園遊．杏林｜改革的勇氣　精進公營醫療的關鍵

園遊．杏林｜李夏茵醫生

「革」是一個象形文字，本意是一塊獸皮；象形文字是展列獸皮的形，上象是頭，中象是身，下象是尾。在製造獸皮的過程中，必須先要處理去掉血管、脂肪等，然後鞣製，使其柔軟、耐用、具彈性，最後是整飾，好讓這片皮革可以成為皮具的原材料。所以，「革」是帶有去舊立新的意味。



面對人口老齡化、慢性病遞增，醫療服務模式改革是有必要性和急切性，以應付龐大服務需求。（醫管局提供）

面對人口老齡化、慢性病遞增，資源有限但需求龐大時，用傳統方式提供服務根本不可能應付需求，加上香港出生率偏低，直接影響各行各業的可受僱人士比率。這時候提出醫療服務模式改革，是有必要性和急切性的。再在服務模式上少修少補，不但不能解決問題核心，反而浪費時間資源、蹉跎歲月。

「革」，必須清除舊有的固定模式，用新思維、新方法去尋求解決方法。一般人並不喜歡「改革」，原因亦顯然易見，離開「舒適圈」必會觸動許多人的神經；害怕改變亦乃人之常情，革變而影響既得利益，因此也不會廣受歡迎。所以，改革必須有被人討厭的勇氣、有集合同行者的感染力及等待追隨者的量度。

根據現有病人健康風險分流服務，同時估算病人未來的健康風險，同樣重要；這樣既可以讓最有需要的病人獲得急切服務，亦可釐定預防性醫療服務，延遲病人出現併發症機會。（醫管局提供）

能夠扭轉醫療服務既定模式的主要元素，是開明使用大數據分析——這裏說的並非黑盒的大數據模型，而是透過精心的數據分析估算病人健康風險。

根據現有健康風險將服務分流，讓最需要的病人得到最急切的服務；估算病人未來的健康風險同樣重要，可以用作釐定所需的預防性服務，從而延遲病人出現併發症的機會。例如，用可以保護腎臟的血壓藥來減低腎臟虧損的機會，這些新治療方法往往比傳統藥物昂貴；所以，我們納入新藥時，必須考慮長期使用的經濟效益，讓市民得到最大裨益。

若要採用這種風險為本的服務模式，同事必須要有這份思維，將臨床實證、數據分析，放於真實的服務模型當中。所以，培育同事，就是這種服務模式轉型的重要關口。同事是聰明的，當成功項目出現後，他們都會互相學習、揣摩、改進，而這種精神正是香港醫療系統可以繼續精進的重要元素。

作者李夏茵醫生醫院管理局行政總裁。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

