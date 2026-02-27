青協｜從「照顧」到「共建」：青年在高齡社會的新角色

來稿作者：徐小曼



香港為全球人均壽命最長的城市之一，正面對人口老化帶來的挑戰與機遇。人口老化固增加醫療與照顧服務的壓力，但長者累積的智慧和經驗同樣是寶貴的社會資本，更催生了銀髮經濟的發展機遇。



香港青年協會「青年創研庫」早前就高齡社會、銀髮經濟、居家照顧等議題進行深入研究，展現青年對人口老化與社會未來的關注。研究數據呈現青年對高齡社會的理解：受訪青年願意照顧父母的意願甚高，平均分達8.31分（10分為滿分）；與此同時，他們對長者抱有較複雜的情感，逾七成六認為長者「既是資本又是負擔」。雖然大部分青年明白高齡社會與個人關係密切，但只有半數（50.0%）同意「香港是『長者友善』城市」。面對高齡社會，青年如何承擔這個關鍵的跨代角色？

青年處於代際夾縫

新生代追求更靈活與個性化的生活方式，過往「上一代養育下一代，下一代回饋上一代」的循環及無形社會契約正逐漸改變。伴隨經濟及社會轉變，「讀書、工作、退休」這種簡單的三階段線性人生規劃或許不再適用。面對社會結構轉變，政府持續加強安老及照顧服務，各界亦積極透過創新方法為社會未來鋪路，這些努力均值得肯定。

然而，人口老化並非僅屬長者的課題。處於代際之間的青年，一方面承擔推動社會發展的重任，另一方面亦需要肩負照顧長輩的責任。因此，筆者冀從「跨代共建」的方向思考，為社會的持續發展尋找新的平衡。

跨代共建高齡社會

過往青協透過「鄰舍第一」、「好生活聊天室」等計劃，鼓勵青年關心鄰舍、連結長幼，協助減少長者孤獨感及縮窄數碼鴻溝。近年我們進一步思考如何加強跨代互動，在長者人口較多的地區，以「玩」及「運動」為切入點，推動跨齡共學及新興運動，讓3歲至90歲的市民一起建立更具幸福感和健康的城市。在這些計劃中，青年展現了連繫世代的角色，連結社區的能力，成果令人鼓舞。

然而，單靠個別計劃仍不足以應對人口老化的速度與規模。因此，青協亦積極探索更具系統性的「跨代共建」模式，希望與社會共同思考如何重新調整世代之間的平衡。

星洲兼顧世代經驗

為塑造永續共享的未來，新加坡第四代領導團隊於2022年啟動長達16個月的「新加坡攜手前進」（Forward Singapore）運動，透過全民與跨代對話，討論經濟、教育、生活環境、財政等議題，並藉政策更新社會契約。

其中，「共同前進配套」，為50至60歲的「年輕長者」增加公積金花紅並支持延長就業。此舉雖看似「安老政策」，其實亦旨在減輕長者的退休負擔，間接紓緩年輕一代的供養壓力，兼具「青年政策」效果。2023年底，新加坡政府亦設立「青年小組」，讓青年由被動的諮詢者轉為政策共創者，既增進跨代理解，同時賦予青年持份感。

英國代際公平啟示

英國政府同樣關注跨代議題，以應對人口老化等社會議題。上議院的跨代公平委員會(Selection Committee on Intergenerational Fairness and Provision) 於2019年發表報告，從房屋政策、公共財政及世代互信等方向，建議在制訂政策時充分考慮不同世代的需要，藉此建立代際共融的公共政策文化。事實上，社會由不同持分者組成，政策若能兼顧不同世代的處境，將有助於社會的長遠發展及互信建立。

至2046年，香港65歲或以上人口將達36%，即每三名市民便有一名長者。這提醒我們必須重新思考「青年發展」與「高齡社會」之間的關係。社會福利政策毋須視為長者與青年之間的競逐，而應是「跨代共建」。長者貢獻智慧經驗，青年注入創新活力，共同參與塑造可持續發展的香港。

借鑒海外經驗，香港可參考當中的跨代視角，在特首推出香港首份「五年計劃」之際，讓青年與長者共同參與社會願景的討論。儘管前路充滿挑戰，但我對青年與未來始終充滿信心。從青年工作中，我看到青年願意參與、願意創新、願意承擔；而透過適切的青年政策支持，他們亦能裝備自己，迎接未來。關鍵在於如何攜手不同世代，重塑適用於當今世代的社會契約，讓香港能行穩致遠。

作者徐小曼是香港青年協會總幹事。



