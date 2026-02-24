港大經管｜綠色金融中的區塊鏈應用：香港經驗與機遇

香港經濟政策綠皮書2026｜湯勇軍教授



本研究旨在探討區塊鏈技術在綠色金融中的應用，並聚焦於香港的領先措施。下文展示區塊鏈的核心特性⸺不可篡改性、透明度及可追蹤性⸺能有效應對綠色金融領域的關鍵挑戰，如漂綠、數據碎片化以及零售投資者參與有限。分析重點包括香港發行全球首批代幣化綠色債券，以及 Genesis 和 Ensemble 等創新項目；這些項目精簡了發行流程、實現實時影響追蹤，並促進與碳市場的整合。透過與新加坡、歐盟等司法管轄區進行國際比較，本文將香港定位為利用區塊鏈提升市場效率與信任的首屈一指樞紐。最後，本文勾勒未來在標準化及跨境整合方面的機遇，以驅動可持續金融進一步發展。



1. 引言

氣候變化使綠色金融成為全球政策優先事項，將資金引導至可持續發展項目，如氣候變化減緩和資源節約。然而，該領域仍面臨持續挑戰，包括募集所得資金用途驗證、漂綠風險、數據碎片化以及零售投資者參與有限。近期區塊鏈和第三代互聯網技術的進展，由於其在設計上的去中心化、不可篡改和可追蹤的特性，被廣泛視為有望解決這些問題的工具。作為領先的國際金融中心，香港已成為政府和業界持份者積極探索如何利用這些技術加速氣候相關融資，以及提升市場透明度的焦點。

綠色金融是指針對環境改善或氣候變化減緩項目的貸款、債券和投資，包括可再生能源開發、能源效率提升、污染減排以及適應氣候變化措施。嚴格披露資金分配和環境成果對防止「漂綠」至關重要。然而，在實務中，追蹤資金流向和驗證環境績效成本高昂，且常礙於缺乏標準化方法而削弱投資者信心和市場透明度。

區塊鏈技術為這些挑戰提供了切實可行的解決方案。作為分布式分類帳，它能在多個節點間同步交易記錄，確保數據不可篡改及可供追蹤。一旦金融流動和環境數據在區塊鏈上記錄，所有參與者均可查閱同一經驗證的信息，從而降低資訊不對稱和篡改風險。智能合約還能根據預設條件自動執行撥款和數據更新，例如僅容許在達成環境目標時發放款項。此類自動化降低了監測察成本，並將人工錯誤或欺詐減到最少。

除了底層分類帳基礎設施，第三代互聯網可理解為構建於區塊鏈之上的更廣泛應用和面向用戶層。本文將該術語涵蓋可編程性數字資產、去中心化應用程式以及基於錢包的身份系統，可讓投資者、發行人和服務提供者直接在區塊鏈上互動。對綠色金融而言，這些第三代互聯網元件塑造了用戶如何存取代幣化產品、行使管治權利，以及同意共享和驗證可持續數據。例如，代幣化存款、央行數字貨幣及其他可編程性貨幣形式，為資金分配和交易結算提供替代渠道；而去中心化身份和可驗證證書則可支持安全且保障私隱的環境、社會及管治（ESG）披露。在香港，這些第三代互聯網基礎模塊正日益嵌入虛擬資產政策、數碼港元試驗以及代幣化債券基礎設施，強化了數字資產發展與可持續金融之間的聯繫。

代幣化將債券、碳信用或可再生能源證書等資產轉換為數字代幣，而擴展了這些優勢。此過程使傳統上流動性不足、投資門檻高的綠色資產更具可分割性和可交易性，擴大了小投資者的參與。例如，傳統綠色債券可能要求最低投資額超過 10,000 美元，而代幣化版本的投資額則可以較小，從而拓寬市場參與度。

最後，區塊鏈的開放性促進了政府、銀行、企業和認證機構之間的協作與數據共享。通過在共享分類帳上記錄更新，持份者可避免數據孤島並改善信息一致性。在跨境場景中，如碳市場聯通或全球項目融資，去中心化系統可降低對中介機構的依賴並提升協調效率。簡言之，區塊鏈技術為提升綠色金融的透明度、信任度和包容性提供了技術基礎。

本研究首先探討區塊鏈在綠色金融中的典型應用，並特別聚焦於香港的實踐；其次分析部分國際案例，以將這些發展置於全球背景中；最後討論香港綠色金融的未來機遇及潛在路徑。

2. 區塊鏈在綠色金融中的應用

本節回顧區塊鏈在綠色金融中的主要應用，包括綠色債券、碳市場、供應鏈認證，以及可再生能源交易。在這些領域中，綠色債券市場提供了最具體的證據，顯示區塊鏈能夠在發行、結算及後續報告中提升透明度和信任度。

2.1 綠色債券的發行與追蹤

綠色債券旨在為環境友好型項目籌集資金，但傳統的發行與投資流程涉及多方及多階段，導致投資者難以清晰了解資金分配及實際環境成果。披露通常依賴發行人定期自報文件，這阻礙了獨立驗證並增加漂綠風險。區塊鏈可透過代幣化發行及近乎實時、可追蹤金融流動與衡量環境績效的篡改印記，緩解這些限制。圖 1 對照傳統與代幣化債券的發行與追蹤流程。

（港大經管學院提供）

香港的最新經驗提供了一個開創性範例。2023年2月，特區政府發行了全球首個主權代幣化綠色債券，總額8億港元，期限1年，票息4.05%。這些債券在一個受香港法律管轄的許可型區塊鏈平台上發行，並在鏈上完成整個生命周期管理。市場參與者，包括發行人、承銷商、託管機構及付款代理，均在統一的數字平台上互動，而非通過分散的系統（Lok， 2024）。首次發行的結算採用貨銀兩訖模式，並使用代幣完成：投資者獲得代表債券的安全代幣，付款則以香港金融管理局（金管局）發行的現金代幣完成，代表港元，從而實現T+1的即時交收，而非傳統的T+5。後續流程⸺如票息支付、二級市場交易結算及到期贖回⸺均通過區塊鏈上的智能合約執行，展示了端到端的數字化生命周期管理。與金管局債務工具中央結算系統（CMU）的整合，為鏈上交易提供法定交收終局性，顯示香港的法律和監管框架能夠容納基於分布式分類帳技術的證券發行。

2024年2月，香港推出第二次且規模更大的代幣化綠色債券發行，總額約60億港元（7.5 億美元），涵蓋四種貨幣（港元、人民幣、美元、歐元）。這一全球首創的多幣種數字綠色債券，其規模可與傳統基準發行相媲美，標誌着代幣化債券從試點項目邁向主流實施。這筆兩年期債券吸引了多元的全球機構投資者，包括資產管理公司、銀行、保險公司及企業。第二次發行融合了多項技術創新，並在擴大投資者參與和精簡發行流程方面樹立新里程碑。一種混合接入模式允許投資者直接在數字平台參與，或通過現有市場基礎設施參與。債券通過金管局的CMU清算，並與歐洲清算（Euroclear）和明訊（Clearstream）互聯，使投資者能使用常規託管渠道，而無需開設新錢包。這種互通性降低了技術摩擦並促進採用。此次發行是香港首次以原生數字形式發行，證券直接在鏈上創建，而非通過全球票據。包括條款清單和綠色認證報告在內的關鍵債券文件均記錄在鏈上，從而提升透明度。

2024年的多幣種數字債券還展示了代幣化證券能夠融入二級市場。大規模發行及多元的投資者基礎促成了活躍的後續交易。值得注意的是，兩家銀行於2024年首次使用數字債券作為抵押品進行香港回購交易，標誌着一大里程碑。該回購交易表明，數字債券能像傳統債券一樣在融資操作中發揮作用，並在分布式分類帳平台上順利結算。此類發展提升了流動性，使數字債券更具吸引力，因能夠支持交易、借貸及回購交易，而吸引更廣泛的投資者和交易商。

此外，區塊鏈加強了綠色債券募集所得資金及環境影響的可追蹤性。未來的發行可能將物聯網與區塊鏈整合，以實現實時報告。例如，在金管局與國際結算銀行合作的Genesis試點項目中，太陽能板輸出及相關碳排放減少數據被記錄在鏈上，並與流動應用程式連接，使投資者能近乎實時監察清潔能源的產出。該試點項目還通過將債券分割為數字單位，顯著降低最低投資額，從10,000港元降至100港元。雖然這些功能僅在原型環境中測試，但顯示了平台在提升透明度和包容性方面的潛力。如圖 2所示，利用八達通應用程式原型，投資者可購買分割綠色債券並實時監察可再生能源產出或減排情況，從而降低漂綠風險並增強投資者參與度。通過結合不可篡改記錄、智能合約及外部數據源，區塊鏈能加強綠色債券的信任度，並有助於確保資金分配至合法的綠色項目，且具備透明的影響追蹤。

（港大經管學院提供）

2.2 碳市場與碳信用體系

碳市場，包括合規性總量管制與交易系統以及自願性抵消計劃，依賴準確的排放數據和可信的碳信用驗證。然而，傳統安排存在不透明、重複計算以及流動性不足等問題，削弱了使用碳信用達成氣候目標的信心（McLellan， 2022）。區塊鏈的透明性、可追蹤性和不可篡改性，使其非常適合追蹤碳信用，確保每噸減排的二氧化碳均獨立發行、可轉讓並永久註銷。

香港已開始開發此類基礎設施。2022年10月，香港交易所推出Core Climate，一個自願性碳市場，提供交易、託管和結算服務。 截至2024年中，Core Climate已擁有超過80家參與者，並涵蓋來自亞洲、非洲和南美洲50多個項目的碳信用，根據Verra的VCS等標準驗證。2024年，金管局啟動Ensemble項目，試點代幣化綠色資產，包括碳信用。2025年5月，Northern Trust及其他機構進行跨境代幣化碳信用交易，以測試近乎實時結算的點對點交易。

區塊鏈還能促進與綠色金融工具掛鉤的創新碳信用產品。其中一個概念是緩解結果利益（Mitigation outcome interest，簡稱 MOI），這是一種與綠色債券掛鉤的代幣化協同效益，由國際結算銀行創新樞紐中心與金管局在Genesis 2.0項目中開發。

如圖 3所示，投資者除了獲得常規票息支付外，若融資項目達成經驗證的緩解結果，還將獲得碳信用或類似環境資產。智能合約在第三方驗證完成後，會自動將這些碳信用交付至投資者的數字錢包。通過將部分投資回報與經驗證的緩解結果掛鉤， MOI能降低發行人的現金融資成本，為投資者提供近乎實時的項目影響可視化，並通過共享分類帳的所有權記錄防止重複計算。 雖然仍處於原型階段，MOI展示了區塊鏈如何將綠色金融與碳市場連接起來。類似Core Climate的平台，未來可能與代幣化債券分類帳整合，使購買綠色債券時自動分配相關碳信用給投資者，從而擴大投資者基礎並提升碳市場流動性。

（港大經管學院提供）

區塊鏈還能加強碳信用體系的信任度與效率。每個碳信用代幣都包含可審計的來源與認證元數據，且所有交易均不可篡改並帶有時間戳，便於監管。智能合約可編碼市場規則並自動執行合規要求。

圖 4展示詳細流程。整體而言，這些特性降低了欺詐、重複計算和交易成本，鼓勵更廣泛的碳抵消參與，並強化碳交易作為實現氣候目標機制的可信度。結合全球平行發展，香港的措施正為互聯碳分類帳奠定基礎，並鞏固碳交易作為應對氣候變化的工具。

（港大經管學院提供）

2.3 可持續供應鏈金融

區塊鏈在透明度和去中心化驗證方面的優勢，不僅適用於金融工具，也延伸至供應鏈管理和能源市場；這兩者對可持續性至關重要。在供應鏈中，企業和監管機構需要可靠的環境足跡數據，包括碳排放、水資源使用和勞工實踐。在傳統安排下，記錄通常被孤立在企業內部，窒礙環保標籤的驗證。共享的區塊鏈分類帳可以允許供應商上傳經驗證的數據，並創建不可篡改的審計追蹤。例如，一個歐洲試點項目在以太坊上追蹤可持續捕撈的金槍魚，確保買家了解產品來源。香港和中國內地的製造商可以採用類似系統，記錄產品層面的碳足跡。

可持續供應鏈金融旨在為符合既定ESG目標的企業及其上游供應商提供資金。然而，在傳統供應鏈中，跨層級的資訊不對稱以及小型供應商的融資能力有限，導致可持續性表現難以評估和獎勵。區塊鏈可以通過提供一個去中心化、防篡改的分類帳來解決這些問題，該分類帳能夠實時記錄交易和ESG屬性，便於所有參與者和貸方獲取可驗證的數據。在此基礎上，銀行可以向低排放或經認證的供應商提供附有優惠條件的綠色供應鏈金融產品，而實時驗證則減少了漂綠的空間，便於遵守歐盟碳邊境調整機制等新興規則。

一個典型例子是Contour平台，這是一個由包括滙豐銀行、渣打銀行和法國巴黎銀行在內的8家大型銀行於2019年開發的區塊鏈網絡。該平台基於分布式分類帳技術，將信用證和保函等貿易融資工具數字化，使所有參與者能共享安全、實時的交易數據。

圖 5比較傳統與基於區塊鏈的信用證流程。通過取代紙質程序，Contour縮短了結算時間，降低了欺詐風險，並提升透明度。其智能合約功能能夠在融資流程中自動驗證 ESG 標準，如認證供應商或低排放物流。在亞洲開發銀行於2020年主導的一次試點項目中，Contour平台促成了一筆價值50,000美元的信用證交易，涉及泰國SCG Plastics Co. Ltd.向越南Opec Plastics Joint Stock Company出口塑料。這標誌着亞洲開發銀行首次使用分布式分類帳技術發行基於區塊鏈的貿易融資信用擔保。

（港大經管學院提供）

2.4 可再生能源認證與交易

在可再生能源市場中，區塊鏈促進了點對點能源交易，並改善了可再生能源證書的可追蹤性。一個知名案例是 Brooklyn Microgrid，當地家庭可以在區塊鏈平台上出售多餘的太陽能電力，減少對傳統公用事業中介機構的依賴（圖 6）。

（港大經管學院提供）

區塊鏈還被用於管理可再生能源證書，通過將每張證書代幣化，實現跨境交易並保留完整來源追蹤。Very Clean Planet是全球首個支持可再生能源證書全流程追蹤的區塊鏈平台，在2022年4月促成了河北建設投資集團與華美宏道香港有限公司之間的首筆場外國際可再生能源證書交易。該平台提供每張證書的詳細且可驗證的信息，包括來源、發電過程、時間及其他環境屬性，幫助企業滿足嚴格的ESG和披露要求，同時降低重複計算風險。新加坡的新能源集團也推出了一個可再生能源證書交易區塊鏈平台，使小型太陽能裝置能直接向企業買家出售電力。香港可以借鑑此模式，將企業可再生能源採購計劃與本地發電連接。

雖然大多數區塊鏈能源項目仍處於試點階段，但從中可見：清潔能源有望更加民主化並高效分配。例如，電動車車主可以在充電時從附近的生產商購買可再生能源，並在區塊鏈上完成結算，兼獲得代幣化的可再生能源證書。隨着技術成熟，智能電網將能處理大量微交易，同時維持可信的記錄，以便作出環境報告。通過將財務激勵校準可持續行為，區塊鏈支持獎勵綠色能源生產者，並促使消費者對其碳足跡負責的商業模式。憑藉強大的金融科技能力和明確的碳中和目標，香港具備採用並擴展這些創新技術的良好條件。表 1總結區塊鏈在綠色金融中的主要應用領域，並突出相應的香港及國際案例。

（港大經管學院提供）

3. 香港的經驗

作為國際金融中心，香港一直積極將區塊鏈和第三代互聯網融入綠色金融。在香港的政策語境中，第三代互聯網通常指一個受監管的數字資產生態系統，結合代幣化證券、虛擬資產以及基於錢包的市場接入，並構建於分布式分類帳基礎設施之上。近年來，政府和金融監管機構已超越理論層面，推出了由強大法律和基礎設施框架支持的開創性措施。香港的經驗體現在政府主導的債券發行、創新試點項目和支持性監管。

3.1 政府代幣化綠色債券

2023年2月，香港特區政府在「政府綠色債券計劃」下發行首批代幣化綠色債券，基於早期的Genesis概念驗證，成為全球首個發行數字綠色債券的主權發行人。這次價價8億港元（約1 億美元）的發行，確認了債券可以在香港法律框架下，有效地在區塊鏈上發行、清算和結算。該年度債券面向機構投資者，運行順利，不但加快了結算，也減少了文書工作。監管機構隨後發布詳細報告，為未來發行提供指引。

2024年2月，香港推出第二批代幣化綠色債券，規模遠大於上一次，總額約為60億港元，並包含港元、美元、歐元和人民幣多幣種分批，成為全球首批多幣種數字債券（Chan， 2025）。該批債券在滙豐Orion分布式分類帳平台上發行，並通過金管局CMU清算，國際投資者可通過歐洲清算、明訊或直接在平台參與，從而擴大參與範圍。這也是首次採用國際資本市場協會的債券數據分類術語發行，將標準化的機器可讀條款嵌入法律文件，並將綠色債券框架和外部審核報告直接上鏈，提升透明度。這些發行不僅確立了香港作為先行者的地位，也使其成為制定代幣化主權綠色金融實務標準的領導者。

到了2025年，香港已表明代幣化發行正從試點項目轉向常態化實踐。當局宣布準備發行第三批代幣化綠色債券，視乎市場反應或會增添新功能，並確認常規數字債券發行將與傳統發行並行。該批次旨在探索資產端和資本端的代幣化，資本端與央行數字貨幣掛鉤，標誌着從一次性試驗向制度化發行的轉變。為進一步支持採用，政府考慮提供激勵措施，如豁免代幣化債券或其他數字證券的二級市場交易印花稅，從而降低交易成本，並使二者與與傳統工具接軌。香港在資本市場推進第三代互聯網的承諾已在最高層面強調：2025年初，財政司司長陳茂波強調香港在代幣化綠色債券發行方面的成就，並重申其在明確監管下構建穩健數字資產生態系統的目標。這些措施表明，香港將基於區塊鏈的綠色金融視為長期戰略優勢，並凸顯政府致力於利用區塊鏈提升市場效率。

2025年11月，香港在政府可持續債券計劃下完成第三次數字綠色債券發行，總額約為100億港元，涵蓋港元、人民幣、美元和歐元4種貨幣，成為迄今全球最大規模的數字債券發行。

該交易保留了2024年發行的核心特徵⸺在滙豐Orion平台上原生數字化發行，通過金管局CMU清算和結算，在港交所上市，並允許投資者直接在數字平台或通過現有市場基礎設施參與，但也引入了多項重要改進。對於港元和人民幣分批，投資者可選擇使用代幣化央行貨幣（數碼港元和數字人民幣）進行首次發行結算，與傳統結算渠道並行，進一步縮短結算時間，降低成本和對手方信用風險。此次發行吸引了超過1,300億港元的總認購，並將期限延長至5年，從而提升了代幣化主權綠色債券市場規模，亦擴大了投資者基礎，其中包括不少首次數字債券投資者。為推進全球標準採用，所有分批均獲得ISO24165標準下的數字代幣識別碼標識符，並直接鏈接至債券的ISIN和發行人的法律實體識別編碼，同時擴大國際資本市場協會債券數據分類術語的應用，以支持發行信息和綠色債券披露的端到端機器可讀自動化。

3.2 創新項目： Genesis、 Evergreen 和 Ensemble

香港在區塊鏈與綠色金融領域的領導地位建立在迭代創新之上⸺通過試點項目測試新理念，以及擴展那些被證明有效的方案。金管局的以下3個旗艦項目體現了這一方法： Genesis項目、 Evergreen項目和Ensemble項目。

Genesis項目（2021 至 2022 年） 是由金管局與國際結算銀行創新樞紐中心聯合開發的概念驗證項目，旨在探索綠色債券的代幣化。該項目分為兩個階段：

第一階段專注於綠色債券代幣化，目的是促進可持續投資並解決透明度問題。在此階段，開發了兩個原型平台；一個基於私有區塊鏈，另一個基於公共區塊鏈，以便比較性能。原型還整合了物聯網數據源，用於追蹤太陽能發電，並與八達通電子錢包集成，以提升零售層面的可見度。

第二階段，即Genesis 2.0，探索使用區塊鏈、智能合約及相關技術，展示追蹤、交付和轉移數字化碳遠期的技術可行性，以提升綠色債券市場的透明度、客觀性和環境完整性。該階段提出了一種嶄新的綠色債券結構，增加了MOI，即部分未來對投資者的支付可以用碳信用形式進行，這些碳信用主要由原始綠色債券融資的活動產生。項目強調以下設計上的見解：基於私隱需求，許可型分布式分類帳技術通常更適合債券市場；智能合約可自動化複雜的工作流程，如票息支付；與現有支付系統的互通性至關重要。 Genesis項目為香港後續的代幣化債券發行提供了重要的技術和架構方面的啟示。

Evergreen項目（2021 年 – 至今）將代幣化債券運營化，成為全球首批主權數字綠色債券的支柱。它從「概念到應用」的轉變，方法是構建市場基礎設施和激勵措施，包括數碼債券資助計劃（資助發行人成本）和知識共享平台EvergreenHub。 Evergreen開發了一種混合發行模式，將私有區塊鏈平台與金管局CMU連接，讓投資者選擇在鏈上或通過託管機構持有債券。這種靈活性擴大了參與範圍和增強信心。該模式被證明有效：2024年發行的第二次批債券，其二級市場交易以至回購交易均表現活躍，展示了與各現有市場的互通性。到了2024年底，Evergreen項目已超越概念驗證階段，為常態化發行和企業更廣泛採用奠定基礎。

Ensemble項目（2024年至今）代表下一階段：跨境和多資產代幣化。金管局以沙盒形式推出此項目，允許銀行、資產管理公司和基礎設施提供商試驗代幣化債券、存款、貿易融資資產、基金和碳信用。一項試驗測試了使用代幣化銀行存款結算代幣化債券交易，模擬未來證券與數字貨幣之間即時交收。另一項試驗涉及Northern Trust等機構交易代幣化碳信用，以應對跨境監管認可問題。通過吸引國際機構參與，Ensemble項目將香港定位為制定代幣化標準的樞紐，同時使監管機構視乎需要在監管方面作出適應。Evergreen和Ensemble二者互補：前者推動實際應用，後者促進各種跨資產類別的試驗。這種雙軌策略確保香港在綠色金融科技創新中保持領先，同時審慎管理風險。表 2概述香港從試點項目到實際發行的主要區塊鏈與綠色金融措施。

（港大經管學院提供）

3.3 金融基礎設施與監管支持

香港在基於區塊鏈的綠色金融方面有所進展，除了上述各項目和債券發行，還有賴於支持性的政策環境和強大的市場基礎設施。監管機構採用「相同活動、相同風險、相同監管」的原則，確保金融科技與第三代互聯網創新在既有框架下運作，鞏固香港作為可信金融中心的聲譽。

監管清晰是關鍵要素。2022年，政府發布《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，承諾負責任地採用第三代互聯網和代幣化。自此，香港推出虛擬資產交易平台的發牌制度（首批牌照於2023年批出），並制定穩定幣條例，於2025年實施。針對綠色金融，跨機構督導小組協調分類標準制定、強制性氣候資訊披露及激勵措施，使基於區塊鏈的產品與全球標準接軌。 2020年成立的綠色和可持續金融中心則支持數據與能力建設，其數據儲存庫與框架將可信ESG數據輸入分布式分類帳系統。

市場基礎設施也獲得升級。 香港交易所推出可持續債券市場及Core Climate碳交易平台，為傳統及數字綠色工具提供交易場所。政府於2024年發行的代幣化綠色債券直接在港交所市場掛牌，展現與主流交易所的整合。金管局已提升其CMU服務，以連接分布式分類帳平台，一如在Evergreen項目中所見，這一整合方式將隨數碼港元推出而深化，並可能作為代幣化交易的結算工具。

除了政府主導的措施，香港也出現由私人科技驅動的基礎設施。 由Allinfra開發的Allinfra Climate（圖 7）是一個區塊鏈驅動的環境數據平台，提供點到點服務以收集、儲存、使用、變現等可驗證且可稽核的可持續數據。該平台從資產組合中的智能裝置收集與氣候相關的資訊，建立不可篡改且可靠的數據庫，可用於計算碳足跡、向持份者報告環境績效、支持綠色融資，並生成數字環境產品，如可再生能源證書或減排單位。透過確保數據完整性與透明度，該平台有助於降低漂綠風險，並強化綠色金融活動的碳排放追蹤。當與Allinfra Digital（該公司的資產代幣化平台）整合後，使用者可透過統一介面鑄造並管理環境代幣，並依賴安全的儲存功能，支持代幣化可持續資產的完整生命周期。

（港大經管學院提供）

人才和生態系統發展是另一重要支柱。政府與數碼港及科學園等創新基地合作，孵化區塊鏈、碳科技及綠色金融科技初創企業，並通過資助及行業計劃予以支持。同時，國際合作亦被列為優先事項，香港積極參與國際結算銀行創新樞紐中心項目、G20可持續金融工作組，以及與新加坡等市場的跨境合作。這種全球參與有助香港與國際標準接軌，同時塑造新興標準。

總結而言，香港採取了全方位策略，結合試點項目、實時市場交易、監管明確化、基礎設施提升及人才培育。透過制度化代幣化發行，並將區塊鏈嵌入透明且可預測的框架，香港展示了一個國際金融中心如何利用數字技術支持可持續金融。這種兼顧創新與審慎的平衡，為其他有意透過數字化推動綠色金融的市場提供了參考模型。

4. 國際比較：全球綠色金融中的區塊鏈應用案例

4.1 新加坡

新加坡已在綠色金融中區塊鏈應用方面成為一個領先的司法管轄區，特別是在資產代幣化、碳市場、可再生能源及ESG數據基礎設施方面。2022年5月，新加坡金融管理局啟動Guardian項目，探索代幣化及可互通網路在未來金融基礎設施中的應用。在此措施下，2023年3月，新加坡國立大學與Northern Trust Corporation及大華銀行合作，試行代幣化綠色債券。 該發行包括3.4億新元的10年期票據，票面利率為3.268%。ESG報告及影響數據以可驗證的鏈上證書形式提供給投資者，實現對募集所得資金用途及環境績效的防篡改追蹤，並確保此資訊在二級市場轉讓過程中始終附加於債券。此設計保障數據完整性，讓投資者存取安全且不可篡改的影響資訊，以進行獨立評估及投資組合層面的可持續披露，使所有投資者在債券存續期間獲得相同且一致的數據集。

新加坡在碳市場中區塊鏈應用方面亦居於領先地位。 2021年，新加坡交易所、淡馬錫、星展銀行及渣打銀行推出Climate Impact X（CIX）自願性碳交易所，並已進入全面商業運作。在納斯達克的技術支持下，CIX確保碳信用的真實性並防止重複計算。自CIX現貨交易平台在2023年推出後僅4個月內，交易量已超過100萬噸碳信用，目前總交易量已突破200萬噸，每日投標量約四萬噸。透過建立透明且可信的市場，CIX減少自願性碳市場的碎片化，杜絕低品質信用，並為企業提供可靠的碳中和承諾途徑。

同時，2019年10月，新加坡推出AirCarbon Exchange（ACX），一個基於區塊鏈的碳市場，為航空公司及其他企業買家提供交易代幣化碳信用的平台。碳信用以比例1:1證券化為代幣，每個ACX代幣對應一個認證碳信用，通常代表減少或移除一公噸二氧化碳。此結構使碳信用更具流動性且易於轉讓，並允許用戶在透明平台上買賣及註銷碳信用。透過鏈上記錄交易並自動化交易後流程，ACX降低結算風險，將結算時間從數天縮短至數分鐘，而交易成本亦較傳統場外碳市場為低。該交易所掛牌的碳信用符合主要標準，包括Verra和Gold Standard，使參與者能以價格透明度及可追蹤註銷的方式取得高品質環境資產。

新加坡在可再生能源交易方面亦有所創新。2018年，新能源集團推出全球首創基於區塊鏈的可再生能源證書平台之一，允許生產者將證書代幣化並直接出售給企業買家，如城市發展有限公司及星展銀行。區塊鏈的不可篡改分類帳精簡驗證流程，降低行政成本，並使小型屋頂太陽能生產者也能參與。該平台確保企業在可持續性的支出直接流向清潔能源生產，降低交易成本並鼓勵更廣泛採用可再生能源。

在太陽能代幣化方面，Fracsio推出SEA Solar Token Series 1，代號$SSOL1， 這是IX Swap Launchpad上首個以太陽能資產擔保的ESG安全代幣系列。 $SSOL1旨在為投資者創造穩定回報，並以直接應對日益嚴峻氣候挑戰為重點的ESG授權。發行人FRACSIO是一家可再生能源投資公司，使命是幫助資產所有者將非流動性資產轉化為流動、財務可持續、符合社會及環境責任的投資，並讓每位投資者都能參與。SEA Solar Series 1是一個以ESG為重點並以太陽能擔保的安全代幣，以應對全球關鍵挑戰。透過代幣化，FRACSIO使投資者能參與東南亞太陽能發電項目的經濟利益。

在基礎設施層面，新加坡金融管理局於2021年推出Greenprint項目，其中包括ESGpedia（圖8），一個與金融科技公司STACS合作開發的基於區塊鏈的註冊系統。ESGpedia將經驗證的可持續數據（如排放量、可再生能源發電及建築認證）匯集至共享、防篡改的數據儲存庫，供銀行及投資者存取。該平台已被包括花旗、瑞銀及星展在內的主要機構測試，旨在打破數據孤島並提升ESG認證的信任度。透過改善數據品質及可及性，ESGpedia強化盡職調查，協助金融機構更有效地分配綠色資本，並為監管機構及公眾提供更清晰的環境成果見解。

（港大經管學院提供）

4.2 歐洲

歐洲在綠色金融中區塊鏈應用的起點是債券市場。2019年2月，西班牙銀行Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.（BBVA）使用其內部區塊鏈平台，為Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España, Sociedad Anónima（ MAPFRE）安排發行了一批3,500萬歐元的6年期綠色債券，這是該地區首批基於區塊鏈的綠色債券。談判與執行過程被不可篡改地記錄在分布式分類帳上，縮短了時間和減少人工對帳。該債券依據BBVA的可持續金融框架發行，並獲得第二方意見確認其綠色屬性，此交易展示了分布式分類帳技術如何將發行成本降低一個數量級（Reyes與Argüello， 2022），提升效率，並加強對募集所得資金用途的信心。BBVA自此之後擴大了區塊鏈在其他可持續金融交易中的應用，超越了試點項目。

2023年6月19日，歐洲投資銀行在so|bond平台上發行了一批10億瑞典克朗、兩年期的數字氣候意識債券。 so|bond是由法國農業信貸銀行（Crédit Agricole CIB）和SEB推出的基於公共、許可制區塊鏈的可持續開放數字債券平台。該債券依據盧森堡法律發行，固定票息為3.638%。Crédit Agricole CIB擔任中央帳戶管理人，CACEIS和SEB為其投資客戶提供託管服務，CACEIS同時擔任付款代理。so|bond平台採用「氣候意識證明」協議，旨在將能源使用維持在與非區塊鏈系統相當的水平，並鼓勵參與者以更可持續的方式運作。每個驗證節點依據ISO生命周期標準進行評估，環境足跡較低的節點獲得較高獎勵。

2025年6月10日，意大利國營銀行Cassa Depositi e Prestiti（CDP）發行了一批8年期、5億歐元的綠色債券，固定票息為3.25%，專供機構投資者購買。區塊鏈將用以代幣化報告流程，使投資者能獨立驗證收益分配及相關環境影響，從而提升透明度、數據完整性及可靠性。該債券據報為歐洲首批納入區塊鏈技術報告機制的債券。募集所得資金將用於具有正面環境效益的項目，包括可再生能源及可持續交通基礎設施。此次發行由Banca Akros、美銀證券、法國巴黎銀行、意大利聯合聖保羅銀行（IMI CIB Division）、桑坦德企業與投資銀行及裕信銀行共同管理。此交易強化了CDP在推動可持續金融及支持意大利能源轉型與氣候適應投資方面的角色。

區塊鏈亦已應用於歐洲的碳與能源市場。2020年啟動的鹿特丹港Distro項目建立了歐洲首創區塊鏈驅動的能源市場之一，以支持工業微電網中的自動化、高頻率點對點交易。在此透明平台上，可再生能源的買賣雙方可交易並存取反映實時供需的動態本地價格。該系統由32家企業組成的聯盟開發，整合區塊鏈、人工智能及物聯網，以實現能源流的去中心化和自主協調。透過預測演算法及智能合約，參與者可根據定價規則及實時數據提前48小時規劃並執行交易。試點階段帶來可衡量的效益，包括消費者能源成本降低11%、當地可再生能源生產者收入增加14%、現場太陽能消耗率達92%，32家商業用戶利用自動化市場平衡當地電力供需。這些結果凸顯該平台在港口及工業環境中改善經濟績效及能源自給方面的潛力。

此外，歐洲成員國積極參與多邊倡議。自2020年起，數個國家參與世界銀行的Climate Warehouse項目，該項目使用區塊鏈連結國家碳註冊系統，防止《巴黎協定》第6條下的重複計算。在私營部門，總部位於法國的歐洲電力交易所（EPEX SPOT）服務德國、英國、荷蘭、比利時、奧地利、瑞士及盧森堡，支持跨境短期電力交易。2021年，EPEX SPOT與美國公司LO3 Energy合作測試一個區塊鏈平台，該平台將當地點對點能源市場與更廣泛的電力網路連結（De， 2021）。這些試點項目證明區塊鏈能支持更分散且透明的歐洲能源市場。

歐洲亦在供應鏈追蹤方面率先應用區塊鏈。2016年，英國初創企業Provenance在以太坊上試行追蹤印尼金槍魚，記錄從捕撈到零售的過程，以確保可持續來源。這種早期的代幣化供應鏈數據應用為消費者提供不可篡改的來源證明（Turns，2021）。其他類似項目，如Everledger追蹤無衝突鑽石及礦物，顯示區塊鏈支持可持續性聲明的可行性。雖然許多努力仍停留在試點階段，但它們反映了歐洲的監管驅動力⸺從反毀林法規到盡職調查法⸺區塊鏈可作為問責基礎。這些倡議共同凸顯歐洲在將區塊鏈嵌入綠色金融及可持續性方面謹慎但具實質意義的進展。

4.3 中國內地

在中國內地，區塊鏈在綠色金融中的應用主要集中於信貸監督和內部系統管理方面。平安銀行等銀行已試行基於分布式分類帳技術的平台，以實時追蹤綠色貸款的撥付和使用情況，並透過智能合約標記潛在的資金濫用行為，確保專款專用於環境項目，而非被挪用於非綠色用途。在債券市場，中國銀行早在2017年就開發了一個基於區塊鏈的債券簿記和託管系統，並已在多次發行中使用，以提升透明度和結算效率。根據畢馬威的資料，中國金融機構正積極將區塊鏈、人工智能和大數據整合到綠色產品中，以強化數據的可靠性和可追蹤性。然而，與香港不同，中國內地尚未大規模發行基於區塊鏈的政府債券或企業綠色債券；相關努力仍主要停留在試點階段，重點放在報告系統、登記平台和驗證工具，以支持全球最大的綠色債券市場之一。

中國的碳交易系統也出現了早期的區塊鏈試點項目。在2021年中國全國碳排放交易系統（ETS）啟動之前，北京能源區塊鏈實驗室與IBM於2017年在Hyperledger Fabric上開發了一個碳交易平台原型，被稱為全球首個區塊鏈「綠色資產」管理平台。 該平台實現了碳信用的端到端追蹤（從發行、交易到註銷），同時將碳資產開發的成本和時間減少約20–30%。雖然統一的ETS未採用此系統，但該試點項目展示了不可篡改分類帳和智能合約如何防止重複計算並降低漂綠風險。在消費者層面，上海、深圳和武漢等城市曾試驗個人「碳積分」計劃，個人可因低碳行為獲得積分。一些試驗考慮將這些積分記錄在區塊鏈上，以確保透明度，並可能允許代幣化獎勵或市場交易，與中國的「碳普惠」策略接軌。

中國也在積極探索基於區塊鏈的碳數據網路。2023年6月，中國信息通信研究院推出了一個名為「碳數據可信流通」（CRC）的碳數據服務網絡。CRC網路整合標識分析、分散式數字身份、智能合約、私隱計算和工業大數據等技術，提供一個全面且可靠的解決方案，以數字化方式捕捉和驗證產品的碳足跡。該網絡專為確保碳數據能以安全可信的方式傳輸、認證和使用而設。核心功能包括碳數據監測、碳足跡與排放核算及分析、碳資產管理，以及「雙碳」路徑規劃。

作為全球一大製造業中心，中國也在綠色供應鏈金融中測試區塊鏈。例如，螞蟻集團的AntChain已應用於供應商與銀行之間共享ESG數據，如能源使用或排放量。在一個試點項目中，碳足跡較低的供應商（經區塊鏈系統驗證）獲得優惠貸款利率。這些措施旨在為貸方和買方提供可信的ESG資訊來源，同時防止供應商作出虛假聲稱。目前在紡織和電子等行業的試驗，重點是將經驗證的可持續數據（有時透過物聯網感測器）直接記錄到分布式分類帳上。雖然仍處於早期階段，但這些試點項目卻反映了中國推動綠色供應鏈的努力，並可能為涵蓋碳足跡追蹤、綠色標籤和出口合規的國家級平台奠定基礎。

總體而言，中國在綠色金融中使用區塊鏈的方式是漸進且務實的，重點在於改善監測、數據品質和驗證。這一模式反映了中國在將區塊鏈嵌入更廣泛可持續議程方面的謹慎但具戰略性的做法。

4.4 美國

在美國，區塊鏈與綠色金融主要透過由初創企業與地方公用事業單位主導的自下而上實驗發展。一個開創性的案例是2016年的Brooklyn Microgrid，如前所述，居民在以太坊上將屋頂太

陽能電力代幣化以及直接交易。某筆交易涉及約195度電力點數，每點7美分，展現了鄰里之間可在無中央電力公司介入的情況下安全交易能源。雖然最初規模不大，但LO3 Energy與ConsenSys的試點項目顯示，智能電表、智能合約和區塊鏈如何支援點對點能源市場。隨後還有其他試驗，例如2018年在加州聖他克拉的項目，市營公用事業單位與Power Ledger合作，將太陽能板與電動車充電器連結至區塊鏈系統。用於充電的每一度太陽能會產生一枚「低碳點數」代幣，後續出售給尋求抵銷的企業，形成與當地清潔能源相連結的微型碳市場。

區塊鏈也被應用於自願性碳信用的驗證與生命周期管理。總部位於芝加哥的Northern Trust推出Carbon Ecosystem，這是一個基於區塊鏈的平台，能夠近乎實時地發行、驗證與結算自願性碳信用。該系統讓項目開發商建立並註冊具備詳細、可稽核屬性的碳信用⸺例如捕獲的二氧化碳數量、能源消耗與項目所在地⸺並可與買方直接交易，從而降低對中介機構的依賴。透過Avvoka執行的智能法律合約確保法律可執行性，並為每筆交易自動化文件處理。藉由在分布式分類帳上記錄交易，並促進快速結算，該平台提升透明度、降低摩擦，並強化自願性碳市場的信任度。

區塊鏈亦在可再生能源證書的代幣化方面進行測試。2018年左右，PJM Environmental Information Services與Energy Web Foundation建置了一個區塊鏈平台，能藉此將可再生能源證書追蹤到每一度電。該系統不再採用整批100萬瓦時的單位，而是發行具獨特識別的「分割式證書」，使即使是家庭規模的太陽能生產者也能參與。每枚代幣都附帶來源與發電時間的中繼資料，確保來源真實並建立信任。這些試點項目說明區塊鏈如何使可再生能源證書市場更民主化，亦讓綠電採購更容易取得。

除了能源與碳市場之外，區塊鏈也被用來提升可持續供應鏈上的可追蹤性。沃爾瑪（Walmart）在2017至2018年與IBM的試點項目，使用Hyperledger追蹤在中國的豬肉與在美洲的芒果。區塊鏈將追蹤一批芒果的時間，從7天縮短至2.2秒（Kamath， 2018），降低因回收而造成的浪費，並提供端到端透明度。這不僅改善食品安全，亦透過確保農產品源自經認證的農場各防止貼錯標籤，強化可持續聲明。隨着這些成功案例的出現，沃爾瑪及其他零售商往往以增強環境效益和消費者信任為由，將區塊鏈追蹤擴展至咖啡、牛奶與雞蛋等產品。

總體而言，美國的「區塊鏈助力綠色產業」倡議具有本地化與實驗性的特徵，而缺乏聯邦層面的規定或大規模的監管作為助力。有別於歐洲或新加坡，美國金融當局對數字資產仍持審慎態度，減慢了機構的採用速度。儘管如此，社區能源試點項目、細緻的碳追蹤系統以及供應鏈可追蹤項目的累積，展現了區塊鏈在去中心化可持續市場中的技術可行性。一些州與城市也探索延伸這些模式⸺例如德州（ERCOT）在可再生能源證書交易方面，以及加州中央谷地在水權交易方面⸺但要擴大規模仍有賴更清晰的市場規則與互通性標準。

4.5 加拿大

在加拿大，區塊鏈在綠色金融中的應用主要集中於提升供應鏈透明度及支持循環經濟倡議。一個具代表性的案例是國際商業機器公司（IBM）與Plastic Bank於2017年推出的區塊鏈平台，這是一個從收集與補償到交付給製造商廢物利用，涵蓋回收塑料整個價值鏈的代幣獎勵系統。該系統建立在IBM的區塊鏈基礎架構上，發行數字代幣，既作為微交易的記錄，也作為對塑料收集者的支付形式。透過Plastic Bank的行動應用程式，收集者使用數字錢包接收和儲存代幣，以兌換商品與服務。該應用程式運行於IBM的LinuxONE伺服器上，既追蹤交易數據，亦確保代幣儲存安全。

圖 9展示Plastic Bank的商業模式，將塑料廢料轉化為可交易資產，降低處理現金的風險，並促進普惠金融。區塊鏈的透明與可驗證特性建立起收集者、企業合作夥伴與投資者之間的信任，展示出數字代幣如何將環境行動與實質經濟價值連結。

（港大經管學院提供）

在加拿大，若干倡議已試行區塊鏈，以使能源資源（DERs）能參與當地能源市場。其中一個例子是Transactive Grid–Enabling End-to-End Market Services Framework，由加拿大自然資源部於2018年資助，開發了一個名為GridExchange的區塊鏈平台，以利於小型可再生能源發電商在當地市場出售電力。透過GridExchange，公用事業公司可以調度客戶擁有的DERs，以滿足系統需求並減少溫室氣體排放。

在試點項目中，Alectra使用該應用程式在預期高電力需求前發送調度請求，參與者則提供模擬的市場服務，例如管理電動車充電、太陽能光伏發電以減少排放，以及儲能以平衡電網，展示了客戶能源資源對配電網的實際價值。雖然區塊鏈在綠色金融中的應用在加拿大仍相對有限，但這些倡議顯示該國致力於利用分布式分類帳技術來提升可持續性、改善環境數據完整性，並支持向低碳與循環經濟的轉型。

4.6 澳洲

澳洲一直是分散式能源與碳市場中區塊鏈應用的活躍測試場，背後動力來自高比例的屋頂太陽能滲透率以及支持創新的資金。一個里程碑案例是由Power Ledger主導的RENēW Nexus試驗，於2018至2020年在弗里曼特爾進行，當地家庭透過區塊鏈平台進行屋頂太陽能的點對點交易。在高峰期，約有48個家庭每月進行超過50,000筆交易，交換超過400萬瓦時的能源。參與者可以自行設定價格，交易則透過智能電表每30分鐘自動結算。該項目顯示，區塊鏈能夠大規模處理微交易，並充當虛擬電廠，將對主電網的依賴度降低30–68%。客戶對自身控制權及將太陽能發電變現的能力有所增加表示歡迎，即使試驗也突顯出有必要進行費率改革，例如動態定價，以改善經濟可行性。

2023年，澳洲完成了全球首筆將其示範型央行數字貨幣與代幣化碳信用連結的交易，展示了央行數字貨幣與碳市場互通性的潛力。圖 10說明Powerledger的更廣泛架構，支撐了其中許多應用，包括點對點能源交易與代幣化碳市場。雖然澳洲的合規碳市場（澳洲碳信用單位，簡稱 ACCU）尚未採用區塊鏈，但潔淨能源監管局與澳洲聯邦科學與工業研究組織等監管機構正評估其潛在應用。由政府支持的倡議，包括由ARENA共同資助的弗里曼特爾 Nexus項目，已探討區塊鏈如何在未來的碳與可再生能源系統中降低交易成本、提升市場透明度，並賦權消費者。

（港大經管學院提供）

在可持續供應鏈方面有一代表性案例，即全球一大採礦商必和必拓與區塊鏈平台 MineHub在2020年建立合作夥伴關係，將銅精礦與鐵礦石等大宗商品的端到端交易流程數字化，並將交易數據記錄在各方皆可存取的共享分類帳上。平台將經驗證的ESG資訊（包括礦物來源、碳排放與勞動合規）嵌入每筆交易之中，確保完全的可追蹤性與問責性。透過將鏈上ESG驗證與貿易文件連結，此系統使交易得以符合可持續金融的資格。

在政策層面，區塊鏈被納入國家《區塊鏈路線圖》，其中將能源與可持續性列為優先領域。澳洲能源市場委員會運作的監管沙盒允許如RENēW Nexus等點對點交易試點項目在不受嚴格市場規則束縛的情況下測試模型。這些試驗的成功可能促成正式承認當地能源交易的新政策。同一道理，若ACX等交易平台能建立起足夠的可信度，它們可能會與合規機制共同塑造自願性碳市場的演進。

總體而言，澳洲已從試點項目走向實際部署，居民如今定期透過區塊鏈買賣太陽能。政府保持審慎但支持的態度，在資助研究的同時從試驗中學習。憑藉豐富的可再生能源資源以及將分散式資產納入電網的需求，區塊鏈有望成為澳洲向更具韌性、以消費者為導向的潔淨能源系統轉型的基石。

4.7 非洲

非洲正逐漸成為區塊鏈驅動碳市場的重要區域，目標是提升透明度並吸引氣候融資。一個值得注意的倡議是African Carbon Coin（ACC），該平台將來自林業和可再生能源項目的碳信用代幣化，而與國際公認標準掛鉤，以確保合規性和可信度。ACC的模型旨在應對非洲在全球碳市場中目前僅佔約2%自願性碳信用的低度代表性，並計劃建立一個安全、可追蹤的系統，以釋放到2030年每年約400億美元的潛在價值。代幣化便於分割碳信用的所有權，讓小型投資者和當地社區能參與氣候融資，同時降低重複計算和詐欺風險。如圖 11所示，ACC的工作流程透過透明的區塊鏈系統整合數據收集、驗證、代幣發行和市場交易。

（港大經管學院提供）

該平台利用區塊鏈提供信用發行、轉讓與註銷的不可篡改紀錄，確保每一單位皆具唯一性且可稽核。智能合約自動化合規檢查與結算，降低交易成本並提升市場完整性。透過與數字錢包整合，ACC也促進跨境交易，讓非洲的碳信用可為全球買家取得。此做法不僅提升流動性，亦將收益導入當地保育項目，將財務誘因與可持續土地使用實踐接軌。

這些發展說明區塊鏈如何成為非洲高完整性碳市場的基礎技術。透過結合代幣化與透明管治，該地區正將自身定位為全球碳經濟中的可信參與者，並為氣候融資創造新途徑，惠及服務不足的社區。尤為開創性的例子是津巴布韋於2025年推出的津巴布韋碳登記系統，全球首個完全由區塊鏈驅動的國家級碳登記系統。該系統與A6 Labs合作開發，並由津巴布韋碳市場管理局管治，與《巴黎協定》第6條接軌，旨在重建對津巴布韋碳市場的信任。此登記系統以完全透明且不可篡改的方式在區塊鏈記錄碳信用的發行、轉讓與註銷， 其亦整合地理空間工具與人工智能，以實時監測減排成果，提升所發行信用的可信度。

津巴布韋碳登記系統作為自助式平台運作，允許項目開發者自行管理其信用，同時由智能合約自動化合規與信用註銷。透過該登記系統發行的首批信用來自Cicada Carbon的「津巴布韋清潔烹飪」倡議，該倡議向鄉村家庭分發逾100,000台清潔爐具。此舉不僅降低毀林速度，也改善醫療成效，展現該登記系統將綠色金融與具體社會影響相連結的努力。

津巴布韋的區塊鏈登記系統獲得穩健的法律框架支持，包括《津巴布韋碳市場政策框架》及2025年第48號法定文書，這些規範設定了技術標準與投資者保護措施。透過結合數字基礎設施與監管明確性，津巴布韋正將自身定位為氣候金融創新的區域領導者。津巴布韋碳登記系統作為一個可擴展的模型，為其他尋求現代化碳市場和透過區塊鏈技術釋放綠色金融潛力的非洲國家提供參考。

4.8 中東地區

區塊鏈技術正逐漸成為中東綠色金融的變革性工具，這一趨勢源於該地區對可持續發展及經濟多元化的承諾。阿拉伯聯合酋長國和沙特阿拉伯等國已將區塊鏈納入其氣候策略，以提升綠色金融工具的透明度、效率與信任度，與沙特「2030 年願景」及阿聯酋「2050 年淨零排放倡議」等國家願景接軌，兩者皆將可再生能源與碳中和列為優先事項。

區塊鏈在綠色金融中最顯著的應用之一是碳信用交易與排放追蹤。阿聯酋率先推出國家級區塊鏈碳信用登記系統，該系統是該國氣候變化與環境部和Venom Foundation合作的成果 ，並透過雙方簽署的諒解備忘錄落實。此系統利用區塊鏈不可篡改的分類帳，確保每筆碳信用的發行、轉讓或註銷均能安全記錄並可稽核。透過將透明度與可追蹤性嵌入流程，該登記系統降低了碳市場中常見的重複計算與漂綠風險。

同時，阿布扎比的技術創新研究院在《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第28屆會議（COP28）期間，推出一個區塊鏈驅動的平台，以促進全球碳代幣交易。該平台整合數字化監測、報告與驗證工具，確保減排成果在代幣化與交易前經準確衡量與驗證。智能合約的應用

則自動化合規檢查與結算流程，使交易更快速且可靠。這些措施不僅增強投資者信心，也使阿聯酋成為透明、技術驅動碳市場的區域樞紐。

此外，區塊鏈在中東可再生能源項目融資中的利用率也日益增加，提供更高透明度與效率。典型案例是總部位於杜拜的SunMoney Solar Group。該公司使用與運營中太陽能電廠掛鉤的資產支持代幣，讓個人與機構投資者毋須擁有實體基礎設施，亦能參與清潔能源項目。這些代幣（如SDBN系列）在區塊鏈上發行並存放於非託管錢包中，確保安全、去中心化的所有權，並透過電力銷售獲得每月收益。此模式提升了可再生能源投資對投資者的可及性，並加速資金流入太陽能項目，同時確保能源生產與財務回報的記錄透明。

儘管取得上述進展，但仍存在種種挑戰，包括中東各國監管碎片化、對區塊鏈能耗的擔憂，以及缺乏標準化ESG分類法，這些都阻礙了廣泛採用。然而，在阿聯酋2021至2031年可持續金融框架等支持性政策框架的推動下，區塊鏈有望在加速該地區向低碳經濟轉型中發揮核心作用。

4.9 全球趨勢

透過分析世界各地的實踐，筆者觀察到區塊鏈在綠色金融中的應用，已從早期的概念驗證試驗（2015至2018年），逐步發展到監管支持的試點項目（2019至2021年），並自2022年起在主要金融中心獲得實際市場採用。根據表 3的總結，主要地區已採取多樣化的區塊鏈綠色金融措施，形成這些全球趨勢的基礎。

不同地區展現出各自的優勢：

• 香港： 聚焦於政府主導的採用，結合代幣化綠色債券與創新項目，如Genesis項目和能源交易平台。

• 新加坡：代表政策驅動的金融科技領導力，構建可互通的基礎設施，用於代幣化債券、碳信用及ESG數據，並擴展CIX與ACX等實時交易市場。

• 歐洲：在資本市場整合方面領先，使用區塊鏈在明確法律框架下發行綠色與氣候債券，並透過高能效共識機制與透明影響報告，將之連結環境完整性。

• 中國內地：主要強調數據管治與可信度，將區塊鏈應用於碳數據網絡與監管監測系統。

• 美國、加拿大與澳洲：有別於上述各市場，透過自下而上的創新，推進區塊鏈與綠色金融，由初創企業與當地公司引領可再生能源及自願碳市場的試驗。

• 非洲：正使用區塊鏈創建碳普惠市場，將氣候融資引導至當地社區。

• 中東：專注於打造科技驅動的碳交易樞紐與代幣化可再生能源投資。

儘管存在差異，全球努力正趨向三大目標：標準化、互通性，以及高完整性的ESG與碳數據基礎設施，以支持可擴展的可持續金融。

5. 未來機遇與前景

雖然區塊鏈技術在推動香港綠色金融方面具有相當潛力，但其實際落地仍面臨多項挑戰。區塊鏈平台與現有金融基礎設施之間的互通性不足，阻礙了跨市場交易。目前的可擴展性限制意味着隨着交易量增加，效率會下降，使代幣化資產的實時結算變得困難。在碳市場中，分散的登記系統以及不一致的數據與驗證標準仍是主要瓶頸。對數據私隱與網絡安全的擔憂，也限制了其在可持續供應鏈金融與能源交易應用中的廣泛使用。表 4總結香港區塊鏈綠色金融面臨的主要挑戰，並概述潛在的應對措施與政策方向。

（港大經管學院提供）

為解決這些問題，下一階段的區塊鏈綠色金融發展將取決於3個領域的進展：標準化、可擴展性與安全性。要提供法律確定性並實現跨平台互通性，明確的監管框架與通用的技術協議不可或缺；監管機構、技術供應商與能源市場參與者之間的合作則能令代幣化、可再生能源證書管理及去中心化交易的規則互相接軌。在這一更廣泛的努力中，香港具備充足條件引領制定代幣化綠色資產、鏈上碳驗證與資訊披露的區域標準，從而避免市場碎片化。跨境整合也至關重要，因為氣候融資本質上具國際性。區塊鏈可連接香港的Core Climate平台與中國內地的碳排放交易系統，以及新加坡與歐洲的自願市場；近期的多貨幣試點項目顯示，鏈上自動結算能以較低成本促進「一帶一路」可再生能源項目。

提升可擴展性與運營效率將決定區塊鏈能否服務於實際金融市場。隨着交易量增長， Layer-2解決方案與分表技術可擴展網絡容量並減少擁堵， 而無損安全性（Cole 2024； Gangwal、Gangavalli與 Thirupathi 2022）。此可擴展性對代幣化債券發行與跨境支付至關重要，因為這些應用需要近乎實時的結算。同時，代幣化也能降低投資門檻，促進更廣泛的零售投資者參與，讓個人可透過行動平台購買綠色債券或碳信用的分割單位。香港的Genesis等項目已證明，透明且自動化的流程有助於提升綠色金融的普惠性。

加強數據私隱、網絡安全與技術整合是維持信任的關鍵。政府與技術公司應共同開發私隱保障架構、穩健的加密技術及恢復機制，以保護敏感的金融與可持續數據。此外，透過與物聯網感測器及人工智能分析等新興技術整合，區塊鏈可提供持續、實時的環境績效追蹤，並支持綠色資產的數據驅動評估。這種透明度、安全性與自動化的結合，將為具韌性且互動的綠色金融生態系統奠定基礎。

總結而言，透過提升透明度、降低交易成本並擴寬參與度，區塊鏈已在綠色債券、碳市場、可持續供應鏈及可再生能源領域展現價值。香港的代幣化政府債券發行及實時影響追蹤試點項目，使其得以定位為在該領域全球領先的金融中心之一。同時，要實現全球氣候目標，則需要大規模投資與國際合作。區塊鏈並非萬應靈丹，但它能成為動員資本、強化信任及支持跨境合作的強大推動力。在持續的政策支持、協調統一的標準及公私營界別共同參與下，區塊鏈可在推進綠色金融與實現碳中和方面發揮關鍵作用。

（香港大學經管學院1月發表《香港經濟政策綠皮書2026》，由港大教授和研究人員，以及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析，並從嶄新角度給予政策建議。《香港01》獲授權轉載。）

作者湯勇軍是港大經管學院金融學教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

