我的九龍城｜借瓊港協同，築發展新局——推動遊艇與海濱經濟

我的九龍城｜林博

海洋經濟是全球經濟增長的重要引擎，遊艇與海濱經濟更是城市更新、區域升級的關鍵抓手。九龍城地處香港維港北岸核心區域，擁有獨特濱海岸線、深厚人文底蘊與國際航運樞紐的先天優勢。當前，在瓊港遊艇與海濱經濟協同發展的政策東風下，加上香港海濱發展戰略向九龍延伸的傾斜支持，九龍城正迎來難得的發展機遇。依托多重政策紅利，九龍城可進一步激活自身資源潛力、破解發展瓶頸，實現從「海濱老城」向「國際化濱海活力區」的轉型，成為瓊港協同發展的重要節點與香港北部遊艇旅遊的核心承載地。



九龍城的區域復興，離不開資源、政策、協同三大支撐。在資源稟賦上，九龍城緊鄰維港，具備連續完整的岸線資源，與土瓜灣、紅磡片區無縫銜接。區內閒置的汽車渡輪碼頭，經科學規劃可轉化為遊艇停靠與民生休閒的重要載體；宋皇臺等歷史遺跡賦予區域獨特文旅內涵；毗鄰的啟德體育園、西九文化區可承接大型賽事與文化活動帶來的龐大客流，區內九龍遊艇俱樂部亦為產業發展提供基礎服務保障。啟德體育園相關活動所創造的可觀經濟效益，更印證了九龍城片區強大的人流集聚與消費帶動潛力。

政策支持為九龍城海濱發展注入強勁動能。《保護海港（修訂）條例草案》的實施，簡化相關審批流程，助力土瓜灣海濱「斷裂位」順利貫通，為廢棄濱海設施活化、遊艇配套建設掃清障礙。《2025年施政報告》明確將九龍城列為新增遊艇泊位、建設超級遊艇港的重點區域；瓊港遊艇便利出行政策，進一步強化九龍城作為香港遊艇跨境往來海南核心樞紐的地位。發展局亦計劃在2026年推進多項海濱連接項目，持續提升九龍城海濱連通性與公共空間品質。

在瓊港協同框架下，九龍城成為香港對接海南自貿港優勢的重要載體。海南自貿港的遊艇「零關稅」、智慧通關等政策，與香港成熟的高端服務業、國際航運樞紐優勢形成強強聯動。九龍城立足自身濱海條件與產業基礎，深度對接海南遊艇產業資源，承接高端服務需求，拓展跨境旅遊、異地運營等業務，逐步構建「高端服務＋跨境樞紐＋文旅融合」的產業發展格局，為區域經濟注入新活力。

九龍城可積極打造「香港服務＋海南運營」的示範承接區，推動瓊港產業優勢互補。海南具備完備的遊艇產業鏈與維修補給能力，香港則在遊艇設計、金融保險、專業管理等高端服務領域優勢突出。九龍城以此為切入點，集聚相關專業服務企業，為海南遊艇產業提供全方位支持；聯合海南舉辦遊艇博覽會等活動，提升雙方品牌影響力；同時鼓勵本地企業依托海南政策優勢開展異地運營，承接高端跨境遊客需求，實現互利共贏。

在市場聯通方面，九龍城加快建設成為瓊港跨境遊艇旅遊核心樞紐。依托便利出行政策，規劃維港至海南的跨境遊艇航線，完善保稅油補給、通關聯檢等一站式配套，以「單一窗口」提升通關效率。與此同時，九龍城整合歷史文化與濱海景觀資源，與海南優質海域資源對接，推出「一程多站」跨境旅遊產品，有效銜接啟德體育園等場館帶來的客流，形成完整旅遊消費閉環，帶動本地相關產業發展。

在空間活化上，九龍城以海濱復興為抓手，全力打造世界級濱海活力區。持續推進土瓜灣「斷裂位」貫通工程，推動區內濱海長廊融入維港34公里濱海長廊整體佈局；加快活化閒置汽車渡輪碼頭，建設遊艇配套設施與休閒空間，規劃遊艇產業集聚園，塑造「歷史＋濱海＋產業」的特色空間標識；配套建設觀景節點、開放空間與餐飲服務設施，實現海濱空間全民共用與價值提升。

面向高質量發展，九龍城亦正視挑戰、精准施策。針對基礎設施仍需完善、產業協同機制有待健全等問題，九龍城將重點推進遊艇泊位落實、閒置碼頭改造、交通接駁與補給網絡建設；深化與海南的對接合作，推動檢驗、資質等標準互認，搭建資源共享平台；整合區內文旅資源，打造特色產品與聯動路線，提升國際影響力。

九龍城在推動發展的同時，堅持可持續與惠民導向。建立遊艇環保共治機制，加強海洋生態保護；優化濱海公共空間功能，兼顧產業發展與居民休閒需求；在項目建設與產業發展中優先創造本地就業崗位，讓海濱復興的成果真正惠及九龍城居民。

總而言之，瓊港協同為九龍城帶來前所未有的發展機遇。憑藉獨特區位、濱海岸線與人文底蘊，疊加香港政策傾斜與高端服務優勢，緊扣海南自貿港政策紅利，九龍城正實現從資源潛力向發展實力的轉變。未來，隨着基礎設施不斷完善、瓊港協同持續深化、文旅融合深度推進，九龍城必將成為瓊港跨境遊艇旅遊核心樞紐、香港遊艇產業重要集聚地與維港東岸濱海活力新城，以實際行動激活區域發展新動能，為香港海洋經濟高質量發展、為瓊港深度協同貢獻「九龍城樣本」。

作者林博是九龍城區議員，九龍社團聯會副秘書長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



