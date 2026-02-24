來稿｜如何換取收入？一文看清打工仔、躺平族、富二代的時間路徑

來稿作者：顧穎瑩



網上的理財文章很多，但多以單一題目切入：股票、房地產、FIRE、或是如何擺脫「朝九晚五」。若把它們放回同一個更大的視角，其實是在回答同一題：你想用什麼方式，讓收入與時間的關係變成你要的樣子？本文用一個簡單框架概述三種策略。



第一，打工仔策略 : 在相對固定的工時內把收入拉到最高

在很多方面，我們的經濟體系引導人們走上這條道路。當我們接近大學時，父母、老師和同儕都會問一些類似的問題：哪些工作收入最高？哪些職涯發展前景看好？哪些職涯道路提供了清晰的晉升階梯？這是上一代遵循的傳統職業發展軌跡——幾十年來，它一直行之有效。

其背後的邏輯很簡單：在相對固定的工時內（例如每天8小時），最大化自己每小時的「叫價」。

邏輯是在相對固定的時間內——亦即每天8小時——賺取最多收入。這途徑的好處是，隨着經驗的積累，你每小時的「 叫價」可逐漸提升，亦即薪酬隨着時間因晉升、「職業資本」累積而增加。從而更助「固定工時 + 收入最大化」的發揮。

自動化和人工智慧的進步正在穩步壓縮甚至淘汰大量的白領工作，尤其是那些依賴重複性分析或常規決策的職位。即使是高績效者，也無法再保證擁有穩定、長達數十年的職涯道路。換句話說，即使你想工作到60歲，市場也未必會給你同樣的機會。

這並不意味着職業道路已經過時，但確實意味着它很脆弱。

因此，即使第一條道路感覺自然或熟悉，也值得認真了解其他兩條道路，將它們視為補充策略。

第二，躺平策略：賺取最低可持續收入以換取時間和自由

這途徑強調時間自由——掌控自己的時間安排，無需隨時待命為經理或僱主服務。這條道路的關鍵不在於財富，而在於生活所需（Sufficiency）。目標是賺取足夠的收入——不多不少——用較低的物質標準，換取更多的時間、自主權和選擇權，讓你有空間做真正重視的事：創作、學習、照顧家人、健康、興趣等。

離開傳統職涯之後，挑戰往往不是「不夠努力」，而是你突然失去原本的結構與路線圖。朝九晚五的體制替你安排了目標、里程碑與晉升階梯；一旦抽離，你得自己回答：什麼樣的收入來源既配合生活方式，又能長期維持？選項變多了，但也更容易迷失。

此外，真正帶來自主權的收入，多半需要時間的開拓與建立（單純兼職除外）。你得同時處理三件事：你擅長什麼、你願意長期投入什麼，以及市場是否真的願意付費。光是把這三者對齊，就已經不容易。若你選的是一條與過往職涯截然不同的方向，還得補新技能，並在高度不確定、成功沒有保障的情況下推進。

這條路看起來自由、有趣，但通常要靠反覆迭代：先做小規模試驗，效果不如預期就回到起點調整，再繼續。只是迭代有成本；當進展停滯或資源耗盡，你就必須收斂選擇。很多人的折衷做法，是回到較傳統的工作崗位（途徑一），或採取混合模式：用兼職／合約工作換取一部分穩定，同時保留一部分自由。

儘管如此，對許多人而言，「試過」仍然比「一直想」更踏實；即使最後回到打工仔途徑（途徑一），也更心甘情願。

第三，富二代策略：用錢賺錢切斷時間與收入的直接連結

這是富人常用來累積並維持財富的方式，而且不必每天以工時換取收入。

途徑一、二最終仍需付出努力才能獲得收入，這條路徑切斷了時間與收入之間的連結。一旦建立起來，資本本身就成為驅動力。即使睡覺、旅行，甚至專注於其他事情，資產也能為你創造利益。收入不再需要你的持續參與，它才是真正財務自由的定義。

這途徑需要大量資金。例如，如果您的年度最低支出為20萬港元，並且您計劃完全透過資產收益來覆蓋支出：假設年收益率為4%，您大約需要500萬港元的投資資金；如果收益率更為保守，為3%，則所需資金將上升至>650萬港元；即使收益率高達6%，您仍然需要> 300萬港元。

以房產為例說明：槓桿管理得當就會達到理想狀態

完全擁有（無抵押貸款）的房產，便是這一理念最純粹的體現：該資產只需極少的持續投入即可產生租金收入，有效地將資本轉化為穩定的現金流。當然，多數人不可能一開始就全款買下一間物業。現實做法通常是借助按揭（槓桿）入場。這亦反映途徑三的常態：由於門檻資金龐大，多數人難以一次到位，往往需要借助借貸或槓桿。

還貸的過程，其實也是買入資產的過程。每一期還款都在把負債變少、把你的淨值變多；這便是你在「買入資產」中。在按揭買樓的過程，若租金收入能覆蓋大部分、甚至全部供款與持有成本，你就能在不額外投入太多時間的情況下，讓資產慢慢長大。

槓桿確實帶有風險，但如果管理得當，最終你會達到理想的狀態：完全擁有一個無債務的生產性資產，並能獨立於你的勞動產生收入。此時，該房產便從槓桿投資轉變為真正的資本引擎——這與打破時間與收入之間聯繫的目標完全契合。

「創業」算不算第四條路？

近十年，「創業」是越來越多人關注的議題。很多人會問：創業算不算第四條路？

如果從「時間與收入關係」的角度來看，創業其實可以視為途徑三的一種變形。

當你創辦一間公司，初期通常仍是用時間換收入：你什麼都要親力親為。但如果公司成功上軌道，你可以聘請專業管理層處理營運，你角色逐漸轉向監督、決策、董事會職務，而非日常「打卡」。到那一刻，公司本身就變成一項可以獨立運作的生產性資產：即使你不在場仍可產生現金流，甚至具備轉售價值。

當然，如果生意永遠停留在初階或小規模，「手停口停」的階段——只要你不工作，收入就歸零——那它本質上仍然比較接近途徑一，只是老闆換了你自己。

選擇哪一種策略，取決於你個人價值觀以及人生階段等。真正重要的，不是早早選對一條「唯一正確的路」，而是隨着人生階段與價值觀的變化，知道自己還有其他選項，並願意在需要時調整路線—— 讓「時間與收入的關係」，愈來愈接近你真正想要的樣子。

作者顧穎瑩是專業人士，具市場投資分析與經濟、金融諮詢顧問經驗。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



