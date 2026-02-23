來稿｜情理法的艱難平衡——評宏福苑安置方案的特殊擔當與執行挑戰

來稿作者：楊華勇



大埔宏福苑一場無情大火，燒毀了家園，奪去了生命，更留下了數千居民流離失所與漫長的重建之路。火災發生近三個月，居民在臨時居所度過農曆新年，其惶惑與期盼，社會感同身受。近日，政府公佈涉及七座受災樓宇的長遠安置方案，以高出災前估值約三成的價格提出收購業權，並輔以多元的安置選項。這一方案，無疑是政府在巨大悲劇後的一次重要擔當，試圖在災民的急切需求、法律的產權界限與公帑的審慎運用之間，尋找一個艱難而珍貴的平衡點。總體而言，方案方向正確，體現了「以情為先」的人性化考量，但在後續執行與細節完善上，仍需極大的耐心、智慧與靈活度。



政府以每平方呎8,000元（未補地價）及10,500元（已補地價）的統一價格，全數收購七座受損樓宇共1,736個單位的業權。此價格較香港測量師學會估算的災前市場價高出約三成。這一溢價，官方明確是基於居民「痛失家園、遭受重大損失」的特殊情況，屬「恩恤安排」。其首要目的，是讓居民能迅速獲得一筆足以在市場上購置相近面積資助房屋的資金，避免因物業淪為「負資產」而陷入漫長困境。高達83%的受災業主在問卷中強調安置「速度要快」，此方案直指核心訴求。

方案並未停留在「一買了之」。居民在獲得收購款後，擁有靈活選擇權：可直接收取現金自行置業；可參與「特設銷售計劃」，在涵蓋綠置居2025、居屋2025、房協項目及大埔頌雅路西等共10個、合計3,900個資助房屋單位中優先選購；更可以「樓換樓」方式，直接換取心儀的新單位，差價多退少補。這種設計，兼顧了不同家庭的經濟狀況、地域偏好與未來規劃，提供了實質的重建路徑，而非空洞的承諾。

方案總成本約68億元。其中，「大埔宏福苑援助基金」尚餘28億元，政府需額外動用約40億元公帑。然而，政府將成為所收購業權的保險受益人，預計可從保險公司追回最多20億元賠償，實際淨支出有望控制在20至30億元之間。財政司副司長黃偉綸強調此為「特殊中的特殊」，不會構成先例，意在平息對公帑運用可能「大水漫灌」的擔憂。同時，方案明確不涉及未受火損的宏志閣，體現了對私有產權法律界限的尊重，避免開啟強制收購完好物業的不良先例。

從情、理、法三個維度審視，此方案構建了一個相對完整的框架。它承認了災難的特殊性，以公共資源進行人道補償；提供了切實可行的出路，尊重居民選擇權；也劃定了政策干預的邊界，維繫了法治原則。相較於耗時可能長達十年、法律程式極其複雜、成本或更高的原址重建方案，當前方案無疑在效率、確定性與成本效益上更勝一籌，符合74%考慮接受收購的業主的主流意願。

儘管方案主體獲得多數認同，但依然面臨不容忽視的挑戰，處理不當可能影響整體安置工作的順利推進。問卷顯示，仍有9%（約183戶）的業主堅持只接受原址重建。對他們而言，情感紐帶、社區網路以及對逝去家園的紀念意義，遠非金錢補償可以完全替代。政府以「時間漫長、法律複雜」為由排除原址重建選項，在整體效率上合理，但對這部分居民而言，可能被視為對其情感需求的漠視。倘若完全忽視這一聲音，可能引發長期的爭議與不滿，甚至延緩整體收購進程，而如何令他們接受現有方案，則更進一步考驗政府智慧。

未受火損的宏志閣未被納入收購範圍，是遵守法治的體現。不過，若部分業主因擔憂前景而希望離開，另一部分卻堅決留下，將形成難以調和的內部矛盾，宏志閣恐成為整個社區重建中的「痛點」。這也值得政府密切關注，積極處理。

儘管政府強調此次的「特殊性」，但動用數十億公帑進行高於市價的收購，難免會在部分公眾中引發「是否過於慷慨」的質疑。尤其在當前經濟環境下，公帑運用更需注重公平與效益。政府必須持續向公眾清晰解釋，這筆開支是用於應對一場罕見的特大災難，旨在避免更長期、更高昂的社會成本（如長期安置、心理干預、社會不穩定等），並且有相當部分可通過保險追回。透明化的溝通，將是維繫社會共識、減少阻力的關鍵。

對於堅決要求原址重建的少量業主，完全關閉對話視窗並非上策。可探討更具建設性的柔性方案。例如，能否在「樓換樓」的框架內，優先安排他們置換到地理位置、社區環境與原址有最大相似度的新資助房屋項目？若宏志閣最終有相當比例業主同意遷出，能否將騰空的部分單位，以特定方式提供給那些堅持「原址區域」居住的受災業主，作為某種意義上的「精神原址重建」？雖然操作複雜，但這種破格思維體現了最大的誠意，或許能化解最頑固的心結。

宏福苑大火是一次深重的社會創傷。政府的安置方案，是癒合這道傷口的第一步，也是關鍵一步。它試圖在災難的無情與制度的剛性之間，注入人性的溫度與行政的彈性。方案本身已體現了難得的擔當與權衡。然而，真正的考驗在於執行。它要求政府不僅是一個政策的宣佈者，更要成為一個耐心的溝通者、一個靈活的協調者、一個富有同理心的幫扶者。同時，也要求受災居民與社會公眾，能多一份互諒互讓：居民理解公帑運用的社會關切，公眾體諒災民的特殊困境。唯有通過這種多方共建的「妥協互諒」，才能讓方案從紙面走向現實，最終幫助數千居民走出陰霾，在丙午馬年，真正實現「安家」這一最樸素而珍貴的新春心願。災後重建之路漫漫，此刻的共識與合力，將是未來家園重光的基石。

