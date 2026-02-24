來稿｜「出海」成為必然　凸顯香港價值

來稿作者：余晶煒



全球經濟格局風雲突變，世界由多元化轉向碎片化。中國企業的發展正經歷深刻的範式轉移。全球化佈局成為企業突破內需與增長瓶頸、尋求「第二增長曲線」的重要出路。「出海」從過去的擴張選項轉變為當前的生存必選。在這場新的「大航海時代」，香港作為連接內地與全球的橋頭堡，其地位其獨特的金融與制度對接能力，展現出無可替代的戰略價值。



貿易版圖重塑 戰略轉向東盟

地緣政治壓力加上東南亞各國居民收入增加，讓東盟成為企業出海首選市場。數據顯示，高達73%的大灣區企業正加速發展東盟業務。其中新加坡、越南及泰國成為熱點。這不僅是地理鄰近性的選擇，更是應對全球貿易壁壘的戰略佈局。

在逆全球化陰霾下，部分企業選擇以「小股東」或「非股權戰略聯盟」等低調身份與海外夥伴合作，以化解地緣政治風險。而墨西哥、巴西等國已成為中企繞開貿易壁壘進入北美（尤其是美國）市場的關鍵節點——即便美國以關稅等措施試圖切斷該路徑。這種從「直接對抗」轉向「柔性嵌入」的策略轉變，體現了我國企業在世界格局突變下的積極謀生之道。

從「產品出海」到「生態出海」的躍遷

中國出海曾以低廉的勞動力成本和廉價商品取勝，跨境電商目前仍是出口驅動引擎之一。而如今正邁向向高增值階段。全球向「碳中和」邁進，為具備技術優勢的企業帶來巨大增長空間。2023年，以新能源汽車、鋰電池、光伏產品為代表的「新三樣」出口規模突破萬億元人民幣，增長率高達29.9%。中國的醫藥產品、機器人等出口額也持續攀升。這標誌着中國出海模式已從單純的「產品出海」轉向「科技出海」、「品牌出海」甚至「生態出海」。

在製造業領域，「兔耳曲線」理論正在取代傳統的「微笑曲線」，理論強調製造環節位於中間，而研發與市場分居兩頭，形狀猶如兔子的正面。三者之間存在很強的雙向反饋機制。同時，製造業海外建廠趨勢顯著，2023年買地自建交易額較2020年翻倍，顯示企業正致力於建立更穩健的全球供應鏈，實現從「產品出口」向「產能出海」的結構性轉型。

ESG與AI是新時代的決勝法寶

ESG（環境、社會與治理）早已不是企業凸顯社會責任的點綴，而是出海成功的法寶。大灣區企業預計未來兩年對ESG的投入將增長近九成。ESG也已從自願披露轉向強制監管，成為進入海外尤其是高度重視合規的歐盟市場的必需。隨着歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）等法規的實施，ESG表現將直接決定企業在國際市場的准入資格與融資成本。

同時，AI技術正重構出海的營銷鏈條。2025年企業出海營銷AI「智能體」（agents）實現從洞察、創作到投放的全鏈路自動化。這種「AI+ESG」的雙輪驅動策略，正成為原生全球化企業（如TikTok、SHIEN）的核心競爭力，使它們從創立之初就具備全球視野，而非遵循傳統的循序漸進路徑。

香港的角色：金融、規則與風險緩衝

然而挑戰依然嚴峻。地緣政治摩擦、關稅衝擊以及各國的勞工法規與中外文化（尤其是企業與工作文化）衝突，均對出海企業構成壓力。特別是人才短缺問題，過半受訪中企認為乃出海最艱巨的挑戰。因此中國企業的出海之路將是一場韌性與智慧的長跑。企業必須掌握科技與趨勢，在複雜的地緣政治環境中尋找確定性。

新一波出海浪潮中，香港的定位極其關鍵。作為2025年IPO集資額全球第一的融資平台，香港不僅為企業提供資金支持，更是內地企業以「金融」與「制度」對接全球的重要接口。特區政府推出「內地企業出海專班」，與國家「中小企業出海服務專項行動」合力，有效降低跨境營運門檻。

香港作為出海「橋頭堡」，應繼續發揮其在法律服務、專業人才、國際化規則及金融體系上的優勢，協助企業化解「水土不服」的風險。由於頭部企業早已完成出海部署並進入收獲期，香港也應拓展腰部及以下企業市場，以「拼船出海」的策略，協助他們建立完善的制度保障機制和供應鏈，以趕上出海大潮。在全球供應鏈重構的過程中，唯有那些能夠實現「在地化」經營、掌握核心技術並符合全球合規標準的企業，才能在「不出海，就出局」的殘酷競爭中，最終贏得全球市場的份額。

作者余晶煒是政策研究員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

