全速推進，力爭今年內完成對接國家戰略的「香港五年規劃」。筆者認為這一開創性舉措，讓香港能夠更系統、更精準、更主動地融入國家發展大局，在科技創新、產業升級、人才集聚、國際合作等方面與國家同頻共振，為香港青年搭建起對接國家頂層戰略、參與全球科技競爭的黃金平台。

國家科技強國征程全面推進，發展紅利持續釋放，筆者認為這也為香港青年帶來了千載難逢、前所未有的歷史機遇。粵港澳大灣區作為國家科技創新的核心引擎與新質生產力發展的重要載體，匯集人工智能、人形機器人、先進製造、數字經濟、生命健康、新材料等頂尖創新資源，匯聚全球頂尖人才、資金、技術、產業鏈優勢，是連接香港與國家發展大局最緊密、最廣闊、最具潛力的橋樑紐帶。香港青年天生具備國際化視野、專業化素養、開放式思維與強烈創新活力，在語言、國際網絡、商業模式、法治環境等方面具備獨特優勢，完全能夠在科技研發、產業創新、國際合作、商業落地、文化科技融合等領域發揮不可替代的作用。當前，國家急需大批青年人才投身科技攻關與產業升級，大灣區更為香港青年提供了創業就業、科研實踐、夢想成真的廣闊舞台，發展機遇觸手可及，時代紅利近在眼前。

時代浪潮滾滾向前，科技強國征程催人奮進，民族復興的號角已經吹響。在此，筆者呼籲廣大香港青年緊抓歷史機遇，勇立時代潮頭，主動打破思維局限與邊界束縛，以更積極的姿態、更飽滿的熱情、更堅定的行動，全面融入國家發展大局，勇敢投身粵港澳大灣區建設。把個人理想追求與國家發展戰略緊密相連，把自身專業所長與時代發展需求深度對接，把青春奮鬥融入科技強國、民族復興的偉大事業之中，以實際行動擁抱國家發展紅利，以青春力量服務國家高質量發展。在這一場全球見證的科技革命與時代變革中，與祖國同向同行、攜手並進，用奮鬥書寫屬於香港青年的精彩時代華章，為實現中華民族偉大復興貢獻青春、智慧與力量！

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

