議員來稿．葛珮帆｜明辨善惡見利思義　與民同心共策新程

來稿作者：葛珮帆議員



丙午馬年大年初二，新界鄉議局劉業強主席為香港求得車公廟第22號籤中籤。籤文「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人；但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁」，字字珠璣，充滿先賢智慧。這不僅是對個人的警世箴言，更是對正處「由治及興」關鍵階段的香港社會，乃至對我們所有立法會同寅及管治團隊的一份深刻提點。



籤文首句「刻木之夫不可親」告誡我們須穿透表像，洞察本質，明辨善惡。對於香港而言，「由治及興」的「治」是得來不易的局面，是中央果斷決策、特區政府依法施政、社會各界共同努力的結果。社會秩序恢復穩定，法治權威重新樹立，這為發展奠定了基石。然而，正如籤文所警示，我們絕不能滿足於表面的平靜。國際地緣政治博弈激烈，外部勢力幹預香港事務的企圖從未停止，網絡與輿論空間的暗戰依然存在，本港內部深層次矛盾也需持續化解。

這就要求我們必須具備「於善惡上觀人」的慧眼與定力。在立法會層面，這意味着我們必須堅定不移地支持及持續完善維護國家安全的法律體系與執行機制。同時，在審議各項經濟民生法案時，我們也需具備全域視野和風險意識，評估政策可能帶來的長遠影響與潛在風險，確保香港的繁榮穩定不被短視利益或外部風險所侵蝕。

籤文「但凡見利莫忘義」直指核心。當前，香港最大的「義」，就是主動、積極、全面地對接國家「十五五」規劃，融入國家發展大局。國家「十五五」規劃明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，建設國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等。這不僅是中央賦予香港的崇高定位，更是香港突破發展瓶頸、培育新增長動能的歷史性機遇。

作為立法會議員，筆者的職責就是推動及監督特區政府將這些宏偉藍圖轉化為具體行動和成果。例如，在對接國家規劃、加快北部都會區（北都）建設方面，立法會必須全力配合，加快審議與北都發展相關的土地、規劃、環保、交通及創科產業發展的法例與撥款申請。北都規劃提出已逾四年，社會期待見到更具體的進展。我們需要推動政府成立專責的「北都發展局」或強化現有架構的統籌效能，加快基建先行，並通過專屬法例提供清晰的制度保障，吸引海內外龍頭企業，特別是創科企業落戶，真正將其建設成為香港未來的新經濟引擎和融入大灣區的戰略前沿。

最後一句「須向仁中慮不仁」充滿辯證智慧。它提醒我們，即使在推行「仁政」、謀求福祉的過程中，也需周全考慮，預防可能出現的弊端或不公，確保政策的善意能精準落地，不被扭曲。這正是對特區政府「以結果為目標」施政理念的更高要求。過去一段時間，行政立法關係良性互動，立法會高效審議通過了大量惠及經濟民生的法案與撥款。進入馬年，多項深層次改革進入攻堅期，更需要我們以民為本，深思熟慮，堅定推進。

站在丙午馬年的起點，立法會作為特區管治體系的重要組成部分，必須成為香港「策馬揚鞭」的「助推器」。我們不僅要審議法案、批准撥款，更要主動謀劃，提出建設性意見，監督政府落實。在發展新質生產力方面，國家在人工智慧、具身智慧等領域的飛速發展令人振奮。香港必須急起直追。立法會創新科技事務委員會應推動政府加大資源投入，完善創科生態，不僅吸引頂尖人才和企業，更要推動「人工智慧+」在金融、醫療、物流、政府服務等各領域的深度應用，讓科技真正賦能產業升級和民生改善。在紓解民困、共用發展成果方面，即將發表的《財政預算案》應體現這一點。筆者會積極建言，希望預算案能在推動經濟的同時，推出更多針對中小企業、基層市民及特定困難行業的支援措施，鞏固復甦勢頭，促進社會公平。

車公靈籤，寓意深遠。連續九年的中籤，與其說是運勢平穩，不如理解為對香港一份持久的叮嚀與期許：居安思危，砥礪前行。丙午馬年，活力與速度的象徵。國家發展如騏驥馳騁，勢不可擋。香港背靠祖國，聯通世界，沒有不進則退的理由。

作為立法會議員，筆者定當與各位同寅一道，以「明辨善惡」的清醒把牢方向，以「見利思義」的胸懷融入大局，以「仁中慮不仁」的審慎推動改革。筆者將全力支援行政長官和特區政府依法施政，聚焦發展，改善民生，監督政府以「馬不停蹄」的效率與決心，落實各項發展藍圖與改革舉措。 相信在中央的堅強領導下，在特區政府與社會各界的共同努力下，香港定能乘國家發展之東風，在丙午馬年奮蹄爭先，跑出加速度，開創由治及興的嶄新局面，為中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



