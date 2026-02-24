來稿｜以《香港鐵路標準》為標杆　開啟制度革新之路

來稿作者：紀緯紋



2月23日，路政署正式公佈《香港鐵路標準》，並同步成立鐵路審批組。這一舉措標誌着香港鐵路建設告別了過往標準分散、各自為政的時代，邁向標準化、系統化的新階段。運輸及物流局局長陳美寶曾指出，香港沿用數十年的鐵路標準從未輯錄成書，而是分散於多項法例、政府部門的工程指引及鐵路公司的企業規範之中。這種碎片化的制度安排雖然曾經行之有效，但在面對北部都會區多個跨境鐵路項目的複雜需求時，其弊端日益顯現。《香港鐵路標準》的出台，正是特區政府以「積極有為」的姿態，主動審視制度不足、推動治理現代化的具體體現。



《香港鐵路標準》的編制工作，動員了多個政府部門與業界機構的參與，審視了全球約500個現行標準，涵蓋土建及結構、建築規劃、機電、屋宇設備及鐵路系統、工程建設、營運及維護五大範疇，覆蓋了鐵路從設計、建造到運營的全生命周期，可見工作量之龐大。《香港鐵路標準》的核心在於，既保留了香港沿用多年的鐵路標準體系，同時在確保安全、質量及績效為本的大前提下，適當引入國家標準與其他國際標準及規範，並因應香港獨特環境條件作出調整。

為配合新標準的有效落實，路政署同步成立了鐵路審批組，整合多組專業力量負責審批工作，並設立電子中央審批平台，大幅縮短處理圖則時間且訂立KPI目標。這一系列效率提升措施，為未來北環線、港深西部鐵路等項目的提速提效奠定了堅實基礎。

制度革新降低交易成本

《香港鐵路標準》的深層意義，在於從制度環境、治理結構與具體操作三個層面，優化了政府與企業之間的互動關係，從而有效降低鐵路發展的交易成本。在制度環境層面，《香港鐵路標準》的出台改變了過往標準分散於不同法例、部門指引的混亂局面，提供了清晰、統一的技術規範作為監管部門的審批依據。這種制度環境的透明化和可預測性，大大減少了企業因標準不一而需反覆溝通的時間成本和資源消耗。

在治理結構層面，鐵路審批組的成立與電子中央審批平台的設立，改變了過往多頭審批、流程漫長的局面。審批組整合屋宇測量、結構工程等專業力量，並設立監察及介入機制，遇到重大問題可提升至助理署長級人員及早介入。這種治理結構的優化，不僅提升了行政效率，更建立了政府與企業之間更為暢通的溝通渠道。

在具體操作層面，新標準引入了更多先進建築技術、物料和設備，例如標準化預製裝配式技術、高強度鋼材及超高性能混凝土等。更重要的是，標準的多元化選擇打破了過往由少數英美顧問公司壟斷的局面，擴大了合資格工程顧問及承建商的數目，為市場引入競爭；同時有助優化項目設計、加快建築流程。這種具體操作層面的靈活性與成本效益，正是制度革新降低交易成本的最佳體現。

施政新風展現主動擔當

《香港鐵路標準》的編制，最值得肯定的是特區政府主動「查找不足」的擔當精神。這些分散於不同法例、部門指引的鐵路標準沿用多年，卻從未被系統整合，部分內容已不合時宜。在強調企業競爭力與城市競爭力的今天，這種碎片化的制度安排無疑拖慢了發展步伐、影響企業開發鐵路的效益。特區政府能夠主動審視這些「封塵」的制度「存貨」，以《香港鐵路標準》為開端，展現了有為政府的施政新風。

事實上，類似的情況在香港的制度環境中還有不少：從樓宇維修反圍標機制的制度失效，到法律法規草擬過程中未能周全考慮執行細節的問題，這些都影響着社會經濟的順暢運作，有及早審視與完善的必要。今屆特區政府在其他領域也展現了主動介入的決心，例如大埔宏福苑火災後動用公帑提出長遠安置方案，為受災市民負責到底；積極發展北部都會區成為國際創科新城等。這些都是政府主動擔當、為市民與經濟解難的體現。

《香港鐵路標準》的出台，不僅是一份鐵路領域技術文件的誕生，更應成為全社會制度革新的標杆。香港過去百多年的發展積累了豐富的制度經驗，但時代在變、環境在變，唯有政府、商界與社會三方面通力合作，以「積極有為」的姿態，把那些影響社會經濟運作的制度安排，一件一件地審視、梳理與完善，讓香港的制度環境能夠與時並進、煥發新的生命力，支撐香港實現高質量發展。

