來稿｜讓濕疹患者生活重回正軌

「濕疹」是異位性皮膚炎反覆發作的慢性皮膚病，病人總是會感到皮膚劇烈痕癢，並且反覆出現乾燥或鱗狀皮疹。可能大家都聽過，患上濕疹很難受，有患者全身發病時，皮膚因難以保留水分而出現拉扯的現象，連走路都困難，洗澡時更是劇痛入心。



在本港，濕疹不算罕見，每五人就有一人在不同時期患上濕疹，估計香港的患者人數達到150萬人之多。筆者任幹事的「濕疹關注組」，在去年12月進行了一項問卷調查，冀藉此推動更合適和有效的治理和支援措施，儘量減輕病患苦況，讓他們的生活早日重回正軌。

從調查的結果來看，濕疹對患者的折磨相當嚴重。有70%病人認為濕疹影響睡眠，64%說情緒受到影響，43.2%受訪者表示工作或學業受到影響，29.3%的受訪者坦言病情已經影響到家庭生活和關係，23.1%受訪者因病而缺乏社交，情況非常值得關注。

另外，濕疹患者對治療缺乏認識的情況也讓人擔憂。由調查所見，高達67%的中度至嚴重濕疹患者曾經花費大量金錢在沒有醫學實證的偏方治療方案上，其中47%的病人更因而延誤了黃金治療期，導致病情惡化而加劇身心壓力。

再者，患者尋找合適治療的道路也異常漫長，超過29%的病人花了一年到五年是時間才找到合適的治療方法，比五年更長的個案也非常多，超過26%的患者要歷時十年以上。

皮膚科專科醫生指出，多年來的基礎和臨床研究已經找出促發濕疹的因子，也因而生產出更具療效的藥物，在精準抑壓濕疹因子的同時，不影響身體的免疫系統功能，因此被視為有副作用少的好處。

這些藥物包括注射生物製劑和口服JAK抑制劑。可是，我們的調查顯示，目前只有16%的受訪者正在接受這些精準治療的藥物。當然，費用是一個重要因素。因此，我們希望在為患者提供更多專業支援的同時，也應努力減低病人的藥費負擔，讓他們的生活重回正軌。

