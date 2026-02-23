紫荊黨｜發展「一國兩制」理論與實踐　保護民營企業家權益

來稿作者：紫荊黨



在百年未有之大變局的背景下，中國的發展道路需要不斷創新與完善。「一國兩制」作為中國特色社會主義的重要組成部分，不僅確保了國家統一與領土完整，還為經濟社會發展提供了獨特的制度彈性。特別是對於企業家和創新型人才而言，「一國兩制」框架下的香港、澳門特別行政區與內地的差異互補，為各類精英提供了多元選擇，有效激發了創造活力，保護了合法權益，同時助力國家整體資源的凝聚與優化配置。



「一國兩制」是中國共產黨的偉大創舉，旨在維護國家主權的前提下，允許香港、澳門保持原有的資本主義制度和生活方式，實現長期高度自治。這一制度安排不僅僅是一種政治智慧，更是一種經濟與社會治理的創新。其核心在於，在統一的國家框架內，容許不同制度區域的存在，從而為不同偏好、不同需求的人群——尤其是企業家和創造性人才——提供了多樣化的發展平台。

對於企業家而言，「一國兩制」意味着他們可以根據自身需求，在內地或香港等特別行政區選擇創業、投資與生活。內地擁有龐大的市場、完整的產業鏈、有為政府與政策支持，而香港則具備國際化的營商環境、普通法體系、資金自由流動與低稅率優勢。這種制度差異，使得企業家可以在風險可控的情況下，靈活配置資源，最大化其創新效能與財產保障。

與「一刀切」的政策模式不同，「一國兩制」尊重地區差異，允許不同區域根據自身情況制定適宜的法律法規。這類似於聯邦制下的「州權」理念，但本質上是單一制國家下的特殊安排。這種安排既保證了中央權威與國家整體利益，又賦予了特別行政區高度自治權，從而在制度層面為企業家提供了更多元的選擇與更大的自由度。

如果把我國「一國兩制」與美國的聯邦制相類比，那麼我們就會發現二者在拉近政府與人民距離、減少企業家與政府衝突、鼓勵地方實驗等方面具有相似功能。美國聯邦制允許各州在法律、稅率、社會政策上存在差異，從而適應不同群體的偏好。例如，麻薩諸塞州與阿拉巴馬州在宗教文化政策上的差異，加利福尼亞州與內布拉斯加州在人口結構上的不同，德克薩斯州和加利福尼亞州在稅率上的顯著區別，都體現了聯邦制下的地方自主性。這種差異化為居民與企業提供了「用腳投票」的可能，使得個人與資本可以向更符合自身需求的區域流動。

美國聯邦制是基於分權原則的國家結構形式，而「一國兩制」是在單一制國家內對特定區域實行的特殊制度安排，其前提是維護國家主權、安全與發展利益，中央對特別行政區擁有全面管治權。儘管如此，兩者在功能上確有可借鑒之處，即都試圖通過制度多樣性，緩解統一治理與地方差異之間的矛盾，為科技、經濟與社會創新提供空間。

中國「一國兩制」的實踐表明，香港與內地的制度差異可以轉化為互補優勢。香港的普通法體系、國際金融中心地位與自由港政策，為內地企業「走出去」和外資「引進來」提供了橋樑。同時，內地的科技創新、產業升級與廣闊市場，也為香港企業家提供了前所未有的機遇。這種互動不是零和博弈，而是協同發展，最終服務於國家整體戰略。

企業家是市場經濟的重要驅動力，其創新精神與冒險意願需要制度保障。在「一國兩制」框架下，香港對內地企業家權益的保護體現在以下幾個方面：

第一，法治保障。香港長期實行普通法體系，法律透明、司法獨立、產權保護嚴格，這對企業家尤其是跨境投資者而言至關重要。內地的法治建設也在不斷完善，《民法典》、《外商投資法》等陸續出台，加強了對各類市場主體合法權益的保護。兩套法律體系在「一國」之下並行，為企業家提供了更全面的法治選擇。

第二，財稅與金融自由。香港的低稅率、簡單稅制與資金自由流動，使其成為亞洲乃至全球的財富管理與投資中心。內地則在稅收優惠、產業扶持等方面出台了大量政策，支持創新創業。企業家可以根據自身發展階段，選擇在更適合的區域進行資產配置與業務拓展。

第三，生活方式與社會環境選擇。不同的企業家對生活環境、文化氛圍、教育醫療資源有不同的偏好。「一國兩制」允許人們在保持國家認同的前提下，選擇在內地或香港等地工作生活，這減少了許多社會摩擦，也讓人才更安心地投身于事業創新。

第四，風險分散與政策實驗。如同美國各州是「政策實驗室」，香港與內地也可以在不同領域進行制度探索。例如，香港在金融監管、知識財產權保護等方面的成熟經驗，可為內地提供參考；內地在大數據、數字經濟、綠色產業等方面的創新，也可為香港注入新動能。這種雙向學習機制，降低了全盤改革的風險，也為企業家營造了更穩定、可預期的政策環境。

「一國兩制」實踐已取得舉世公認的成功，但也面臨新形勢下的挑戰。全球化逆轉、地緣政治變動、人工智能技術加速發展等因素，都對「一國兩制」的深化提出了更高要求。站在企業家的角度，面向未來，香港宜在以下幾個方面進一步完善：

一是強化法治協同。在堅持「一國」原則下，加強內地與香港法律體系的銜接，尤其在商事糾紛解決、知識財產權跨境保護、數據流動等領域，建立更高效的協作機制，降低企業制度性交易成本，探索建立兼具普通法和大陸法特性的「大灣區法院」的可能性。

二是深化經濟融合。粵港澳大灣區建設是「一國兩制」下區域協同的重要實踐。陸港之間應進一步打破要素流動壁壘，推動資金、人才、技術、資訊的雙向流通，讓企業家真正感受到「一個市場、兩種制度」的便利。

三是增強社會認同。加強愛國主義教育，推動內地與香港社會相互理解、尊重差異，形成共同維護國家利益、促進繁榮穩定的社會氛圍。只有兩地社會長期保持穩定，企業家的長期投資才有保障。

四是創新治理和發展模式。在中央全面管治權與特別行政區高度自治權相結合的基礎上，探索粵港共建的地方治理機制，包括允許香港在內地設立科創和高端製造業飛地，擴大普通法管轄範圍，讓企業家有更大空間利用「兩制」優勢，更好地服務于「一國」整體發展。

「一國兩制」不僅是解決歷史遺留問題的智慧方案，更是面向未來的制度創新。它為中國企業家和創新型人才提供了獨特的選擇空間，使他們在為國家發展貢獻力量的同時，也能實現個人價值與財產保障。這種制度彈性，既避免了過度集中可能帶來的僵化，也防止了過度分散可能導致的分裂風險，體現了中國特色社會主義的包容性與適應性。

在中美博弈的國際環境下，中國需要更多敢為人先、勇於創新的企業家。完善「一國兩制」理論與實踐，保護企業家權益，優化營商環境，不僅有助於留住資本與技術，更能激發全社會的創造活力，為國家長遠發展注入不竭動力。這既是對歷史經驗的總結，也是對未來道路的堅定選擇。我們有信心、有能力在堅持國家主體實行社會主義制度的前提下，建設有中國特色的香港資本主義，通過「一國兩制」等創新實踐，走出一條兼顧效率與公平、統一與多樣、穩定與活力的現代化治理和發展之路。

