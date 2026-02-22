來稿｜以民為先，務實解困——宏福苑長遠安置方案值得支持

來稿作者：高松傑



2025年11月底，大埔宏福苑發生五級大火，七幢樓宇嚴重焚毀，逾四千居民頓失家園，流離轉徙近三個月。2026年2月21日，政府應急住宿安排工作組公布長遠居住安排，以公帑收購七幢受災樓宇業權，為災民提供多元安置選擇，同時依法尊重宏志閣私有產權與業主意願。這套方案立足民意、依法辦事、價格從優、選擇靈活，在情理法之間取得最佳平衡，是當下最務實、最可行、最貼近災民利益的解決之道，值得支持。



民意為基：七成四業主支持，方案順應民心

災後安置，首重民意。筆者見港府自1月9日啟動「一戶一社工」意向收集，覆蓋1,975戶、超過99%受影響業主，調查結果清晰顯示：74%業主考慮接受港府收購業權，僅12%明確不接受，其中僅9%堅持原址重建。這一數據充分說明，收購業權是絕大多數居民的真實心聲，也是社會共識的最大公約數。

筆者認為應急住宿安排工作組沒有閉門造車，而是從善如流，以民意為藍本制定方案，杜絕「一刀切」，真正做到讓居民「有得揀」。三項靈活選擇覆蓋不同家庭需求：先取現金自主安排、現金加特設資助房屋優先選購、「樓換樓」直接置換新單位，並預留3,900個居屋、綠置居及房協單位，供應量達意向戶數三倍以上，確保選擇充足、安置從容。筆者認為這種以民為先、靈活彈性的設計，體現政府急民所急、務實解困的決心與效率。

價格從優：高於市價三成，特事特辦體恤災民

筆者認為安置方案的另一亮點，在於政府給出優於市場成交價的收購定價，以實用面積計算：未補價單位每呎8,000元，已補價單位每呎10,500元。對比香港測量師學會災前估算——未補價單位約6,000元、已補價單位約8,000元，此次收購價高出市價約三成，總涉資約68億元，充分體現政府將宏福苑火災列為「特殊中的特殊個案」，以實質優惠幫助災民快速重啟生活。

筆者認為大火過後，七幢樓宇結構嚴重受損，價值大幅貶損，保險理賠牽涉專業評估、法律爭議、時間漫長，充滿不確定性。港府主動承擔業權、公契、保險等所有複雜法律與風險問題，讓居民免於漫長訴訟與無盡等待，直接拿到穩定補償、快速落腳安居。這種「政府擔責、居民解脫」的安排，是對災民最直接、最有力的體恤，也是公權力在重大災難後的責任擔當。

情理法兼備：宏志閣處理，尊重產權留有餘地

筆者認為方案對宏志閣的處理，更見政府依法辦事、以情為先的平衡智慧。宏志閣未受火災波及，單位與公共設施完好，部分業主希望返居，且業主對出售業權未達共識。基於香港私有產權的法律保障，政府沒有強行收購，而是堅持「不違法、不強制、尊重意願」的原則，現階段不納入收購範圍。

但與此同時，筆者喜見港府並未關上大門：若宏志閣業主在8月31日前達成高度共識、主動申請，港府承諾因應特殊情況再作考慮，主動權完全交予業主。事實上，宏志閣地處災區核心，未來多年將面臨拆卸、重建的工地環境，噪音、塵土、配套中斷，居住品質與物業價值大打折扣，長遠而言並非安居之選。政府的彈性安排，既守護法治底線，又照顧現實處境，真正做到「情、理、法」兼備。

務實取捨：放棄漫長重建，選擇高效安置

對於社會上有聲音質疑為何不原址重建，然而無論從時間、成本、居民福祉考量，原址重建均不可行。筆者見工程評估顯示，重建至少耗時九年，長者、弱勢家庭難以承受漫長等待；若堅持重建並啟動司法覆核，只會拖慢整體安置，損人不利己。對比之下，筆者認為收購業權能快速解決居住問題，規避保險、業權、法律等諸多不確定性，是效率最高、影響最小、覆蓋最廣的可行路徑。

亦有人憂慮動用公帑會設立先例、「慷納稅人之慨」。筆者認為事實上，宏福苑五級大火屬於前所未有、極端特殊的公共災難，港府特事特辦、定向補貼，是基於公共利益與災後救助的必要舉措。方案已嚴格平衡居民訴求與社會整體利益，明確不會成為先例，既照顧災民，亦守護公帑使用的合理性與公平性。

筆者認為沒有任何方案能完美滿足每一個人，但今次宏福苑長遠安置方案，已經在民意、法律、財政、效率之間取得最優平衡。它以七成四業主的支持為基礎，以高於市價的補償為保障，以多元選擇為支撐，以法治精神為底線，真正做到以民為先、務實解困，是負責任、有溫度、最可行的最佳方案。

筆者留意到，立法會房屋事務委員會主席吳秋北同意，下周一（2月23日）召開特別會議，討論有關安排。而吳秋北表示方案整體值得支持，希望以守望相助的精神，與政府一起落實好、做到位。另外多名議員亦迅速回應政府提出的方案，紛紛表示支持。筆者希望宏福苑居民把握良機，盡快作出適合自身的選擇，早日告別臨時安置、回歸穩定生活；亦呼籲社會各界理解這套方案的現實考量與善意，支持港府推動落實，讓火劫之後的居民，能夠早日重獲安居、重見希望。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

