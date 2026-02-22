來稿｜宏福苑火災長遠居住安排　展現政府負責任、「有交代」

來稿作者：忠傳



宏福苑五級大火距今兩月有餘，政府災後工作早已從「緊急救援」進入「長遠安置」，財政司副司長黃偉綸於2月21日公布了長遠居住安排方案：在「沒有合理成本的復修方案」也「缺乏有效市場機制」協助災民自行解決的現實下，政府提出以「現金」或「樓換樓」方式收購宏福苑A至G座所有單位業權（不包括宏志閣），收購價按是否補地價劃一標準計算，並由援助基金與公帑共同承擔成本；同時明確這個方案是「特殊中嘅特殊」，乃一次性安排、不會成為先例。



長遠居住安排方案屬於重大災難後的集體安置，牽涉生命創傷、居住安全、資產處置、家庭重建與社會秩序。政府提出的整體方案，是行政長官和特區政府在救災、善後、安置中「敢擔當、善作為」的一種延續——把災民盡快從不確定與焦慮中拉回「有路可走」的確定狀態。政府以四大原則制定方案，「以情為先、提供多元選項、提供大埔區內長遠選項、善用公共資源」，把多元處境納入人性化考量和制度設計，而不是「一刀切」只給大家唯一選擇。

長遠安排方案的出台，並非「拍腦袋」制定，而是先做足了廣泛收集意見的工夫。資料顯示，透過「一戶一社工」收集受影響業主初步意願，已提交意見的業主達1,975戶，超過99%，而在「政府處理長遠居住安排應考慮哪些原則」的選項中，最多業主認為「速度要快」（83%），其後才是原區安置、照顧全體業主、大火後心理因素等。這組數字說明兩點：第一，災民最急切的是「盡快回復正常生活」；第二，政府方案的「迫切性」並非官員主觀判斷，而是來自受影響家庭的主流訴求。

此番「長遠安置」的棘手處，在於「復修不可行」與「市場機制失靈」同時出現：既難靠合理成本修復回遷，也難靠市場自行撮合解決集體困局。政府提出收購業權，恰恰是用公共政策把「無法靠市場解」的命題，變成「可以靠制度解」的命題。實現這一轉變的關鍵，正在於一個負責任、敢擔當、不缺位的政府的存在。

在關於「政府收購業權」的意向調查中，考慮接受者達74%，不會接受為12%，未決定14%；在收購方式偏好上，「只接受樓換樓」佔39%、「只接受現金」佔20%，而「現金或樓換樓皆可」佔41%。這反映政府提供雙軌選項是必要的：如果只推現金，會忽略大量希望保留「住屋保障」的家庭；如果只推樓換樓，又會忽略部分需要現金流、希望快速重啟生活的住戶。雙軌並行，才能最大化方案成功率，亦能縮短整體不確定期。

數據亦顯示，在長遠居住安排上，有81%受訪者「需要政府提供資助出售房屋（居屋／綠置居）」；而19%表示「收取現金後自行作長遠居住安排」。這再次說明，政府若不介入提供制度化選項，單靠居民自行處理，將會讓相當部分家庭承受過高風險與成本。政府提出「特設銷售計劃」與多個可選項目，並設「選樓次序」及明確時間節點（例如A-G座業主需在8月31日或之前確定意向、特設銷售計劃於2026年9月開始選樓），同時成立逾百人跨部門「解說專隊」向居民解釋細節、解答疑問，這些安排的價值在於「把政策做成可執行工程」，而不是停留在原則層面。

公共政策最怕兩頭不到岸：要安頓人心，又怕被質疑亂花公帑；要做得有情，但又要守住制度邊界。這次方案在「溫度」與「底線」之間，做出一個難能可貴的平衡。

「溫度」在於，收購價格在早前構思基礎上作了「顯著提升」，並以劃一標準清晰透明：未補地價每方呎8,000元、已補地價每方呎10,500元。資料亦列出收購總成本約68億元，其中援助基金約28億元，公帑投入估算約40億元。這不是「撒錢」，而是把災後重建的社會成本，制度化地由社會共同承擔一部分，避免災民在市場失靈下被迫承受更大損失與更長不確定期。政府亦明言收購金額的考慮因素，包括「居民痛失家園、遭受重大損失，生活困境值得社會理解和支持」，以及「讓受災家庭基本上有能力重置長遠居所」。

「底線」在於，政府清楚界定這是「特別中的特別」個案，不會構成先例。這句話十分重要，因為香港公共財政必須守住可持續性。宏福苑之所以能「特事特辦」，前提是重大災難、復修不可行、且缺乏有效市場機制的特殊條件；離開這些條件，就不能簡單類比。政府同時也就宏志閣作出交代：宏志閣仍可供居住，但須尊重有產權；現階段收購方案不包括宏志閣，並提出若宏志閣業主就是否回復居住達高度共識，政府會繼續進一步探討。這種做法既依法處理產權與現實差異，也避免以少數情況綁架整體方案，是「依法、依理、顧情」的治理邏輯。

宏福苑事件走到今天，香港社會主流共識愈加顯露：支持政府把事情做成，讓災民盡快回到正常生活。資料顯示多數業主把「速度要快」放在首位（83%），多數業主考慮接受政府收購（74%），在收購方式上亦呈現「多元選擇」的實際需要。這些數字本身就是主流民意的具體呈現——市民要的不是無休止爭論，而是可行出路；不是情緒對抗，而是生活重建。只要社會與政府同心勠力，宏福苑火災就不只是災難記憶，更會成為香港在困境中守望相助、以制度解題、以良政安民的一次示範。

作者忠傳是香港時政評論員。



