來稿｜從宏福苑長遠安置安排　看「愛國者治港」下的治理新風

大埔宏福苑大火，令近兩千戶家庭陷入失去家園的苦痛與迷茫。災民們何以為家？何日重歸安穩？全社會關注，也是對特區政府治理能力的嚴峻考驗，更是對「以民為本」施政理念的一次現實叩問。令人欣慰，丙午馬年新春之際，特區政府交出了一份厚重而溫暖的答卷，讓市民真切感受到：在災難面前，有一個「有為」與「負責任」的政府在挺身而出，用專業與擔當填補裂縫，為受災市民托底，也讓我們親眼見證到：「愛國者治港」原則重塑了社會政治生態之後的香港，社會治理能力正得到越來越充分的釋放。



高效統籌見擔當

火災發生後，行政長官李家超第一時間要求跨部門全力協作，不僅要做好當前的救災安置，更要着眼長遠，為災民謀劃可持續的安居之路。在此指導思想下，多個專責工作組迅速成立，統籌推進救災救援、臨時安置、情緒疏導及長遠規劃等各項工作。這種「頂層設計、基層落實」的高效模式，確保了災後應急與善後安置的有序銜接。

更值得注意的是，政府將民意作為政策制定的基石，跨部門工作小組透過「一戶一社工」機制，成功收集了覆蓋約99%住戶的近兩千份有效問卷。同時立法會房屋事務委員會亦迅速召開特別會議，為方案把關，確保程序的嚴謹與公帑使用的透明。安置方案的快速出台，充分展現了特區政府高效統籌、科學決策的執行力，也讓災民真切感受到：政府不僅「聽見了」他們的心聲，更「記在了心上、落到了實處」。

多元選擇顯關懷

問卷調查的結果清晰呈現了災民意願的多樣性，面對多元的聲音，政府沒有簡單地採取「一刀切」方案，而是以極大的耐心與同理心，設計了一套兼具靈活性與包容性的安置機制。現金收購選項，為希望自主置業、靈活安排的居民提供了最大程度的自由；而「樓換樓」安排，則為渴望快速安居的災民開闢了捷徑。政府推出的「特設銷售計劃」涵蓋多區及大埔當區的10個精選項目，合共提供3,900個資助房屋單位，數量遠超意向需求。

對於情感上難以割捨大埔的居民，政府亦特意調整規劃，將頌雅路西項目改為居屋，預計2029年可供入伙，實現「留在大埔」的心願。這種「有樓可揀、有期可待」的確定性，讓災民從彷徨無助中走出來，重新掌握生活的方向盤。多元選擇背後，是政府對每一位受災市民個體尊嚴的維護，是「以人為本」理念在政策細節中的落實。

情理法兼濟顯治理智慧

宏福苑方案的成熟與周全，更體現在其情理法兼顧的深刻內涵之中，值得從專業角度進行深入解讀。

從「情」的角度看，方案充分顧及災民的情感創傷與心理訴求。大幅提高收購價是「情」，體恤災民損失慘重；原址將改建為公園或社區設施，不再作住宅發展，同樣是「情」——尊重災民情感，避免在傷痛之地重建家園引發二次創傷，也為大埔社區留下了一片承載記憶的公共空間。

從「治理」的角度看，方案基於扎實的專業判斷。工程團隊聯同香港大學專家經過實地勘察與取樣化驗，確認七座受災樓宇結構遭受嚴重且長遠的破壞，不再適宜居住。若執意原址重建，將面臨業權統一、法律訴訟、清拆規劃等一系列複雜難題，預計耗時至少九至十年，讓居民陷入長達近十年的過渡煎熬。政府果斷放棄這一選項，正是基於「速度最快、確定性最高」的理性抉擇，是對災民「不想等、等不起」心聲的科學回應。

從「法」的維度看，方案尊重私有產權，恪守法治原則。對於未受大火波及的宏志閣，政府明確表示若業主達成高度共識，樂意進一步探討收購可能性。這種開放而審慎的態度，既堅守了法治底線，又為未來整體解決問題預留了彈性空間，展現了政府制度的靈活性與敢於擔當的風範。整個方案的制定過程，嚴格遵循法定程序，確保每一筆公帑的使用都有法可依、有據可查，實現了恩恤安置與法治精神的完美統一。

宏福苑長遠安置方案的出台，是行政長官李家超領導下的特區政府面對重大民生危機時，交出的一份兼具溫度、力度與精度的答卷，是「以民為本」施政理念的生動實踐，亦是新時代香港特區政府治理能力提升的有力證明。連日來社會各界及主流輿論之所以持續給與正面評價，最根本原因在於它反映了民意的主流取向。期待在政府的全力協助下，宏福苑的居民能夠早日安居，重拾生活的希望與溫暖，真正感受到安全感、獲得感和幸福感。而對於我們所有人來說，支持方案，就是支持讓災民早日安居的務實路徑；支持方案，就是支持特區政府在災難面前的責任擔當；支持方案，就是支持香港社會共渡難關的團結精神。

