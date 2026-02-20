仲點論政｜自動駕駛是時代進步的象徵

仲點論政｜劉仲恒醫生

機場擴建後，規模確實大了許多。想必大家還記得，最初那無人駕駛的運輸系統僅有兩個站點，乘客上車後甚至都不用詢問該在哪一站下車。然而如今大不相同，系統新增了不少站點。筆者就曾在一次乘機時，差點提前一站下車。



無論是抵港還是離港的乘客，都能親見自動駕駛這一令人讚歎的創新成果，它時尚且高效。香港國際機場啟用了全球首批機場自動駕駛車輛，充分彰顯了香港特色。作為國際大都會，香港自然要屹立於科技前沿。

在交通領域，安全始終是首要考量。曾有資料顯示，94%的交通事故源於駕駛人士的行為或失誤。例如，美國國家公路交通安全管理局指出，疲勞駕駛者犯錯的概率是正常人的兩倍。自動駕駛能夠改善這一局面，諸如盲點監測和車道偏離預警等駕駛輔助技術，有助於避免交通事故。此外，隨着自動緊急制動系統的更廣泛應用，最常見的「追尾」事故預計也會大幅減少。

隨着科技進步，業內人士相信更高水平的自動駕駛技術有望進一步減少危險駕駛行為。目前，酒駕事故造成的死亡人數約佔道路交通事故死亡人數的三分之一，而自動駕駛最大的貢獻，想必就在於能減少酒駕導致的慘重生命和財產損失。

每次遭遇嚴重堵車，大概率是發生了交通事故。自動駕駛既能減少事故發生次數，也就意味着有助於緩解道路擁堵。自動駕駛的一項核心技術，是讓汽車能保持車輛間安全穩定的間距，這有助於減少因不必要的走走停停造成的擁堵。美國得州大學曾有研究預測，緊密排列的自動駕駛汽車車隊，可將高速公路上的擁堵延誤減少60%之多。

再者，在當今時代，環保不容忽視。由於自動駕駛系統能減少車輛不必要的剎車和重新加速，還能通過緩解交通擁堵降低引擎空轉的機率，因此自動駕駛既能節省燃油，又能減少溫室氣體排放。尤其在高速公路上，配備全自動駕駛系統的車輛能更緊密行駛，通過減小空氣阻力降低燃油消耗。有人估算，高速公路上的自動駕駛車輛可將燃油消耗降低 10%。

減少交通擁堵，便能縮短通勤時間。自動駕駛汽車不僅讓出行更便捷，還具備自動泊車功能，可減少停車場的意外。有了自動駕駛系統，我們在旅途中能看看新聞或陪孩子玩耍。商業車隊更能借助自動駕駛系統，優化供應鏈和運輸路線，以更低成本實現更高效的運輸工作。

時代不斷進步，自動駕駛系統讓我們的國際機場更具未來感，也印證了香港作為亞洲最具前瞻性城市之一的地位。除了未來感，自動駕駛在安全性、環保和效率方面確實具有不容小覷的優勢。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



