來稿｜慕尼黑的迴響——秩序與法則的交錯

來稿作者：區漢宗



慕尼黑安全會議，這個素有「世界政治晴雨錶」之稱的外交舞台，從來不止是政策宣示的傳聲筒，更是大國角力、理念交鋒的透鏡。2026年初的這場聚會，在烏克蘭戰火未熄、印太波譎雲詭、全球治理失序的厚重陰雲下，顯得尤為關鍵。美國國務卿盧比奧與中國外交部長王毅先後登台，其言辭之鋒利、立場之對立，絕非尋常外交辭令的碰撞，而是兩種世界觀、兩種國際秩序願景的正面衝撞。



盧比奧呼籲歐洲擁抱一個以美國領導、價值觀同盟和實力威懾為核心的新議程；王毅則嚴詞抨擊這是一種向「叢林法則」的危險倒退，力主維護以聯合國為中心的戰後多邊體系。這幕大戲在慕尼黑上演，其迴響卻將震盪整個國際社會，迫使我們深思：我們正走向一個怎樣的未來？是「基於規則的秩序」的強化與革新，還是弱肉強食的「叢林」重現？抑或是某種尚未定型的複雜混合體？

盧比奧的講話是一份充滿張力與矛盾的文本，精確映射了後特朗普時代美國外交戰略的調整與延續。其核心資訊可概括為：在承認跨大西洋關係出現裂痕的同時，竭力重塑美國領導地位的合法性，他的講話充斥着對現有國際體系部分架構的深刻不信任與修正主義衝動。盧比奧的講話明確將中國定位為「系統性競爭對手」。他將全球供應鏈問題、技術競爭、乃至對國際機構的影響都與中國掛鉤。

與盧比奧的講話形成鮮明對照，王毅的講話是一份堅定捍衛現有國際體系核心支柱的聲明，其基調是防禦性的、原則性的，旨在將中國塑造為全球穩定與多邊主義的「守護者」，同時劃出不容逾越的戰略紅線。王毅的立論基石是對以聯合國為核心的國際體系的全力捍衛。他警告世界正面臨「叢林法則和單邊主義盛行」的風險，而「沒有聯合國，世界將倒退回叢林法則」。這一指控直指美國近年來的行為：退出多項國際協議、推行長臂管轄、組建排他性小圈子。

王毅指出，多邊體系是多數中小國家「生存至關重要的基礎」，可見中國是發展中國家利益的代表和國際公平正義的維護者，與美國所代表的「單邊主義」和「霸權行徑」對立。他強調「沒有任何國家有權利去破壞或拆毀它」，既是原則宣示：改革應是共同參與的「振興」與「完善」，而非推倒重來或由一國主導。

王毅講話中最強硬、最不容妥協的部分是對台灣問題的闡述。王毅警告美國不要在台灣問題上「密謀行動」、「煽動分裂」，稱此舉「等同於越過中國紅線」，「很可能導致中美對抗」。這是對中國核心利益最清晰的劃界。在慕安會這樣的多邊場合發出如此直白的警告，表明北京將台灣問題視為中美關係中最危險、最敏感的引爆點，絕無退讓空間。王毅將中美關係的未來描繪為兩條路徑：務實的合作與危險的脫鉤對抗，並將選擇的責任很大程度上拋給了美國。一句「中國政府已做好應對各種風險的準備」，既是戰略自信的展現，也是對美方極限施壓的冷峻回應。

王毅的整篇講話，策略性地回避了與美方在價值觀、意識形態上的正面交鋒，聚焦於國家主權、國際法原則、發展權利和多邊主義程式這些更具普遍性、更易獲得廣泛國際認同的話語。這是一種更高明的外交話語構建，旨在爭奪國際輿論的制高點和道德合法性，可見中國是現有秩序的維護者，而美國是秩序的破壞者和不穩定之源。

慕尼黑的安全辯論，歸根結底是關於未來世界秩序形態的競爭。盧比奧與王毅的言論，代表了兩種不同的秩序觀，它們之間的衝突並非簡單的霸權爭奪，而是涉及到國際關係的組織原則、合法性來源和運行邏輯的深層分歧。這不是一場簡單的吵架，而是國際體系演進到關鍵節點的必然碰撞。美國試圖重塑霸權體系，以應對一個它認為不再由其規則完全主導的世界。中國則奮力捍衛那個曾為其崛起提供空間的戰後多邊體系框架，同時堅定地守護其認定的核心利益紅線，並試圖在這個體系內提升自身的影響力與話語權。

慕尼黑之後，世界不會停止運轉，但大國的敘事競賽和地緣政治的重新組合將加速。各國都需要在這場宏大的迴響中，仔細辨認自己的座標，並做出選擇。因為，未來的秩序，正是在無數個這樣的慕尼黑時刻，由各方的話語、行動與抉擇，一步步塑造而成的。

作者區漢宗是香港傳媒人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

