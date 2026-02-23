來稿｜和平憲法遭侵蝕——高市早苗的急進與軍國主義的隱憂

來稿作者：區漢宗



日本首相高市早苗在國會的最新發言，提出憲法修正、皇位繼承制度檢討、新國防戰略制定，以及國家安全與經濟安全的全面強化。這些舉措看似是對地緣政治壓力的回應，但從負面角度來看，卻顯示出政策的急進、缺乏共識與潛在風險。



憲法第九條自戰後以來一直是日本和平的象徵，代表着「不再戰爭」的承諾。然而，高市早苗急速推動修憲與軍事擴張，卻未能展現廣泛民意支持，反而可能被視為背離戰後體制的根本精神。當軍事出口放寬、國防開支提升至 GDP 的 2%、情報機構集中化等政策同時推進時，外界難免將其與二戰前的軍國主義相提並論。這種冒進姿態，不僅容易引發國內激烈爭論，也可能在國際上造成「日本軍國主義復活」的疑慮。

皇位繼承問題更為敏感。皇室作為「國民統合象徵」，其制度改革若被政治化，將導致文化與歷史情感的撕裂。若僅以政治算計推動修訂，恐使皇室失去超越政治的凝聚力，進一步加深社會分裂。

高市提出放寬軍事出口規範，允許日本企業銷售更多防衛裝備。這雖有助於產業擴張，但卻可能使日本陷入「軍工複合體」的邏輯，將安全政策過度商業化。日本長期以「非武器出口」維持國際形象，如今若大幅放寬，將引起鄰國疑慮，甚至削弱日本在國際社會的道德優勢。更嚴重的是，日本企業可能在國際衝突中扮演供應者角色，與和平憲法精神背道而馳，讓日本被視為「軍事大國」而非「和平國家」。

高市早苗宣布成立「國家情報委員會」，統籌警察、國防部等機關的情報，這看似補足日本在情報體系上的不足，卻極易導致權力集中與濫用。若缺乏透明度與制衡機制，情報機構可能凌駕於民主制度之上，走向國家安全凌駕公民自由的危險道路。

這樣的政策與修憲、軍事出口放寬、國防開支提升至GDP的2%等舉措結合起來，容易讓人聯想到二戰前日本的軍國主義。當政府強調「全面安全」卻忽視民意與社會共識時，外界難免將其視為軍國主義復活的徵兆。尤其在國際社會中，日本長期以「和平國家」自居，如今若轉向「軍事大國」，將引發鄰國疑慮，甚至加速區域軍備競賽。

更嚴重的是，情報集中化與軍事擴張若缺乏民主監督，可能使日本逐步走向「國家安全凌駕公民自由」的模式，這正是軍國主義的典型特徵。歷史記憶提醒我們，軍國主義曾帶來戰爭與災難，如今若不加以警惕，日本可能在不知不覺間重蹈覆轍。

高市提議設立日本版「美國外國投資委員會」（CFIUS），審查敏感產業的外資投資，並檢討外國人購地規範。雖有經濟安全考量，但若操作不當，可能演變為排外政策，損害日本作為自由市場的國際形象。尤其在全球化背景下，過度強調「特定國家」的威脅，容易加深地緣政治緊張，削弱外資對日本的信任。這不僅影響投資環境，也可能使日本陷入經濟孤立，與其「開放經濟」的長期定位背道而馳。

福島核災的記憶仍在日本社會深刻存在。高市提出加速核能重啟，必然引起強烈反彈。若高市在缺乏透明討論與社會共識下強推，將被視為忽視民意與安全的冒進之舉。這不僅可能引發新的社會抗爭，也可能在國際上削弱日本作為「安全能源」倡導者的形象。

高市的政策藍圖，雖然以「全面安全」為名，但在憲法、軍事、情報、經濟、能源等多方面同時推進，顯得過於急進，缺乏社會共識與制度性保障。這種「一攬子改革」的做法，容易造成民眾不安，削弱政府公信力，並在國際上引發疑慮。若缺乏透明討論與民主制衡，這些政策不僅可能失敗，更可能在歷史上留下「背離和平憲法」的負面評價。換言之，高市的藍圖看似雄心勃勃，卻更像是一場冒進的政治豪賭，既危及日本的和平形象，也可能加深國內外的不信任。

高市早苗的政策方向，反映出日本在地緣政治壓力下的焦慮，但其急進推動憲法修正、軍事擴張、情報集中、外資審查與核能重啟，卻忽視了民主共識、社會安全與國際形象。這種「全面安全」的藍圖，實際上可能帶來全面的不安。若日本在缺乏透明討論與民意支持的情況下強行推進，將不僅危及國內社會的穩定，更可能在國際上失去「和平國家」的道德優勢。歷史或許會記錄，高市的藍圖不是安全的保障，而是一場危險的豪賭。

作者區漢宗是香港傳媒人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



