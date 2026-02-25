來稿｜巴拿馬強搶長和港口不可姑息！促請強硬反制，四項重拳出擊

來稿作者：高松傑



近日，國際商務領域發生了一宗嚴重衝擊全球投資信用、破壞契約精神的惡性事件：當地時間2月23日，巴拿馬政府毫無預警、未經任何協商，突襲式強行接管香港長和集團在當地經營的巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港兩大貨櫃碼頭，強制中斷全部營運，禁止長和員工進入，甚至以刑事檢控威脅當地員工，不許與原公司保持聯繫。



早前港澳辦、外交部、港府及很多香港市民也公開譴責其強盗行為，我們都認為這一行為早已超出普通商業法律爭議的範疇，而是赤裸裸的國家級強權沒收、公然資產掠奪。

長和集團最新發表聲明指出，巴拿馬當局的做法完全不具合法性，是過去一年以來針對港口特許經營合約持續打壓、步步緊逼的最終結果。

確實，從最高法院裁定合約「違憲」，到總統頒布行政命令，再到直接武力佔領港口資產，整套動作一氣呵成，顯然是預謀已久、精心策劃的掠奪行為。

更令人憤慨的是，長和在巴拿馬深耕經營近30年，投入巨額資金、帶動當地航運產業發展、創造大量就業崗位，為巴拿馬經濟作出實質貢獻。如今卻落得被無理驅逐、資產被強行佔領的下場，嚴重踐踏國際投資者的合法權益。

事件發生後，特區政府第一時間強烈抗議、嚴正譴責。商務及經濟發展局局長丘應樺約見巴拿馬駐港總領事，嚴肅指出巴拿馬當局罔顧事實、背信棄義，嚴重破壞合約精神，損害香港企業合法權益。港府明確表態：堅定支持、全力維護香港企業在海外的正當權益。

我國外交部亦及時表態，堅定護航企業維權。外交部發言人毛寧表示：「中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的，我相信你也注意到有關企業已經發表了聲明，表示將保留包括訴諸法律程序在內的一切權利。中方將堅決維護企業的正當合法權益。」

這清晰傳遞出一個強烈信號：香港企業在海外打拼，絕非孤立無援，背後有特區政府與中央政府的堅強支持。然而，筆者認為，面對這種毫無契約精神、說搶就搶的行徑，僅僅停留在外交抗議顯然不足夠；而若要讓巴拿馬政府認清後果，必須採取強而有力、切實可行的反制措施，讓其為背信棄義付出沉重代價，筆者提議幾方面的反制措施：

第一：立即啟動國際仲裁，推動跨國資產凍結

長和應依據國際投資協定，正式啟動國際商業仲裁程序，要求巴拿馬政府對全部損失作出賠償。同時，可申請在全球範圍內凍結巴拿馬相關海外資產，以合法途徑實現有效反制，讓對方明白，掠奪香港企業資產絕不可能全身而退。

第二：香港與中央聯合出手，暫停經貿與航運便利

巴拿馬經濟高度依賴航運、貿易與物流。香港作為國際航運中心，可與中央協調聯動，調整對巴拿馬的航運優惠政策，暫停相關經貿合作計畫，削減其船企在港的便利待遇，直接切中其經濟命脈，形成足夠壓力。

第三：向國際社會公開其惡行，列入投資黑名單

必須向全球投資界清晰揭露巴拿馬的所作所為，讓國際社會認知到，該國不保護產權、不尊重合約、隨意沒收外資資產，屬於高風險投資地區。一旦國際資本「用腳投票」，巴拿馬國家信用將徹底破產，未來數十年難以再吸引外資。

第四：聯合國際投資者，形成集體施壓

巴拿馬此行針對的不只是長和，更是所有國際投資者的信心。應該聯合歐美、中東、亞洲等曾在巴拿馬遭遇不公對待的跨國企業與投資機構，共同向巴拿馬施壓，迫使當局回到談判桌，歸還資產、賠償損失。

筆者認為，這一事件的本質十分清晰：一個國家在簽署合約、接受投資、獲取利益後，卻肆意撕毀協議、強行掠奪資產，這是典型的「國家式綁架」。若此類行為得不到懲處，必將引發惡劣示範效應，不僅香港企業會面臨風險，整個國際投資秩序都會受到嚴重衝擊。

因此，我們必須明確立場：堅定支持長和依法維權到底！堅定支持香港特區政府強硬反制！堅定支持一切必要措施，維護香港企業的尊嚴與合法權益！巴拿馬以為強搶可以得利，最終只會自毀國家信用、斷送投資未來。我們也要讓全世界看清楚：欺負香港企業，我們絕不答應；破壞國際合約精神，我們必定反制到底！

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

