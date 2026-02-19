來稿｜Seedance和Robot dance：中國為世界呈獻了開創性科技篇章

來稿作者：邵天虹



2026年的農曆馬年，中國一馬當先以科技創新為世界留下深刻印象和討論：一邊是以 Seedance 2.0為代表的生成式影像模型展現出世界第一的超高水準；另一邊，是人形機器人在春晚舞台上完成高難度動作與集群舞蹈。虛擬與現實、算法與機械在農曆新年開篇同步交匯，突破性的進步為中國展現出強大象徵意涵。



Seedance算法層的躍升

成為影片生產的工業革命

以Seedance 2.0為例，明顯在物件與時序一致性、多鏡頭敘事與長時段物理合理性方面取得突破性進步。這意味着大模型不再只是拼貼畫面，而開始具備某種「影像邏輯」，甚至有一定程度的編導能力。從傳統影片製作流程包含的構思、分鏡、拍攝、剪輯、特效等，演化為算法設計、模態和參考素材輸入、語義調整、自動優化的流程。

這種單憑自然語言控制的創作流程降低了創作影視的入門門檻，讓更多創作者也能迅速上手。比起Open AI的Sora和Google 的Veo，Seedance更具價格競爭優勢，這種把想像力轉化為可規模複製的生產力，中國在今春上演彎道超車並呈獻了世界。

春晚機器人引發全球討論

與此同時，農曆新年舞台上上演了同樣震撼的畫面——人形機器人表演連續空翻與武術群體動作。在春節聯歡晚會上，由數間中國機械人公司提供的人形機器人參與了武術、舞蹈等節目，展現出遠超以往「預設動畫」的能力。

今年的機器人表演了高難度動作包括連續單腿空翻、後空翻、空中大幅度翻滾旋轉、快速隊列和同步運動，顯示出機械人集群協同定位與動作同步、高動態平衡控制、實時姿態調整、感知融合的高水平機械人技術，全面證明中國機械人在力學建模與 AI 感知算法的領先水平。

DeepSeek開源實踐展現強大自信

如果大家記得2023年DeepSeek的橫空出世，可以看到中國另一條AI脈絡，以DeepSeek 為代表的開源大模型實踐，積極建構開發者生態。截至現時，DeepSeek仍然持續發布開源版本、維持模型更新、公開技術報告，以開源擴大國際影響力，讓中國在全球 AI 社群中建立話語權。

總體可見，從DeepSeek到Seedance到機器人群體控制，中國 AI 不再只是單點突破，而是形成了生態層、算法層、工程層的多層次推進。

馬在中華文化中象徵奔騰與進取，中國可說了在馬年初便策馬騰飛。開源與自主創新的結合成為了中國AI的世界印象，其強力實力正奠定全球AI標準和新的產業範式。在新一輪人工智能與機械智能浪潮中，慶幸中國優秀的人才們正共同為世界書寫一份領先時代的答卷。

