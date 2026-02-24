來稿｜「話百家姓　過中國年」活動　助力兩岸同胞心靈契合

來稿作者：李喬



丙午新春，萬象更新。當春運的洪流載滿歸鄉的期盼，一場以「話百家姓 過中國年」為主題的文化活動在大江南北溫情鋪展。廈門火車站裏，台胞謝睿峰俯身拓印謝氏姓氏；南昌東站，兩位同姓陳的兩岸同胞並肩留下「新春全家福」；萬米高空的兩岸航班上，「我姓黃，祝大家飛黃騰達」、「我姓鄭，願各位前程似錦」的祝福聲此起彼伏。姓氏文化如同一根無形的線，將海峽兩岸同胞的血脈深情，編織進同一個春天的記憶。



這場「話百家姓 過中國年」活動，看似尋常，卻意蘊深遠。它以潤物無聲的方式告訴人們，在中華民族大家庭中，姓氏不僅是血緣的標記，更是文化認同的基石，是兩岸同胞心靈契合的橋梁。這場以「尋共同的姓」為主軸、以「過團圓的年」為願景的文化盛宴，使兩岸同胞在歸途中相遇、在文化中相知、在心靈上相通，共同書寫着心靈契合的新篇章。

尋根問祖血脈相連

尋根問祖，是中華民族與生俱來的文化本能；血脈相連，是兩岸同胞無法割舍的生命真實。

台灣素來有「陳林半天下」之說。陳、林、黃、鄭等大姓在島內開枝散葉，其根脈皆在大陸。明末清初，大批閩南先民「橫渡黑水溝」，他們隨身攜帶的，除了簡單的行囊，便是記錄着家族世代傳承的族譜。他們在台灣開基立業，續修譜牒，將祖地的姓氏根脈深深植入寶島的土地。一本本泛黃的族譜，一處處堂號郡望，成為兩岸血脈相連最原始、最真切的證據。

台胞李高雄先生曾說：「我母親來自台灣霧峰林家，從小長輩就告訴我，林是雙木林，一木在大陸，一木在台灣。」這樸素的話語，道出了兩岸割不斷的血脈聯結。霧峰林家，這個在台灣近代史上留下濃墨重彩印記的家族，其老宅正房一律坐東朝西，遙望大陸——那是祖先渡海而來的方向。自1746年開台先祖林石從福建平和渡海赴台，林家世代恪守「有國才有家」的家訓，以武裝鬥爭和文化堅守的方式抗日半個世紀。一個「林」字，連起的是閩台兩地的山河歲月，映照的是兩岸同胞共有的家國情懷。

姓氏，就是這樣的存在。它寫在族譜裏、刻在墓碑上、印在門楣堂號中，更深深烙印在每個中國人的血脈深處。它是個體在歷史坐標中的定位裝置，通過它，我們知道「從哪裏來」，確認自己在時間長河中的位置。對於遷台的數百萬同胞而言，姓氏便是那條引領他們尋根溯源的絲線，無論歲月如何流轉，時代風雲如何變幻，只要姓氏還在，根就不會斷，回家的路就不會迷失。

情牽一脈心歸一處

情牽一脈，是跨越海峽的天然引力；心歸一處，是文化認同的自然流向。日常生活中，我們與人初識，總會敬問一句「您貴姓」。大陸朋友答「免貴姓某」，謙和真誠；台灣同胞答「敝姓某」，彬彬有禮。字句表述略有差異，體現的卻是兩岸中國人刻在骨子裏的文化教養。對姓氏的敬重，實則是對祖先和根脈的敬重、對共同文化身份的由衷認同。

中華民族歷來重視鄉情族誼，「尊祖敬宗」、「葉落歸根」是兩岸中國人揮之不去的文化情結。正如台灣知名評論員賴岳謙在參觀客家族譜博物館後所言：「我們中國人當然要尋根要溯源，要知道自己的根在哪裏。」在漫長的文明演進中，姓氏被不斷賦予新的內涵，從「別婚姻」到「明貴賤」，從血緣標識到文化認同，姓氏最終升華為一種民族精神的象徵。它提醒我們，無論姓什麽，無論身在何處，全體中華兒女共有着一個共同的名字——「中國人」。

當前，兩岸關係雖面臨挑戰，但文化的根脈從未中斷，民間的交流從未停歇。近年來，姓氏文化交流已成為兩岸交流中最具活力與溫情的領域之一。姓氏文化交流深深植根於千家萬戶的族譜祠堂，植根於每一個中國人自幼習得的文化教養之中。它不以一時一事為轉移，不因風雲變幻而改變，因為這是「日用而不覺」的文化自覺，是流淌在血脈裏的根脈記憶。這種來自文明深處的韌性，使其成為兩岸關係中行穩致遠的「壓艙石」。

「話百家姓 過中國年」活動的熱烈反響，恰恰證明了這一點。它以最質樸也最深刻的方式昭示我們：兩岸根脈割不斷，同胞親情永相連。那些被台胞細心收進行囊的印有姓氏元素的紅包袋和書簽，終將在彼岸的某個角落被輕輕打開——打開的瞬間，便是兩岸心靈又一次無聲的契合。

姓為橋梁共向未來

姓為橋梁，連接的是血脈，通達的是人心；共向未來，期許的是團圓，指向的是復興。「尋共同的姓，過團圓的年」——這十個字，道出了「話百家姓 過中國年」活動的精神內核，也道出了兩岸同胞的共同期盼。

以姓為橋，這座橋連接的不只是個體與家族、此岸與彼岸，更連接着每一個中國人的過去與未來、身份與認同。我們欣喜地看到，從一只只滿載祝福的紅包袋到一枚枚鐫刻根脈的書簽，從《我們的姓氏密碼》系列短視頻到《您貴姓》的動人旋律，姓氏文化正在以創新的形式走向年輕一代，走進日常生活，煥發出新的時代活力。這活力源自古老的根脈，指向共同的未來。

姓氏如線，縱橫交織，串起的是海峽兩岸中國人的萬家燈火。在這個丙午新春，讓我們共同守護這份來自祖先的饋贈，讓姓氏文化成為聯結兩岸的堅韌紐帶，讓「您貴姓」這句樸素的問候，永遠回蕩在海峽兩岸的每一個春天。我們堅信：根脈不斷，團圓終將實現；心心相連，未來必定可期。

