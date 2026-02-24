議員來稿．卜國明｜香港鐵路標準：提速提效的新引擎

來稿作者：卜國明議員



香港正規劃興建超過10條重鐵和4個智慧綠色集體運輸系統，包括北環線、港深西部鐵路等跨境項目。政府昨天（2月23日）公佈的《香港鐵路標準》，將過去分散於不同部門、以英歐標準為主的技術體系，首次系統化整合，更引入國家標準及其他國際規範。這種「博採眾長、擇優而用」的做法，我認為是為未來十年鐵路發展奠下堅實基礎，有望壓縮工期及降低成本，亦為其他工程界標準作好示範。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為卜國明（夏家朗攝）

社會很多時誤會了香港只採用英標或歐標，其實香港建造業，一向採用「國際標」，即哪個標準適用便採用，例如我們不少消防標準，也採用美標。

今次《香港鐵路標準》除保留香港沿用的鐵路標準外，更在確保鐵路安全、質量及績效為本的大前提下，引入了已在鐵路方面名列前矛的國家標準和其他地方的合適鐵路標準，並因應香港本地環境條件作出調整。這就是我常說的「黑貓白貓」理論。正如當年建造港珠澳大橋，「就高不就低」，採用兩地較高的標準。因此，不存在新標準會降低安全性的問題。

再者，「新標準」明確表明堅守香港法規，例如《建築物條例》、《消防條例》、《電力條例》等，亦就香港現實環境，調整風力及地質等方面要求，再因應車站環境、設施等作適當提升，令市民有更佳出行體驗。

我更留意到今次「新標準」採納了更多智能化及自動化建築機械，並推動統一及標準化設計，例如連車站頂蓋也可以整個採用MiC（組裝合成建築法），車廂、路軌都有標準設計，亦可採用更高強度鋼材、石屎等。不用像以往般，要交由設計者建議採用新設計、裝備、技術等，然後交由審批部門審批，費時失事。

總體而言，我期望「新標準」在車站設計、屋宇裝備、車廂、施工方法等，有清晰技術規範，能增加工程設計及施工階段的「確定性」，加快流程，從而降低成本，縮減工期。

我預期「新標準」在確保安全情況下能降低成本，舉例，以往一般信號系統是參考英標或歐標，因此多數要買歐洲、美洲貨。但「新標準」吸納並增加選項，完善了供應鏈，設計者及承建商因此可購買國家生產，同樣達質量安全標準的信號系統，相信成本可以便宜很多，這應可更符合成本效益，推進鐵路。

除信號系統外，其他例子包括合併車站設備房間，一鍵開關車站設計，更多多功能洗手間等，車站溫度、濕度、燈光也有新標準指引。我期望新標準能為香港建立首套「大灣區標準」，方便未來其他建造業相關標準也可參考，為香港提速、提效、提質、提量作出貢獻。

作者卜國明工程師是第八屆立法會功能界別（工程界）議員、立法會交通事務委員會委員，經民聯成員，土木工程處前處長。



