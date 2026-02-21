來稿｜香港如何把春節影響力轉化為文化樞紐

來稿作者：楊莉珊



丙午馬年的春節旅遊熱潮，是一個清晰的信號，也是一個嶄新的起點。它證明中國文化具有普世的吸引力和強大的時代生命力。對於香港而言，這既是服務國家、貢獻國家文化軟實力提升的光榮責任，更是推動自身經濟結構多元化、重塑國際文化形象、培育新增長動能的歷史性機遇。



面對這場文化出海盛宴，香港擁有內地任何城市都難以比擬的「內聯外通」複合型優勢。香港入境事務處已公開表示，2026年農曆新年假期（2月14日至23日）期間，預計約有1,138萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。其中包含大量經香港機場這一國際航空樞紐中轉入境內地的外國遊客。這並非簡單的人流過境，而是香港發揮「超級連絡人」作用的實體體現。然而，香港的角色不應僅限於物理空間的「中轉站」，更應升級為文化意義上的「首發站」與「增值站」。

國家「十五五」規劃支持香港鞏固提升國際競爭優勢，並從一個功能性的「超級連絡人」，向推動規則、標準、管理「制度型開放」的「試驗田」演進。這一戰略定位的昇華，要求香港社會必須展現出前所未有的執行力。特區政府首編五年發展規劃並建立高層統籌機制，是重要一步，但關鍵在於將宏觀戰略轉化為微觀行動，並以「結果為導向」狠抓落實。

從「超級連絡人」到「制度型開放試驗田」，再到「中華文化國際傳播樞紐」，香港的角色在不斷深化與昇華。但無論定位如何演進，其核心成功要素始終是：實幹。只有將國家的「十五五」藍圖，通過KPI機制轉化為政府各部門的「施工圖」，轉化為商界企業的「投資圖」，轉化為廣大市民的「奮鬥圖」，香港才能真正把握機遇，不負使命。

香港深諳國際通行的敘事規則、審美趣味和傳播邏輯。其文化機構、媒體與創意人才能夠將春節深厚的文化內涵（如家庭團圓、辭舊迎新、祈福納祥），轉化為全球受眾易於理解和產生情感共鳴的故事、影像和活動，實現有效的文化轉譯。

香港作為世界級旅遊城市，在服務標準、行業規範、消費者權益保障等方面與國際高度接軌。這為外國遊客，特別是高端消費群體，提供了熟悉且可靠的服務環境，降低了他們的文化適應成本。

香港與大灣區兄弟城市攜手同心，必能將中國春節打造成為世界人民共同期待、共同參與、共同享有的全球性文化盛宴，在提升國家文化軟實力的偉大進程中，書寫屬於東方之珠的璀璨新篇。這，正是對「十五五」規劃最好的落實，也是對香港未來最堅實的鋪墊。

當外國遊客未來回憶起他們的中國春節之旅，印象中不僅有廣州地道的早茶、佛山威武的醒獅、深圳絢爛的燈光秀，更會有香港這個國際化大都市所提供的，那種融合東西、貫通古今的獨特文化接待與服務體驗。通過香港這座橋樑，世界將看到一個更加真實、立體、全面的中國，一個既傳統又現代、既繁榮又開放、充滿文化自信與創新活力的中國。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



