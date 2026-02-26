來稿｜世界工廠變創新大國：中國加入世貿25年，改寫全球發展劇本

來稿作者：高松傑



2026年是中國加入世界貿易組織（WTO）第25周年。2001年12月11日，中國正式加入世界貿易組織，開啟了深度融入全球經濟體系的歷史征程。25年來，國家從規則的學習者、參與者，逐步成長為多邊貿易體制的維護者、建設者、貢獻者，不僅實現了自身經濟的跨越式發展，更以一系列世界級、標誌性、開創性項目，深刻改變了全球產業格局、貿易格局與基礎設施版圖。從高端製造到全球基建，從數字經濟到開放平台，中國用實幹與創新，交出了一份驚艷世界的入世答卷。



入世25年來，我國經濟規模與全球地位實現歷史性躍升，GDP從2001年的11.1萬億元增長至2023年的126萬億元，全球佔比從4%提升至超18%，穩居全球第二大經濟體；對世界經濟增長年均貢獻率超30%，成為名副其實的全球增長「穩定器」；外貿總額從約5,000億美元躍升至超6萬億美元，25年間增長達11倍。與此同時，我國貿易與開放實現深度突破，貨物貿易出口從2,661億美元增長至3.38萬億美元，全球佔比從4.3%提升至14.6%，連續多年位居全球第一大貨物貿易國；關稅總水平從15.3%大幅降至7.3%，服務業開放領域超120個分門別類，成為140多個國家和地區的主要貿易伙伴，深度嵌入全球產業鏈體系。這25年，中國創造了舉世矚目的奇蹟，對世界經濟增長作出了舉足輕重的貢獻。

一、高端製造與科技創新：從跟跑到領跑的中國突破

入世之初，中國製造業以勞動密集型產業為主，核心技術受制於人。25年間，依托開放帶來的市場、資本與技術機遇，中國完成了從「世界工廠」到「製造強國」、「創新大國」的轉型，一批世界級項目領跑全球。

中國高鐵是最具代表性的國家名片。入世後，中國透過引進消化吸收再創新，攻克了軌道、信號、動力、制動等全套核心技術，建成全球規模最大、技術最先進的高速鐵路網。截至2026年，全國高鐵營運里程突破4.5萬公里，佔全球總里程60%以上，京滬高鐵、京廣高鐵、成渝高鐵等項目，成為高效聯通全國經濟版圖的大動脈。與此同時，中國高鐵走向世界，雅萬高鐵成為東南亞首條高速鐵路，中老鐵路全線通車營運，匈塞鐵路穩步推進，讓中國標準、中國技術成為全球基建的重要選擇。

新能源汽車全產業鏈項目，是中國搶佔全球綠色產業制高點的核心成果。入世25年，中國培育出比亞迪、蔚來、小鵬、理想等一批自主品牌，建成涵蓋整車、動力電池、電機、電控、材料的完整產業鏈。寧德時代、比亞迪動力電池全球市佔率穩居前列，2025年中國新能源汽車出口量突破525萬輛，佔全球出口總量六成以上，徹底改寫全球汽車產業格局。

光伏與新能源產業更是實現全球絕對主導。從多晶硅、矽片、電池片到組件，中國光伏全產業鏈產能佔全球85%以上，憑藉技術迭代與成本優勢，成為全球清潔能源普及的核心推動者。風電整機、儲能系統、特高壓輸電等項目同步領跑，全球首條特高壓輸電線路、千萬千瓦級風電基地、大型光伏電站遍佈全國，支撐中國成為全球綠色能源投資與應用第一大國。

5G通信與北斗導航項目，標誌着中國在數字基礎設施與空間科技領域實現自主可控。中國建成全球規模最大的5G網絡，基站數量超350萬，用戶規模突破12億，華為、中興在5G必要專利數量上位居全球前列，主導多項國際通信標準制定。北斗三號全球衛星導航系統全面建成，精度達到厘米級，成功納入國際民航、海事標準，與GPS、伽利略形成全球三大導航體系，服務全球200餘個國家和地區。

此外，半導體、工業母機、高端裝備等「卡脖子」領域持續突破，中芯國際7nm芯片量產、長江存儲快閃記憶體芯片自主可控、上海微電子光刻機實現國產化突破、五軸聯動數控機床打破國外壟斷，一批重大項目築牢了中國製造業的核心競爭力。

二、貿易開放平台：制度型開放的中國標桿

入世25年，中國始終堅持擴大開放，搭建了一系列國家級、國際化、高水平的開放平台，成為連接中國與世界的重要橋樑。

中國國際進口博覽會是全球首個以進口為主題的國家級展會，自2018年舉辦以來，連續七屆累計意向成交額突破3萬億美元，成為全球商品、技術、服務進入中國市場的「黃金通道」，彰顯了中國主動向世界開放市場的決心。廣交會、服貿會、消博會協同發力，形成「四大展會」開放矩陣，成為全球貿易合作的重要平台。

自貿試驗區與自貿港建設，成為中國制度型開放的「試驗田」。從2013年上海自貿試驗區掛牌，到全國22個自貿試驗區聯動發展，再到海南自貿港全島封關運作，中國在貿易便利化、投資自由化、金融開放、法治創新等領域累計複製推廣379項制度創新成果。負面清單管理模式、跨境電商監管創新、服務業擴大開放等舉措，為全球貿易治理提供了中國經驗。

國際貿易「單一窗口」全覆蓋項目，大幅提升了中國口岸通關效率，通關時間較入世初期壓縮80%以上，跨境電商綜試區擴至165個，年交易額突破2.6萬億元，讓中國成為全球數字貿易發展最快、規模最大的市場之一。

三、一帶一路與全球基建：聯通世界的中國方案

入世25年，中國提出的「一帶一路」倡議，成為全球最大的國際合作平台，一批標誌性基建項目，讓中國與世界的聯通更加緊密。

中歐班列是「一帶一路」的旗艦項目，累計開行超8萬列，通達歐洲25個國家217座城市，成為橫跨歐亞大陸的物流大動脈，有效保障了全球產業鏈供應鏈穩定。中老鐵路、雅萬高鐵、中巴經濟走廊、中泰鐵路等項目落地見效，不僅改善了沿線國家基礎設施，更帶動了貿易、就業與經濟增長。

亞投行與絲路基金，是中國為全球提供的公共產品。亞洲基礎設施投資銀行擁有109個成員，累計批准項目超200個，投資金額突破380億美元，專注於支持全球基礎設施建設；絲路基金規模達400億美元，精準賦能「一帶一路」產能合作與互聯互通項目，成為全球發展融資的重要力量。

在區域貿易合作領域，中國推動RCEP正式生效，建成全球規模最大的自由貿易區；完成中國—東盟自貿區3.0版談判，申請加入CPTPP、DEPA等高標準經貿協定，以實際行動推動全球貿易自由化便利化。

四、數字經濟與新基建：賦能未來的中國力量

入世25年，中國數字經濟實現跨越式發展，新基建項目成為經濟增長的新引擎。全國光纖寬頻覆蓋率達98%以上，算力總規模位居全球第二，數據中心、智算中心、工業互聯網等項目快速落地，為人工智能、雲計算、大數據產業提供堅實支撐。阿里雲、騰訊雲躋身全球雲計算第一梯隊，電商、移動支付、直播電商等數字業態領跑全球，數字經濟規模佔GDP比重超45%，成為中國經濟高質量發展的核心動力。

人工智能領域實現全球領跑，DeepSeek（深度求索）與Seedance 2.0成為中國AI名片。近年來，中國大模型與多模態技術實現彎道超車，一批原創AI項目震驚世界。

DeepSeek大模型在數學推理、代碼生成、複雜邏輯任務上表現國際頂尖，憑藉開放創新與高效推理架構，成為全球開源社區的標桿，廣泛應用於科研、工業、金融與教育場景，代表中國在通用人工智能基礎模型領域的核心突破。Seedance 2.0作為字節跳動自研的新一代AI視頻生成模型，實現文本、圖片、音頻、視頻四模態輸入，具備專業級鏡頭語言、角色一致性與物理還原能力，可快速生成電影級高品質影片，技術水準躋身世界第一梯隊，不僅大幅降低內容創作門檻，更在國際上樹立中國AI視頻技術的領先地位，成為數字文化、國際傳播的重要技術底座。

五、香港：憑藉「一國兩制」助國家發揮重大貢獻

在中國入世25年的輝煌成就中，筆者認為香港憑藉「一國兩制」獨特優勢，扮演了不可替代的「超級聯繫人」角色，成為中國開放的重要窗口與橋樑。

作為全球最大的離岸人民幣中心，香港處理全球75%以上的離岸人民幣結算業務，滬港通、深港通、債券通等互聯互通項目，成為國際資本配置中國資產的核心渠道。香港交易所匯聚1,370餘家內地企業，累計為內地企業融資超37萬億港元，是內地企業「走出去」、國際資本「引進來」的首選金融平台。

在貿易與物流領域，香港機場連續十餘年位居全球貨運機場榜首，是「中國製造」通往世界的超級物流樞紐。CEPA協議率先對接WTO規則，為內地開放探路先行；金融、法律、會計、仲裁等專業服務全球領先，國際調解院總部落戶香港，助力中國對接全球高標準經貿規則。

從入世初期的開放跳板，到新時代的國際金融、貿易、航運中心，香港始終與內地同頻共振，共享入世紅利，共同推動中國開放型經濟邁向更高水平。

六、啟航「十五五」：共築高質量發展新格局

站在入世25周年的歷史節點，中國迎來「十五五」規劃的開局之年。作為基本實現社會主義現代化的關鍵五年，「十五五」規劃將「高質量發展取得顯著成效」作為核心目標，以科技自立自強為戰略支撐，全面推進產業體系現代化與高水平對外開放。這一國家戰略佈局，不僅為中國經濟續航注入強大動能，更為香港在新時代深化「超級聯繫人」與「超級增值人」功能，開闢了前所未有的廣闊空間。

「十五五」規劃建議明確提出，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地。為主動對接國家戰略，香港特區政府已啟動編製首份本地五年發展規劃，由行政長官親自掛帥統籌，從金融、創科、人才、區域合作等五大領域精準發力，確保與國家發展大局同頻共振。

在國際金融中心層面，香港將以「十五五」規劃為契機，深化「金融+」戰略，推動離岸人民幣業務創新，擴大債券通、滬港通、深港通等互聯互通機制的覆蓋範圍與產品類別，助力國家資本市場高水平開放。同時，香港將聚焦綠色金融與金融科技，打造全球離岸人民幣綠色融資樞紐，為內地「雙碳」目標實現與現代產業體系建設提供專業金融服務，並以國際化法律與監管環境，吸引全球資金參與中國高質量發展項目。

在國際創新科技中心建設上，香港將深度融入粵港澳大灣區國際科技創新中心，以河套深港科技創新合作區、前海、南沙等平台為抓手，推動科創要素跨境高效流動。憑藉在人工智能、生命健康、新材料、新能源等領域的基礎科研優勢，香港將補足內地前沿領域短板，聯合開展國家級重大科技專項，助力實現關鍵核心技術自主可控，成為國家原始創新的重要策源地。香港亦可吸引、集聚全球AI人才與技術團隊，成為DeepSeek、Seedance 2.0等中國頂尖AI技術國際化、商業化的重要樞紐。

在人才與專業服務領域，香港將發揮國際化人才「通道」與「蓄水池」作用，打造國際高端人才集聚高地。通過放寬人才入境政策、優化稅務安排，吸引全球頂尖科創、金融、法律人才來港發展，並聯通內地市場，為國家現代化建設輸送稀缺人才。同時，香港的法律、會計、仲裁等專業服務將進一步對接國際高標準經貿規則，助力中國企業更好地「走出去」參與全球競爭與治理。

在區域協同與國家戰略參與方面，香港將以粵港澳大灣區建設為核心，深化與內地城市的產業協作，推動製造業與服務業融合發展，助力廣東省高質量發展。同時，香港將深度參與高質量共建「一帶一路」，發揮航運與物流樞紐優勢，成為中國與沿線國家經貿合作的超級中轉站，並以國際調解院總部等平台為依托，提升中國在全球經濟治理中的話語權。

入世25年，是中國擁抱世界、發展自己的25年，也是中國貢獻世界、引領未來的25年。從高鐵飛馳到電車出海，從進博啟航到一帶一路聯通，從5G領跑到數字賦能，從DeepSeek推理突破到Seedance 2.0視頻革新，一個個傑出項目、一項項硬核成果，見證了中國開放的步伐從未停歇。

啟航「十五五」，中國的高質量發展將邁入新階段，而香港作為國家對外開放的「超級聯繫人」，其角色將從「橋樑」升級為「增長極」。在「一國兩制」的獨特優勢下，香港將以首份本地五年規劃對接國家戰略，在金融、創科、人才、專業服務等領域深化貢獻，既為自身發展開創新局，也為中國與世界的互利共贏注入新動能。站在新的歷史起點，中國將繼續以開放促改革、促發展、促創新，與香港同心同行，與世界共享發展機遇，共同推動多邊貿易體制行穩致遠，在下一個25年共創更輝煌的成績。

