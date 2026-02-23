來稿｜關稅神話破滅！美國最高法院裁決後的中國談判新優勢

來稿作者：龍子明



美國最高法院推翻特朗普政府的全球關稅措施，這一裁決不僅是法律層面的重大事件，更深刻影響了中美經貿談判的力量平衡。筆者嘗試分析這一裁決將會如何改變中美互動格局，並探討其對未來談判、台灣問題及全球經濟秩序的深遠意涵。



最高法院裁定全球關稅措施違憲，凸顯美國制度中司法對行政的制衡。這不僅是對特朗普政府貿易政策的否定，也提醒外界美國制度的複雜性與不確定性。裁決削弱了白宮以「全球關稅」作為談判籌碼的能力。雖然《1974年貿易法》下的部分關稅仍然有效，但整體政策的合法性受到質疑，削弱了美方的威懾力。

中國早已以稀土供應作為戰略籌碼。隨着美方關稅工具受限，北京的稀土與科技限制更顯得舉足輕重。中國過去在高關稅壓力下大量採購美國大豆，如今裁決使得北京有更大空間調整策略。若美方在台灣或晶片出口上不讓步，中國完全可以減少大豆採購，迫使美方重新考慮。裁決使中國能以更強勢姿態進入談判。美方提出的「大規模採購美國商品、波音飛機及能源」要求，將更難以達成。正如華府智庫專家所言，特朗普在貿易戰中早已處於守勢。裁決坐實了這一弱勢，讓中國在歷史記憶中強化了「美方政策不穩定」的印象。

對中國而言，美國制度的不確定性本身就是一種籌碼。北京可以利用美方內部的制度掣肘，強化自身談判優勢。如果美方在訪華後仍持續對台軍售，中國完全可以取消大豆採購。這種「經貿—安全」聯動，凸顯中國將經濟籌碼與地緣政治議題綁定的策略。中國可能要求美方在高端晶片出口上有所鬆動，作為繼續採購美國農產品的交換條件。這將使台灣問題與科技戰形成複合議題。

裁決削弱了美國單邊關稅政策的合法性，可能促使美方重新考慮多邊框架下的談判。中國在談判中能以「穩定性」自居，對比美國制度的多變，這種敘事有助於北京在全球南方國家中爭取支持。

美國最高法院的裁決，不僅是法律事件，更是戰略格局的轉折點。它削弱了美方的談判籌碼，增強了中國的靈活性，使得北京能在經貿、台灣、科技等多重議題上綁定談判。未來中美互動將更複雜，制度不確定性與經濟籌碼的交織，將成為雙方博弈的核心。

對香港而言，這一事件提醒制度設計與國際談判的深刻聯繫。司法制衡雖能彰顯制度精神，但也可能削弱政策的持續性。香港在面對國際經濟秩序時，應更重視制度穩定與政策一致性，避免陷入「制度不確定性」的困境。

香港作為國際金融中心，制度穩定是吸引資金與企業的基石。若政策頻繁變動，將削弱投資者信心。香港在面對國際經濟秩序時，必須展現政策一致性，避免因制度不確定性而陷入被動。這不僅涉及金融監管，也包括貿易政策、科技合作等領域。透明度與持續性是香港制度戰略的核心。

美國最高法院的裁決提醒，制度設計與國際談判密不可分。香港避免陷入「制度不確定性」的困境。唯有如此，香港才能在國際舞臺上保持其金融與貿易中心的地位，並在未來的談判中掌握主動。

